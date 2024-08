Conocí a la mamá de mi hijo en la sección de comentarios de Facebook de VICE

Esta publicación hace parte de la serie de historias que celebran los quince años de VICE UK, presentado por Vans.

Si eres un lector fiel de VICE reconocerás el nombre de Bin Skinor. No por nuestra página web ni por nuestra revista, sino por la sección de comentarios de nuestra página de Facebook: el lugar favorito de Bin. Allí, Bin hacía su mejor esfuerzo por irritar a la gente, a menudo con mucho éxito, siendo un contradictor, diciendo cosas escandalosas, o jodiéndole la vida a algún comentarista particularmente sensible. Se fue volviendo casi famoso entre la comunidad por su constancia troleadora, hasta que un día se desvaneció en el aire.

Ya que esta semana estamos celebrando los quince años de VICE UK, nos sentamos a hacer una lluvia de ideas editoriales hace unas semanas, y el nombre de Bin se puso sobre la mesa. Alguien salió a decir que Bin había declarado haber conocido a su pareja (la madre de su hijo) en la sección de comentarios del Facebook de VICE. Necesitaba saber si era cierto, así que lo busqué el línea, descubrí sin mucha sorpresa que su nombre real era Ben, y le di una llamada a él y Sophia.

VICE: ¿Así que su relación empezó en la sección de comentarios de Facebook de VICE?

Sophia: Sí, noté que este Bin Skinor comentaba muchísimo, y pensé: ‘A él no le importa ser controversial, es este tipo de persona troleadora’. A veces yo comentaba en el mismo artículo, y en uno sobre Justin Bieber siendo arrestado ambos estuvimos de acuerdo, diciendo: «Creo que de hecho, él está en lo correcto».

Ben: Sí: «Eso me hizo como Justin Bieber».

Lo humanizó.

Sophia: Sí, exacto. No hablamos mucho más después de eso hasta las acusaciones sobre el abuso sexual de Bill Cosby. Todo el mundo le estaba cayendo encima al viejo Bill, y Ben dijo: «¿Por qué alguien con el éxito Bill Cosby, se comportaría así?». Y yo estaba en desacuerdo. Así que le respondí algo como: «Usualmente tienes la razón, pero esta vez estoy en desacuerdo contigo». Y eso fue todo, quedaste afligido.

¿Ese fue el momento, Ben?

Ben: No, el momento fue cuando dijo que trabajaba en un sex shop [risas]. No, en serio: para mí se trató de que me gustaba, se veía bien y tenía cosas chistosas por decir.

Sophia: Se veía bien y tenía gracia.

Ben: Seh. Así que la espié un poquito en Facebook.

Sophia: Bastante.

Ben: Ok, bastante. Y entre sus fotos de Facebook había una del Bhagavad-Gītā, el libro principal de los Hare Krishna, algo en lo que llevaba metido por un tiempo, así que quedé como: ‘Es todo, ella es la indicada para mí’. Le envié una solicitud de amistad y el resto es historia.

¿Vivían cerca?

Sophia: No, yo estaba en Bangor en el Norte de Gales, Ben estaba en Leeds. Pero empezamos a hablar por Facebook y me di cuenta de que teníamos muchas cosas en común.

Ben: Sí, ambos somos bastantes subversivos políticamente: no nos gusta el dinero y todo ese tipo de cosas.

Sophia: Vemos el mundo de la misma manera. Amamos estar inconformes.

Y, ¿cómo fue su primera cita?

Sophia: Fue el 26 de febrero de 2015. Sabía que mi familia me tomaría por loca si decía que iba hasta Leeds a conocer a un tipo con quien hablaba por internet, así que dije que iba a visitar un amigo. Le dije a un amigo a dónde iba. Por lo poco que sabía, Ben podía ser un asesino psicópata.

Ben: Sip, y tu amigo me hizo enviarle una foto con mis extractos bancarios para saber dónde vivía.

Sophia: ¡Y pensaste que yo era un policía!

Ben: Pensé que era un policía encubierta enviada por VICE para llevarme por provocación. Me imaginé muchas cosas. Estaba fumando mucha hierba en ese momento.

Sophia: Recuerdo preguntarle, «¿De dónde eres?» y ese tipo de cosas, y no me respondía porque en ese punto pensaba que era un policía encubierto.

Ben: Estaba como: ‘esto esta fluyendo muy fácilmente, algo no está bien’.

Sophia: Tenía la idea de que me llevarías a un lugar en Leeds, y cuando llegamos la primera vez estaba cerrado. La segunda vez que tratamos de entrar fue también bastante extraña, alguien empezó a tirarnos muffins secos mientras tratábamos de entrar.

Suena como una experiencia que crea vínculos.

Ben: Sí, lo fue. El primer fin de semana que pasamos juntos viniste a Leeds, fumamos mucho y fuimos a la cama.

Sophia: Sí, regresamos y hablé mucho; casi te vuelo la cabeza con mi capacidad de hablar.

Ben: Casi me malviaja. Pero en ese momento llevábamos hablando todos los días, todo el tiempo, así que solo iba a salir de una manera.

Ben, tu estabas troleando en los comentarios de VICE en ese tiempo. ¿De dónde sacabas la motivación?

Ben: Mi motivación consistió en que solía ser un consultor de contrataciones. Cuando empecé el trabajo fue por necesidad porque olía mucha cocaína y necesitaba mucho dinero, lo disfrutaba, era bastante despiadado. Dejé de ser despiadado, cocainómano, tuve una hija y me almidoné, así que ya no necesitaba el dinero. Pero seguía significando que estaría en mi oficina ocho horas en un día, mientras marcaba tarjeta. Hacía el trabajo con los ojos cerrados, lo odiaba, así que apenas empezaba la jornada, entraba a VICE a pelear y esas cosas.

¿Cuál era tu estrategia? ¿Cuál es la forma más fácil de provocar a alguien?

Sophia: Solo tienes que tomar la postura opuesta de la opinión popular, así no lo creas en serio. Todo eso de Bill Cosby, no es como que Ben creyera que fuera este tipo bueno, sobresaliente.

Ben: ¡Lo creí! Crecí viendo The Cosby Show, no podía creer que Dr Huxtable pudiera hacer algo tan terrible. Pero reconozco que estaba equivocado. No es solo que quisiera llevar la contraria, escogí mis artículos con mucho cuidado y escogí una postura extrema.





¿Qué pensaste de los contenidos de VICE? No recuerdo ningún comentario específico tuyo, pero creo que eran bastante negativos.

Ben: ¡Me gustaban mucho! No sé si yo haya cambiado o VICE haya cambiado en los últimos años, pero ya no estoy tan comprometido con criticar. Todavía la reviso, pero ya no hay sección de comentarios. Es bueno, aunque dejé de comentar antes de que la sección desapareciera. Dejé de hacerlo hace como un año.

Así que tus días como troll acabaron.

Ben: Totalmente, sí.

Sophia: Un poquito.

Ben: Un poquito. Solo la troleo en persona. Me gusta discutir.

Sophia: Lo hace.

Suena justo, como un tipo de estimulo.

Ben: Sí. Solía amar a la gente sinuosa de VICE. Pero también tenían una agenda muy, muy política, que consistía en que las personas fueran lideradas por jóvenes entre los 20 a 30 años. Ya era mayor que eso cuando empecé a trollear, pero quería despertar el odio en los jóvenes hacia las políticas. Pensé que era mi responsabilidad generar valentía, básicamente, que los chicos salieran a las calles a romper cosas.

Sophia: Y todavía lo hace [risas].

Ben: Sí, todavía creo en eso completamente, pero ahora lo hago a través de la consciencia de Krishna, que es mucho más subversiva.

Esa iba a ser mi última pregunta. Me contaste por Facebook que ambos estaban metidos con la consciencia de Krishna, y que ahora tienen un bebé?

Ben: Si, tiene casi dos años, se llama Avi. Obviamente nuestra familia incluye a Lula, que es mi hija de una relación anterior, quien vive con nosotros tiempo completo. Somos una pequeña familia.

Sophia: Sí.

Felicitaciones. Así que Bin Skinor no va más.

Sophia: Sí, eliminaste la cuenta, no es como que la hayas desactivado. Aunque hubo algo en 4chan que la gente se inventó sobre él.

Ben: Sí, había de todo.

Sophia: Sí, llegó diciendo «¿quién es este imbécil?». Amé cuando me lo mostraste. Pensé que era increíble.

@jamie_clifton