Conoce al brasileño que pone pasteles y six de cerveza en la pizza

Hay un dicho en Brasil que dice algo así: «Si quieres presumir, deberías colgar una sandía en tu cuello.» Pero Roberto Dos Santos prefiere poner sus sandías en medio de la pizza. Literalmente.

El dueño de la Pizzaria Bate Papo («charla» en portugués), un local de pizza ubicado en la ciudad costera de Guarujá, en el estado de São Paulo, pensó que podría ganar fama al llevar los ingredientes normales de la pizza a nuevas alturas culinarias –un gran desafío en un país conocido por sus habilidades culinarias innovadoras, y donde los ingredientes de las pizzas están al límite–. En Brasil, no es difìcil encontrar pizzas con papas a la francesa, cangrejo, res stroganoff, e incluso sushi.

Todas las fotos de Marcus Steinmeyer.

Sí, aquí somos personas muy creativas.

Todo empezó para Dos Santos hace cinco años. Empezó creando pizzas de tamaño gigante (pizzas de 16 piezas, medio metro de diámetro) para combinar ingredientes normales y dulces. «De esta manera, el cliente puede tener su comida y el postre en la misma pizza,» dice. Añade dulce de leite, coco rallado, brigadeiro y M&M’s. Pero el momento crítico fue cuando decidió poner un pollo rostizado entero encima, tomar una foto y compartirla en la fanpage de Facebook de Bate Papo (actualmente con 117,808 likes y contando).

La pizza poco convencional se hizo viral rápidamente en internet, y Dos Santos apareció en varios programas de TV para hablar acerca de su creación. La pizza Bate Papo fue una especie de respuesta de Brasil al filete de queso de Barclay Prime de $100 dólares.

Emocionado por toda la atención, Dos Santos decidió ir más lejos. Puso un six de cervezas en medio de la pizza, y después una langosta entera, y luego un montón de plátanos, y una sandía. Durante los ataques en París de noviembre del año pasado, homenajeó a las víctimas poniendo un modelo de madera de la Torre Eiffel —pagó $150 USD— en un pizza. La foto recibió más de 2,500 likes en Facebook. Pero su mejor marca en redes sociales fue un video corto un año antes, en donde sirve una pizza gigante de 90 centímetro formada por 44 rebanadas con 13 ingredientes diferentes. El video tuvo 4.3 millones de vistas y fue compartido más de 62,000 veces.

«Siempre quise que mi local de pizza se hiciera famoso,» dice Dos Santos. «Cuando tomamos las primeras fotos, me di cuenta que le gustaban a la gente y las compartían, así que decidí apostar por esta estrategia publicitaria. Tenemos seguidores de 42 países.» En un video, pone una pizza sobre una tabla wakeboard y la lanza a surfear las olas. Recibió más de 50,000 vistas.

Dos Santos maneja todas sus redes sociales él mismo. «Tengo las ideas, hago las publicaciones y contesto los comentarios. Las pocas veces que mi esposa intentó responder, me enojé porque no dijo lo que yo hubiera dicho,» dice. «Es por eso que no he contratado un analista de redes sociales. Muchas personas dicen que debería, pero las fotos tienen la atención de internet que quería –¿por qué debería cambiarlo?»

Durante nuestra entrevista, recibe más de 40 notificaciones en menos de un minuto. «Regresaré a eso luego,» dice.

Cuando no está en su teléfono, está haciendo pizzas. Dos Santos solía tener un pizzaiolo profesional en su equipo cuando abrió hace diez años. Con más frecuencia que lo contrario, sin embargo, el chico de la pizza no llegaba, dejándolo abandonado. Entonces Dos Santos decidió aprender cómo hacer pizza: le pidió a un amigo que le enseñara, compró equipo profesional y se preparó para las masas. En un buen día, la pizzería sirve a alrededor de 300 personas y hornea más de 180 pizzas. Durante Año Nuevo del año pasado, Batepapo preparó 240 pizzas.

«Tuvimos un incremento del 40% (en nuestro negocio) desde que las fotos y videos se hicieron virales. Tengo que estar cerca del horno todo el tiempo, preparando la masa, los ingredientes y horneando. La gente usualmente quiere tomarse fotos conmigo, pero siempre estoy ocupado aquí,» dice. Por eso incorporó una idea brillante: poner un recorte de cartón de sí mismo sosteniendo una pizza junto a la puerta. «Para que nadie pueda quejarse de que se fue sin tomarse una foto conmigo,» bromea.

Dos Santos dice que a algunos clientes les gusta traer sus propias ideas de ingredientes absurdos para pizza, sugiriendo de todo desde guitarras hasta LPs de Michael Jackson. «También organizamos muchos cumpleaños. Por eso creamos una pizza con un pastel en medio,» dice. Ha recibido docenas de fotos de gente de todas partes del país con sus propias versiones de la pizza Bate Papo. «Puedes estar seguro de que lo que estás haciendo ha cautivado, cuando las personas empiezan a copiar tus ideas.»

E incluso cuando piensas que Dos Santos ha hecho suficiente, siempre puede sorprenderte. En mi visita a su casa, salió con una «pizza de palomitas» –una pizza con palomitas en medio–. «Si las palomitas te enloquecen, esta es tu pizza,» dice. «Mala suerte que no puedas llevarla al cine.»

Para su siguiente gran idea, Dos Santos está desarrollando una pizza súper enorme —una con más de 50 rebanadas— para servir en el restaurante. «Es difícil, porque tengo que adaptar el horno, el empaque,» dice. «Es una (dificultad) logística enorme, pero siempre tengo que buscar el siguiente paso. Las personas lo esperan.» Considerando lo rápido que corren las noticias y qué tan rápido se olvidan en el mundo digital de hoy, necesitará más que solo sandías para mantenerse bajo los reflectores.