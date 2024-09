Conoce Mix’d, el Tinder para los fans de la música

Todo el mundo conoce a Tinder, la increíblemente popular aplicación para conocer a gente en línea para tomar un trago rápido (o tener un rapidín), que puso en el mainstream las aplicaciones de citas por internet. Pero hoy en día, el mundo moderno de las citas se ha diversificado, con apps específicas para cada tipo de persona: de Raya («Tinder para los famosos«) a Bumble («el Tinder feminista»). Excepto para un demográfico clave: la gente a la que le encanta la música. Por eso es que Mix’d, una nueva app que se lanzó hace un par de semanas en el club Verboten, en Nueva York, parece una idea brillante que, francamente, debió haber aparecido mucho antes.

La idea detrás de Mix’d es bastante simple: creas un perfil y escoges a tus DJs y músicos favoritos. La app tiene una base de datos enorme gracias a que utiliza el API de Echo Nest, una «compañía de inteligencia musical» que fue comprada por Spotify el año pasado, e incluso cuando busqué algunas bandas más obscuras, la aplicación logró encontrar la mayoría. Mix’d también tiene un algoritmo bastante útil que te sugiere artistas similares basándose en los que has seleccionado hasta entonces, así que crear tu perfil es algo bastante rápido y sencillo —no como OK Cupid.

Como tu perfil está ligado a Facebook, Mix’d también importa los próximos eventos a los cuales planeas asistir. Ahí entonces selecciona a personas que tienen el mismo gusto en música y fiestas —básicamente el tipo de gente que estás buscando— y deslizas el dedo a la derecha o izquierda para aceptar o rechazar a las personas.

Noah Brunell, el creador de Mix’d, dice que la motivación detrás de la app fueron sus experiencias personales: «Yo voy a muchos conciertos. Es una parte muy grande de mi vida, y todos mis amigos salen con chicas o chicos a los que les gusta la misma escena,» dice. «Entonces pensé, hay algo ahí. Esto puede sonar como algo cerrado, pero no creo que podría salir con alguien a quien no le gustara la misma música que a mí. Si no puedo compartir ese tipo de experiencias con la persona con la que voy a pasar tanto tiempo, entonces va a ser un gran problema.

Brunell también dice que hay pocos lugares en línea en los que personas con el mismo gusto musical pueden interactuar en un nivel uno a uno. «Están las páginas de eventos de Facebook, pero esas son interacciones grupales.»

Una característica clave de Mix’d es el «modo concierto», que te permite buscar a gente que esté cerca de ti, por lo tanto mostrándote a toda la gente que esté viendo a DJ Harvey al mismo momento que tú. Brunell dice que añadió esta función porque los conciertos son lugares en los que la gente es un poco más amigable y está más abierta a conocer gente nueva, como cualquiera que haya recibido un abrazo o un high five de un extraño feliz en un concierto podrá atestiguar. «Tienes una conexión con la gente de tu alrededor, y la gente está más abierta a otras personas que están compartiendo la misma experiencia,» dice Brunell.

Mientras que Mix’d no puede competir con apps como Tinder hasta que logre reclutar un número significante de usuarios, Brunell planea introducir la app en festivales de música electrónica como el Electric Zoo y TomorrowWorld, para captar a varios fanáticos de la música electrónica. Sin embargo, también quiso dejar bastante claro que Mix’d es para todo tipo de fans de la música, no sólo de la electrónica —sólo se inclina por ese lado actualmente por su propia red de amigos. («Avicii hizo que me gustara la música electrónica,» dice sin pena.) Eventualmente, él espera que Mix’d sea más que una app de citas, sino algo que incluya noticias musicales, venta de boletos, mercancía, y páginas de artistas. «El escenario ideal es que sea una parada única para hacer todo.»

