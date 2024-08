Conoce a Public Service Broadcasting, la sátira premonitoria de un futuro frenético

La desesperanza, la mecanización total de nuestros impulsos, la tierra desahuciada por el hombre, el desespero por mantenernos cínicamente felices, un mundo cada vez más enajenado por los medios y totalmente estúpido, voces electrónicas que nos venden un futuro seguro, la radio que nos controla y va emitiendo una y otra vez su publicidad descaradamente honesta; todo esto hace parte del universo sonoro de Public Service Broadcasting.

Desde hace ocho años la agrupación inglesa se ha preocupado por llevar a sus oyentes a través de un viaje psicodélico entre los sonidos más clásicos del indie, las experimentaciones cósmicas del krautrock y los beats hechizantes y progresivos de la electrónica. Para sus letras utilizan grabaciones radiofónicas del siglo pasado, propagando política reciclada, fragmentos televisivos, newsreels e incluso, archivos periodísticos antiguos. La banda ha comenzado un recorrido tremendo entre la escena Indie y progresiva que los ha llevado a los festivales más emblemáticos de música electrónica y experimental como el Freedom Fest, 6 Music Fest y el Aestival, posicionándose como una propuesta potente en la nueva ola de artistas ingleses.

Sus canciones son impecables, comenzando por la forma en que sincronizan los samples con la instrumentación en vivo. En su estética se juega algo directamente político e informativo a la vez, porque esa es su idea, informar, proyectar, exponer el nervio que subyace al temor de pensar en la obsesión con el progreso y la tecnificación futuras.

El pasado 7 de julio la banda hizo el lanzamiento de tercer álbum de estudio. El primer disco, Inform-Educate-Entertain de 2013 y el segundo, The Race for Space en 2015 fueron determinantes para definir su sonido indie- electrónico y su estética futurista. Every Valley es n disco que nace de todo un seguimiento y una completa investigación sobre los pozos mineros de los valles de South Wales y sobre cómo la clase trabajadora se encuentra cada vez más privada de algunos derechos por la confusión generalizada en la que vive el mundo. Su vocalista, J. Willgoose Esq. viajó por todas estas regiones y recogió historias e impresiones de todos los sujetos que iban apareciendo en el paisaje, hablamos con él sobre este proyecto.

NOISEY: ¿Por qué usan fragmentos radiofónicos y propaganda política para «dar lecciones del pasado con música del futuro» como aseguran en su portal?

Cuando afirmé eso, lo hice pensando más en el presente, no es una nostalgia del futuro ni nada por el estilo, por el contrario es una sátira de este presente frenético que nos impulsa a pensar en cómo lucirá. La historia nos da lecciones del presente como del pasado y es impactante la forma casi que higiénica en la que percibimos el ritmo actual del mundo como algo natural, sin medir el daño que causa ese supuesto ritmo natural, entonces cuando escuchamos esas grabaciones radiofónicas, cuando nos llegan las noticias y con ellas los desastres, las calamidades, los crímenes, el desahucio del hombre en la tierra lo tomamos para satirizar, para derrumbar la oficialidad y de una u otra forma esas herramientas nos secundan como proyecto.

De esa estética futurísta y de esa visionaria forma de ver el progreso ¿Qué impacto tiene la atmósfera de lo espacial e interestelar en sus composiciones?

No es que pensemos nuestra música como una nostalgia del futuro, por el contrario, así como hay un lado oscuro de la luna, nosotros tocamos el lado oscuro del progreso y de esa obsesión con ser mejores pasando por encima de todo y de todos, entonces el sonido que hemos ido trabajando apunta a cómo suena ese progreso sicótico. En realidad esa atmósfera se asemeja mucho a la película Inception (Christopher Nolan) donde las ideas son programadas y son introducidas en la cabeza de otros, es más de esa onda que nada, por eso la repetición de sonidos y mensajes pregrabados de voces electrónicas.

¿Cuáles son sus influencias, no solo musicales sino ideológicas, se siente que hay una presencia fuerte de Pink Floyd sobre todo del Division Bell?

Bueno, no lo había pensado como una influencia directa pero claro que sí se puede rastrear de una u otra forma cierta afinidad. Ellos fueron pioneros en muchas cosas y mucho de su estética la compartimos. Claro, nosotros le damos nuestro enfoque especial, pero definitivamente sí han estado ahí.

Por otro lado hay claramente una coyuntura política que atraviesa esto y es precisamente el día a día en Inglaterra que se está llenando de conformidades de todo tipo y de una excesiva confianza en los medios, nuestra música no quiere abrir los ojos de nadie porque cada quien toma sus decisiones. Tomamos esos sonidos del común que nos rodean, las industrias, la maquinaria, el «establishment», y los ponemos en función de conjugar las composiciones para crear la atmósfera.

En general nuestras influencias están en todo lo que nos rodea, en lo que imaginamos que va estar rodeado el futuro que de una u otra forma no es más que lo que estamos haciendo en nuestro presente. Hay algo visionario que compartimos con todas esas personas que se han planteado el futuro por el estilo de vida que tuvieron que ver, por ejemplo Orwell o Huxley, nosotros estamos interpretando nuestro tiempo también.

¿Cuáles son los planes después del lanzamiento de este, su segundo disco?

Este álbum ha sido todo un desafío, es mucho más conceptual, es un reto y sacarlo fue reconfortante y estamos satisfechos con el resultado. Every Valley condensa nuestra visión de la sociedad industrial no sólo inglesa sino de la sociedad industrial en todo el mundo, la vida de la clase trabajadora, el orden que subyace a toda una construcción hecha bajo los caprichos del establecimiento. El tema es algo que nos concierne por representar una de las problemáticas más densas del Reino Unido en este momento y tiene que ver con las políticas laborales de los trabajadores y su desamparo legal a la vista de toda la sociedad inglesa. Nos espera un tour por todo Reino Unido y ya en julio vamos a arrancar.



