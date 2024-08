15 músicos colombianos se confiesan en el photo booth de Noisey

A lo largo de toda esta semana se realizó una nueva edición del Bogotá Music Market, una de las ruedas de negocios más importantes para la industria de la música colombiana. Cientos de artistas, promotores, managers, curadores de festivales y gente involucrada en esta industria que vino desde distintos rincones del mundo se reunieron en la Cámara de Comercio de Bogotá para hacer negocios y promocionar la música colombiana. Entre citas y charlas de negocios, aprovechamos el espacio para invitar a varios músicos colombianos a nuestro confesionario/photo booth para que nos revelaran algunas de sus confidencias.

Aquí les dejamos algunos secretos y fotos bonitas.

Confesamos que cuando salimos de gira nos gusta buscar masajes con finales felices.

Delfina Dib de Zyderal

Hoy comí pescado.

Señor, confieso que he pecado.

Mi serie favorita es ‘Narcos’.

Confesamos que estamos aquí haciendo la tarea: generando oportunidades de negocio y hacer que la música llegue a más oídos.

Me gustan más los hombres mexicanos que los colombianos.

Estar en el Bomm es una especie de tabú para una banda de metal porque aquí no es que la música extrema no esté bienvenida, pero no te abren los brazos como a otros géneros. En ese sentido da un poquito de miedo.

Andrés Camilo Silva de Mowa y Viviana Rodríguez de Aghata I

Andrés: En el primer concierto que di hace ya muchos años, estaba tan nervioso que no me acordaba bien de las canciones.

Viviana: Me gustan las mujeres.

Hace poco me hice popó.

Bclip de Boom Full Meke

La verdad es que odio las flores, odio las piñas, odio los cocos y odio los flamingos. No joda, no sé que verga es un flamingo. Dicen que es costeño pero ajá, toda esa mierda me parece jopo.

Monosóniko Champetuo de Boom Full Meke





Si ustedes quieren ver al Mono incómodo, nervioso, háganle una pregunta sobre matemáticas.

Estamos muy contentos porque salieron cosas muy chéveres en el BOmm. ¡Se viene con toda Monitor!

Maru Borras de Urabá Conexion

Son las 11:45 de la mañana y tengo culo de filo.

Ayer estabamos en la zona T y nos abordó un señor para ofrecernos chicas, y como estaba muy cansón, para deshacerme de él le dije: «chicas no, más bien unos pelados bien bonitos».

Karin Livingston

Me gustan las flacas. Las amo mucho.