Conoce a Gqom con un track exclusivo de Dominowe

Hace unas semanas ya veíamos en la escena emergente a Gqom, radiante y en pleno auge fuera de Sudáfrica. Si habías despertado tu interés por el, o la película que hizo Noisey con Stormzy, estás de suerte.



A principios del próximo año, la primera compilación de Gqom de lo mejor de Reino Unido estará lista. El acertado título, Gqom Oh! The Sound of Durban Vol.1, cae en el sello Gqom Oh!. Con 19 pistas con baja altura, de un estilo house obscuro fracturado, es una oportunidad perfecta para investigar exactamente lo que está pasando en uno de los géneros más calientes del momento.



Pero como somos muy buena onda, les traemos en exclusiva para que escuchen el corte de la compilación de «Africa’s Cry» de Dominowe. Es una tarde-noche espeluznante y podemos obtener mucho de ella. Chequenla aquí abajo.

Tracklist:

01. Intro «It Is Gqom»

02. Dominowe – Africa’s Cry

03. Forgotten Souls feat. Formation Boyz – Hhaibo (Remix)

04. Dj Mabheko – Syagwaba (704 gqomu)

05. Emo Kid & Dj Bradolz – IYona

06. Citizen Boy – Tribute to DSB

07. Cruel Boyz – Umeqo Emagqomini (Dub Mix)

08. Citizen Boy – Ghetto Mafia – (club mix)

09. Formation shout out

10. Formation Boyz – Zulu war

11. TLC Fam – June Bani Bani (dbn dance)

12. Julz Da DeeJay – Gunz & Soulz

13. Forgotten Souls – Sgubhu 6 (Gqom Edit)

14. Emo Kid – Table Funk

15. Gqom outro

BONUS TRACKS SÓLO EN DIGITAL

16. Cruel Boys – Cruel Dance Remake

17. Formation Boyz – Jungle Anthem

18. Mafia Boyz – 6 To 6

19. TLC Fam – Skim Sam (dbn dance)

Gqom Oh! The Sound of Durban Vol.1, estará disponible en Gqom Oh el 29 de enero.

