Conoce el musical EDM sobre la escena club en Berlín

Articulo publicado originalmente en THUMP US.

¿Qué obtienes cuando juntas a Kyle Jarrow, el escritor detrás del próximo musical de Bob Esponja Pantalones Cuadrados, con Duncan Sheik, el compositor detrás de la obra de Broadway, Spring Awakening? Naturalmente, un musical sobre EDM.

Como la publicación teatral Playbill reporta, una serie musical de 12 episodios titulada Pulse, debutará este otoño como parte de la programación de Verizon en su app móvil gratuita. Tendrá por estrella a Katie Findlay, quien previamente ha aparecido en show de televisión como How To Get Away with Murder y The Killing e incluye estrellas de YouTube como Meg DeAngelis y a Harley Morenstein de Epic Meal Time.

De acuerdo con el comunicado de prensa, Pulse sigue a los expatriados estadounidenses en Berlín a lo largo de un año, conforme se sumergen en la escena club local. El auto descrito «exuberante y provocativo musical de EDM» se centra en el personaje de Findlay, «un aspirante a músico que va en busca de un amigo perdido. Viajando a Berlín buscando respuestas sobre la desaparición de su amigo, pero viéndose rápidamente atrapada en la seductora escena club en la que él estaba envuelto, en una multitud donde la música lo es todo y el sexo y las drogas son tan vitales como el agua».

¿Habrá referencias de Tresor, Watergate, Panorama Bar o Berghain? ¿Incluirá a un personaje ficticio como el cadenero Sven de Berghain? ¿Se vestirán todos exclusivamente de negro? ¿Nos sorprenderá con un fantástico soundtrack de techno y house? Una cosa es segura: No puede ser peor que We Are Your Friends… ¿Cierto?