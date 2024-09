Conoce el nuevo proyecto de Fat Tony y Kyle Mabson, Charge It To The Game

Screenshot via YouTube

Vamos a destrozar algunos cráneos. Vamos a meter algunos versos aquí que se sientan como latigazos. Vamos a hacer que la gente tenga miedo; si no es por sus vidas, entonces simplemente un buen susto. Consigamos a un dúo de rap que te atrape con los pantalones abajo y te hagan tropezar mientras intentas correr, maldito perdedor.

Perdón si eso fue agresivo, pero este nuevo dúo de rap, Charge It To The Game, va a hacer que te sientas de esa manera. Charge It To The Game es Fat Tony, un rapero a toda madre de Houston, y Kyle Mabson, alguien que lleva años en la escena DIY de LA y quien es DJ/productor, y se están alistando para publicar un EP titulado Urban Hall of Fame.

«Empecé a crear estos instrumentales medio industriales, bastante raros, con un bonche de sintetizadores que compré,” explica Mabson por correo. «Yo había estado en bastantes bandas, pero no había hecho muchas cosas electrónicas. Por supuesto, había experimentado y creado tonterías en Ableton Live y otros programas, pero sabía que no me gustaban las presentaciones de gente simplemente enfrente de una laptop. Me encanta la música industrial y la electrónica pesada, pero el género no ha tenido muchos cambios en los últimos 30 años, sólo era gente blanca con ira y angustia gritando sobre unos sintes con secuencia. Pensé que sería padre el unir lo que estaba haciendo electrónicamente con alguien rapeando porque no había escuchado algo similar. Contacté a tony porque sé que le gusta involucrarse en las ideas raras y el resto es historia, BAYBAY.»

Claramente te va a derretir las orejas. Tony empieza con algunas líneas hablando mierda, contando algunos chistes que, en sus palabras “hacen que un lisiado siga bailando,” mientras que Mabson hace beats imparables.

«Dealing with these airheads / make a nigga want to go and get his fucking head checked,» rapea Tony, y continúa, «step one: call em tell em it’s done / even if it’s been fun or been great / you don’t need a full plate / chop em like a sensei / choppin’ like Screw in his heyday.»

En su video debut, el dúo entrega sus respectivas partes de manera completamente seria (pero en broma), aventando dinero, meando sobre cosas, y profanando tumbas. Wow. Su EP debut viene pronto, y tendrá, entre otras cosas, un verso invitado de Samuel Herring de Future Islands. Sí, este está a punto de convertirse en tu dúo de rap favorito. Sí, ellos van a reinventar la música que ya conoces. ¿No me creen? Esto es lo que dijo Tony al respecto, this is about to be your new favorite rap duo. Yes, this is going to reinvent music as you know it. Don’t trust me? Here’s what Tony had to say:

«Llevo conociendo a Kyle por varios años gracias a varios amigos en común, pero nunca hemos hecho nada juntos además de comer comidas gourmet y reírnos sobre el 90% de las cosas que nos rodean. En otoño del 2015, me mandó unos instrumentales y dije ‘ooh.’ Fui a su casa por cuatro o cinco días y fuimos sacando cada canción como si fuera una especie de flujo de conciencia. Joel de Sweet Valley grabó el EP y aquí estamos ahora, listos para cambiar las vidas de las personas, para bien o para mal.»

Vean el video para «Charge It To The Game» aquí abajo:

