Conoce al artista que hace arte de pasaportes, dinero y documentos oficiales

Los símbolos nacionales, el dinero, los documentos institucionales todo tiene un trasfondo. Un concepto. Una idea que lo correlaciona con cómo es que nos hemos ido definiendo como sociedad y los valores que le ponemos «artificialmente» a las cosas, mismos que terminan por rebasarnos a nosotros mismos. A determinarnos. En una tragedia que nadie y todos pudieran haber visto, el significador se convierte en el significado, atrapado por sus propias invenciones, encerrándonos en fronteras, leyes y prejuicios que son igual de vacíos que una ficción, un cuento inconsecuente.

Como un método de análisis de los problemas sociales a los que nos hemos que tenido que enfrentar los ciudadanos mexicanos frente a los estadounidenses –y viceversa- el artista mexicano Christian Becerra, ganador de la beca artística Zona Seis, por la galería Luis Adelantado, junta documentos de valor oficial, en particular dinero y pasaportes, y los convierte en los emblemas institucionales que «según» podrían representarnos como nación. Con esto, Becerra forma un acceso único y especial a cómo podemos comprender la situación fronteriza, cómo los elementos y complejidades del problema se ponen en un relieve menor, y cómo podemos atacarlas desde una nueva arista. Echas completamente a mano, las obras de becerra son verdaderas joyas que abonan a la siempre vigente conversación sobre la migración y las fronteras.

Videos by VICE

Platicamos con el artista sobre sus motivos, técnica, inspiración e inicios. Puedes ver más obras y leer la entrevista, abajo.

C – ¿Cómo surge la idea de trabajar con collages y este tipo de medios?

CB – Mira, yo estudié en La Esmeralda. Entonces, como que empecé a abarcar diferentes técnicas. Nunca me gustó quedarme en sólo una, así que con base en el proyecto o idea ubico el medio adecuado. He trabajado desde dibujo, foto, instalación, depende del proyecto. Siempre trato de que la idea esté al servicio de los medios o que haya una combinación entre los dos. También pasa que sea al revés, claro, la idea o concepto es demasiado fuerte y tengo que ver con qué sería la mejor manera de llevarla a cabo.

En esta cuestión de los pasaportes, porque empecé a trabajar primero con ellos, pasé unos tres años más o menos y todo surgió con la ley de Arizona (SB1070), hubo mucha gente movilizándose en contra de ella acá en México y también en Estados Unidos. Pero no vi nadie de allá que saliera a realmente pelearla y eso me causó muchísimo encabronamiento, enojo, un estado que antiguamente era mexicano y que nadie salió realmente a terminar y apelar ello con seriedad. A partir eso, en 2015, empecé a meterme mucho en el tema, ver tasas de discriminación, racismo, xenofobia sobre todo en los estados que hay mayor concentración de migrantes, que son Texas, Arizona y California. Entonces, la primera pieza fue trabajar con los pasaportes mexicanos y lo que reconstrui fueron las banderas de esos tres estados y con ella gané el primer lugar en el FINI (Festival Internacional de la Imagen 2015).

¿Es 100% papel de pasaporte?

Sí completamente.

¿Tuyo?

Sí, bueno y mucho de banda o amigos que me han donado sus pasaportes, siempre estoy preguntando por ahí si me donan algo. Les muestro de qué va el proyecto y si cooperan les doy una impresión digital de una pieza o algo por el estilo. Y claro, la cuestión conceptual parte de este mismo rollo, el tema de la identidad a partir de un documento que es ficcional; los límites de pasar a otro país; una inversión económica a este papel; y su imperante temporalidad.

Siempre mi trabajo ha tenido mucho enfoque en recopilar objetos de esta índole, como archivos arqueológicos contemporáneos y tratar de darles otra función a partir de modificarlos o intervenirlos. A partir de esta serie de «mecanofilia» empecé a trabajar más y lo que más me llama son los símbolos u otros materiales.

Me llama mucho la atención la cuestión del símbolo y el poder. ¿Cómo bajas esto en términos prácticos para una obra artística? ¿Cómo se pueden medir y representar los grados de poder o símbolo en tu obra?

Mira, en sí, cada material incluso estos elementos que se usan, por ejemplo, insignias militares que tienen estrellas de diferente rango, se trata de símbolos de poder que permiten que un sistema jerárquico opere. Estos son símbolos de poder que pueden verse modificados o alterados dependiendo donde se pongan, las estrellas militares se ven en todos lados, por ejemplo. No es lo mismo ver una estrella en Heineken que en un uniforme, o en una bandera. Lecturas que se le dan a las cosas según como se presentan.

Otra cosa que sucede, esto lo vi más en los billetes, es que los billetes siempre son estos documentos nacionalistas y, curiosamente, son lo más globalizado a diferencia de las personas. Sin embargo siempre ponen estas cuestiones como monumentos históricos, personajes locales destacados en su historia, etc. Y ellos siempre van acompañados de este símbolo que representan. Mi comentario va alrededor a romper con esto, lo que significa el mismo billete o pasaporte, para partir con un nuevo símbolo.

Hice una serie de estrellas con billetes, muy pop, con diferentes tipos de billetes de todos los países y poniendo en el centro personajes importantes que se muestran en los billetes, por ejemplo a Túpac Amaru de Perú o billetes de África que ponen dirigentes políticos fuertes y lo que usé en billetes mexicanos fue un caso especial porque usé billetes de un peso. Se expidieron en México en los 60 pero se fabricaron en Nueva York y por eso se parecen tanto al dólar estadounidense, fue como un juego ahí. Buscar una nueva lectura a estos símbolos mexicanos, prehispánicos que fueron usados y fabricados en Estados Unidos. También, claro, es interesante como estas mismas señales y símbolos luego son usados por la policía en sus diversos regimientos y la transformación misma que sirve como símbolos.

Muchos de los símbolos institucionales, como los escudos de las divisiones de policía, son prehispánicos, códices y demás, pero de repente con un muy mal diseño les agregan frases en Latín y atiborran de todas las cosas que puedan, hasta numerología maya.

¿Qué concretamente se presenta en esta exhibición?

Cuatro símbolos de medio formato de la policía federal, intervenciones directamente en los billetes de un peso -estos son como una especie de negativos, como un dibujo automático después de los recortes- y voy a presentar todos los billetes, alrededor de 80. La serie de estrellas de billetes de diversos países, me hace reflexionar sobre la universalidad de las figuras y símbolos pues la estrella se puede ver en todos lados; desde banderas y movimientos políticos hasta la cultura pop más simplista. Otra parte será de collage de símbolos que yo he creado y en contraparte de todo eso, a la migración de mexicanos al norte, volteo la cara hacia el sur. Acá me enfoco más hacia las personas que cruzan desde Centroamérica o Sudamérica y tengo dos piezas con tipografías de marcas mexicanas, que arma un testimonio de una migrante salvadoreña que fue secuestrada cruzando México, todo en collage a mano, y otro testimonio de un hombre hondureño que también fue secuestrado aquí en México y este es a parte de tipografías urbanas, desde graffiti hasta revistas y cualquier cosa de la ciudad.

Estas historias llegaron a mí a partir de denuncias hechas por casas de migrantes, porque normalmente no se hace nada al respecto y fue muy difícil llegar directamente a estas personas.

¿Cómo tu ves el papel del arte o el impacto que genera sobre el tema de la migración?

Si nos ponemos a pensar en cosas funcionales, sabemos que el arte no funciona de esa manera. Pero creo que si lo vemos en cuestiones de percepción en cuanto al espectador, la función repara en el lector o espectador para cuestionarse en dónde está parado y qué es lo que está pasando. Creo que es ahí lo más fuerte.

Para mí es una responsabilidad y tiene que tener una cuestión crítica, y más que nada mi trabajo quiere generar preguntas en el espectador. Por eso es muy importante para mí usar cosas exclusivas de este país. Tienen que ser pasaportes mexicanos, tipografías mexicanas, etc.

¿Cuántas monedas usaste y por qué de ciertos países específicos?

La verdad es que no sé cuantos, más de cien, mínimo, pero siempre fue orientado por la estética de la misma moneda. Cosas particulares que las resaltaran de las otras monedas y que pudieran ayudar a la estética y paleta de colores del proyecto. De hecho con los pasaportes mexicanos es similar, no sé cuantos he usado, pero si te das cuenta todos son diferentes y dependiendo de la época unos son de un color u otro. Gracias a esto pude hacer los tonos y composiciones necesarios para generar volumen y realismo a los símbolos reproducidos.

¿Cuál fue el reto más grande de esta serie?

No siento que hubo un gran reto. El reto para mí yo creo que fue nunca estar conforme. Partir de una serie a otra y no tener reparo en cambiar las cosas y explotar esto hasta sus últimas consecuencias.

¿Qué piensas de la pérdida o ganancia de valor de ciertos elementos que sucede gracias a tu obra? Por ejemplo, estas transvaloraciones de valores oficiales a artísticos y demás. ¿Cómo definirías esto? ¿Como una pérdida o ganancia?

Yo lo definiría más como una transformación solamente. Lo que rescata la pieza es el material por el que está compuesta. En sí cuando los documentos tienen una caducidad, siguen teniendo un valor súper fuerte, como si fueran archivos arqueológicos. Este documento cancelado o invalidado, inútil, sirvió para representar oficialmente a una persona durante un lapso determinado de tiempo.

Pero es curioso ¿no? Tú dices que tiene un valor dentro de un marco de tiempo limitado, sin embargo, al convertirlo en arte le das un nuevo estatuto temporal completamente diferente.

Pues sí o al menos hay una transformación para generar un valor. Todo mantiene un aura referente a su función original y a mi me gusta destazar esto, pero sin realmente quitárselo por completo.

¿Algún comentario?

Nada más agradecerle a Carlos Palacios, el curador, que nos seleccionó para Zona Seis y hará el texto para esta muestra.

Si quieres saber más sobre Christian Becerra, visita su sitio.