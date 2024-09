Conoce hombre que planea comer únicamente papas durante un año

Andrew Taylor —un profesor y padre de 36 años de Melbourne, Australia— está actualmente en su cuarto mes de un plan anual para comer únicamente papas.

Sin mantequilla. Sin cebollas. Sin kale. Sin carne. Solamente papas. Bueno, y una que otra cerveza.

Parece una propuesta impactante, probablemente porque en algún lugar del discurso nutricional contemporáneo, olvidamos que la papa es un vegetal de alto valor. El humilde tubérculo se ha convertido en una especie de fantasma, como una amenaza para los miembros enojados de la asociación de padres que exigen saber por qué su niño está engordando. Quizá algo de eso también esté relacionado con el incesante debate de los 80s sobre el desayuno escolar y «si la ketchup es un vegetal», y la conclusión resultante de que las papas a la francesa endulzadas con salsa de tomate eran de algún modo saludables. Pero, de nuevo, el problema no es con la papa en sí misma, sino con su preparación. Sí, la fijación estadounidense con las papas típicamente tiene que ver con ahogarlas en aceite hirviendo, o hacerlas puré con crema, mantequilla y ajo –pero sólo porque escogemos prepararlas de forma nada sana, no quiere decir que sean inherentemente malas.

Indudablemente, son nuestras nociones preconcebidas acerca de las papas, o más exactamente, cómo se comen las papas, lo que han hecho que los planes del Sr. Taylor sean tan perplejos.

MUNCHIES habló con él esta semana, para hablar sobre su dieta exclusiva de papas.

Foto cortesía de Andrew Taylor

MUNCHIES: ¿Qué tal te va? Andrew Taylor: Me siento increíble. Todo está yendo muy bien. Todo está en su lugar. Tengo mucha energía. Estoy durmiendo mejor. He perdido mucho peso.

¿Cuánto peso has perdido hasta este momento? Déjame ver… alrededor de 29 kilos.

¿Cómo escogiste comer papas durante un año, en vez de cualquier otra cosa? Decidí comer papas, porque había más evidencia científica así como histórica disponible que las respaldara. La población irlandesa prosperó durante siglos casi únicamente con papas, antes de la gran hambruna. Los holandeses igual. Finalmente, hay indígenas en el mundo hoy en día que tienen excelente salud viviendo sólo de papas. Esta combinación de evidencias y eventos históricos me dio la confianza de que estaría bien.

¿Has tenido que ser más creativo al cocinar las papas? Bueno, el punto de todo esto era tratar de vencer la adicción a la comida. Obviamente, un adicto a las drogas o al alcohol, lo mejor que puede hacer es dejar las drogas o el alcohol por completo, así que eso era lo que quería hacer con la comida.

Parte de esto es mantener la comida como algo aburrido y evitar que sea una manera de recibir comodidad y apoyo emocional. Estoy volviéndola poco interesante de manera consciente, porque quiero derivar el placer a otras partes de la vida. Mis alimentos básicos son papas en puré, cocidas y horneadas.

Usas la expresión adicción a la comida en vez de comer demás –¿Cómo distingues a ambos? Creo que comer demás crea una adicción a la comida. Tiene sentido para mí que cualquiera que tenga sobrepeso, también tenga una adicción a la comida. Así que, sólo lo llamo como lo veo. No puedes perder peso a largo plazo y mantenerlo si no enfrentas la causa del problema, que es la adicción a la comida, y en lugar lidias con los síntomas.

¿Cómo ha reaccionado tu médico a esto? Vi a mi doctor cuando empecé y definitivamente no me lo recomendó él, pero cuando le conté mi plan, me apoyó mucho. No creía que afectaría mi salud negativamente. No es algo que él hubiera recetado, pero estaba más que feliz de supervisarme durante el proceso y hacerme exámenes de sangre y chequeos y todo eso.

¿Has tenido que tomar algún complemento alimenticio? Estoy tomando complementos de vitamina B12 y nada más. Todo lo demás está cubierto con lo que como. Al final de esta semana recibo los resultados del examen de sangre, así que tendré una mejor idea. Pero me siento increíble, y creo que es un gran indicador.

¿Cuál fue la comida de la que más te costó despedirte? No creo que haya tenido una comida favorita; sólo era comida chatarra realmente. Creo que la mayor diferencia respecto a mi salud ha ocurrido gracias a haberme desecho de las grasas en general; no estoy comiendo ningún alimento grasoso.

¿Cuántos kilos de papas comes al día? ¿Es desayuno, comida y cena? Es muy fluido. Como tanto como deseo, cuando quiero comer, así que no sigo una estructura. No cuento calorías para nada. No cuento cuántas papas me como.

Durante las primeras dos semanas, registraba el peso de las papas, sólo porque las compraba en bolsas de 2 kilos, así que sabía cuántas bolsas consumía, y en ese momento en promedio eran 3.5 kilos a diario, pero eso podría haber cambiado, porque ya no lo registro. Hoy en día tengo un patrocinador que me proporciona las papas. Recibo las papas en cajas grandes y ahora ya no sé cuántas como.

¿Tienes un patrocinador de papas? Sí, de hecho. Desde inicios de Febrero, me proporcionan todas mis papas. Es una tienda local de frutas y vegetales.

Foto cortesía de Andrew Taylor

¿Consideras «Spud Fit» como una marca o estilo de vida?Sí, no lo sé. Muchas personas lo han dicho, pero ese no es mi objetivo. Solamente era para lidiar con mis propios problemas. Simplemente estoy compartiendo mi experiencia con las personas. Me encargo de mis asuntos. Sería genial si pudiera hacer dinero de esto, por supuesto, pero no estoy muy seguro de cómo hacer eso.

Bueno, la industria de la papa es muy grande y no surge un hombre como tú todos los días.Algunas personas me han dicho que debería escribir un libro o algo. Pero tendría que ser de una sola oración: «Come papas.»

Gracias por hablar con nosotros.