​Conoce más de The Social en voz de sus organizadores

Este texto fue publicado originalmente en Thump en Español.

Durante el 28 y 29 de abril la Ciudad de México podrá vivir The Social Festival, uno de los festivales más importantes del Reino Unido. El festival fue considerado en 2016 como uno de los mejores del Reino Unido por la revista DJ Mag y en segunda edición en la Ciudad de México cuenta con artistas de la talla de Carl Craig, The Black Madonna, Jimmy Edgar y muchos más, incluyendo talento nacional.

Videos by VICE

Para conocer más sobre esta nueva propuesta nos pusimos en contacto con el equipo detrás del festival, específicamente con Carlos Belatti de Roayal House y Norman Ayala de North Crew.

Noisey: ¿Cómo nació The Social Festival en el Reino Unido?

Carlos Belatti: Nació hace cuatro años en Kent, Inglaterra, la ciudad de donde es originario Nic Fanciulli. Por una necesidad de él y un grupo de amigos que querían realizar un festival en su ciudad y al gusto musical de ellos.

¿Por qué decidieron traer el festival a México?

Norman Ayala: México es un país de muchos contrastes y hasta el momento no he tenido la oportunidad de conocer a algún mexicano que no le guste bailar al ritmo de al menos un género musical. En el entorno de la música electrónica, que es en el que nos desenvolvemos de manera profesional, hay bastante de donde bailar, existen promotores que les encanta la música que va desde el experimental, el acid, el psychedelic , progressive, EDM y de algunos otros géneros que seguramente me hace falta mencionar. Traen a nuestro país a los artistas que consideran que su público debe o les gustaría escuchar, y realizan fiestas en clubes (nos incluimos) , raves (alguna vez lo hicimos), pool partys (las disfrutamos) o en locaciones más underground (también vamos) para darles un toque diferente o especial. Pero creo que todos trabajan con la misma finalidad, la de promover lo que les agrada, lo que desde su punto de vista es la mejor música, ya sea underground, vanguardista o comercial.

En nuestro caso sentimos una gran empatía por la música techno y house, vemos en The Social Festival una gran oportunidad para traer un buen cartel de DJ’s y productores de nuestro gusto y que difícilmente verás juntos en la ciudad. ¡Pero hoy! nuestro sueño está a la vuelta de la esquina. También hay que ser claros y muy sinceros, muchos de los artistas de nuestro line up se han presentado de forma individual en provincia o en la Ciudad de México, inclusive muchos de estos los hemos visto juntos en alguna de las ediciones pasadas del ya extinto Festival BPM. Sería muy arriesgado decir que es un festival totalmente underground, porque definitivamente no lo es, pero cabe destacar que The Social Festival contiene mucho de esos ingredientes que a nosotros como promotores nos gustaría conservar. Es por eso que decidimos traerlo a México, para compartirlo con el público que le agrada al igual que nosotros estos géneros y todo lo que representan. Es desde nuestro punto de vista el festival que le hacía falta a la gran Ciudad de México.

Fotografía: Facebook Nic Fanciulli

¿Qué es un festival boutique?

CB: Cuando nos referimos al término boutique en The Social Festival, es una suma de características que incluyen a los mejores DJ’s, la mejor música, el mejor audio, y el mejor público. A esto nos referimos con el concepto boutique.

NA: Podrás encontrar dentro del line up ya sea en UK, Colombia o México, a los artistas más representativos y exclusivos del género house y techno. Ya sean grandes iconos de la vieja o nueva escuela sin dejar de considerar a las futuras promesas, en esto también van incluidos nuestros DJ’s y productores locales.

¿Qué lo hace diferente a los demás?

NA: En lo que concierne a la edición de la Ciudad de México creemos que una diferencia respecto a los diferentes y pocos festivales masivos que se llevan a cabo en la zona metropolitana es el precio del ticket por lo que ofrecemos. ¿Qué ofrecemos? Una locación segura y establecida que cuenta con todos los servicios y cumple con todas las normas de seguridad, a la cual también es muy fácil de llegar, además de un jugoso y numeroso line up y una producción que estamos seguros les encantará.

Foto tomada del Facebook Oficial de Carl Craig.

¿Qué dificultades encontraron al traer el festival a nuestro país?

CB: Tal vez al principio, cuando le hicimos saber de nuestra inquietud por traer el festival a Latinoamérica al dueño de la marca The Social Festval en este caso Nick Fanciulli. En ese momento se dieron una serie de eventos y pláticas interminables por mail, llamadas a larga distancia que después se convertirían en videoconferencias, viajamos a Miami, Amsterdam, Ibiza y Londres durante dos años para poder materializar las versiones de The Social Festval en ambos países e inclusive llegó un momento que tuvimos que dejar de hacer eventos durante un año, ya que tanto Norman como yo estábamos trabajando en conjunto desde hace tiempo. Mes con mes solíamos hacer eventos a menor escala en nuestra bonita ciudad, cosa que nuestros amigos, socios y equipo de Tijuana (Jaime y Lalo) y Colombia (Jhonny) no se pudieron adaptar, ellos siguieron haciendo de las suyas sin parar (vaya que esas son ganas de trabajar jaja).

¿Qué planes tienen para The Social Festival en los próximos años?

CB: Nos gustaría tener un The Social Festival desde Estados Unidos hasta Argentina, pasando por cada país. Pero por el momento queremos que «The Social Festival» se quede como un festival anual en la Ciudad de México.

Foto tomada del Facebook Oficial de The Black Madonna.

¿Qué expectativas tienen de estas primeras ediciones de The Social Festival en México y Colombia?

NA: Que el público en ambos países se lleve una buena y grata experiencia. Que todos los asistentes se vayan a la cama con una gran sonrisa e hinchazón en los tobillos por sobrevivir a la batalla de una pista de baile en llamas, del festival ganador en los premios DJ Mag 2016 como el mejor en su clase en el Reino Unido y por supuesto que su majestad Carl Cox reciba toda esa energía de sus fans que se concentró a lo largo de estos 8 años de ausencia. Que Carl Cox pueda retirarse sonriendo seguido de un OHH YES OHH YES! por la puerta grande, ¡por donde merece salir un Rey! Ya que ésta seguramente será la última actuación en territorio Azteca del ¡General de las mil batallas!

Además de muy buena música ¿qué más pueden esperar los asistentes de The Social Festival México?

CB: Buscamos que el asistente nunca deje de poner atención a la música tocada en los dos escenarios. Que sean atrapados por los mensajes de conciencia ecológica y humanitaria en los diversos escenarios y en las diferentes actividades que vamos a ofrecer. Ya que el mensaje primordial de este festival es la unión y la conciencia usando como vínculo la música.

Foto tomada del Facebook Oficial de Jimmy Edgar.

¿Algo más qué les gustaría agregar?

NA: Me gustaría agradecer a toda la gente que se encuentra involucrada en este increíble proyecto, desde Nic Fanciulli, a mi socio y amigo Carlos Belatti, Jimmy Leyva, Lalo Pelos y a Jhonny House. A todo el equipo de Aftercluv, Radius Entertaiment, Eternal Sound y Enso Media por su profesionalismo. A todo aquel que nos ha enriquecido con su conocimiento, a mi familia y a V. Sarahí (mi corazón) por apoyarme incondicionalmente a lo largo de estos dos años. También a toda la gente que valora nuestro trabajo pagando un ticket para que podamos seguir adelante con las siguientes ediciones de The Social Festival. Les doy mi palabra no se arrepentirán.

CB: Lo mismo, quiero agradecer a todos los ya mencionados anteriormente. A nuestros patrocinadores y por su puesto a la Arena Ciudad de México. Y que nuestro público sepa que todos los involucrados en la creación de este festival somos igual o más adictos a la buena música que los asistentes, a los que están indecisos de asistir que tengan por seguro que estamos cuidando cada detalle para que pasen un momento inolvidable como se lo merecen.

Conéctate con The Social Festival en: Facebook // Twitter