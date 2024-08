Conozca la fotografía versátil del argentino Ale Burset

Se podría decir que su trabajo fotográfico puede moldearse a cualquier campo. Su técnica ha pasado por los retratos, el fotoperiodismo y photoshoots de moda hasta publicidades de café y de audífonos, entre muchas más. Con sus fotos Ale Burset, de Argentina, se ha caracterizado por su versatilidad.



Nacido en Buenos Aires en 1970, Burset empezó su carrera como periodista deportivo. Poco a poco se dio cuenta de que más que el periodismo lo que le apasionaba era tener una cámara en la mano. Trabajó en su país por un tiempo y luego se mudó a Italia para trabajar como fotógrafo independiente para varias revistas.

Ha publicado cuatro libros de fotografía —Primer Ensayo (1999), Claroscuro (2003), «Walking in the Shadows» (2009) y Baroque (2012)— y ha ganado una gran variedad de premios en el Festival de Creatividad de Canes Lion, El Sol Festival Publicitario Interamericano, Wave Festival en Rio y D&DA, entre otros. Con ellos, Burset se ha consolidado como uno de los fotógrafos publicitarios más importantes de Latinoamérica.

A finales de septiembre de este año viajará a Colombia para dar una charla sobre creatividad e innovación en el Congreso Latinoamericano Cartagena Inspira, que tendrá lugar la última semana de ese mes.

Hablamos con él para que nos contara cómo es manejar diversas áreas de la fotografía.

VICE: Háblame un poco sobre tu trayectoria como fotógrafo. ¿Siempre has tenido el mismo objetivo como fotógrafo?

Ale Burset: Mi carrera empezó de casualidad. Yo era periodista, colaboraba para dos revistas. Y en medio de un viaje, en un reportaje, por Europa, la vida quiso que hiciera una foto y desde entonces no dejé de hacerlo. Fue en el año 1996. Pasó ya una vida.

Mi objetivo siempre ha sido hacer lo que me gusta. Intentarlo. Ser feliz haciendo fotos. Tratar y trabajar para poder hacer fotos que me llenen. Soy un afortunado, pues he descubierto esta profesión que me apasiona y eso es una suerte inmensa.

Has realizado trabajos en moda, para editorial y para publicidad. ¿Con cuál de estas tres ramas te identificas? ¿Por qué?

Empecé con el sueño de ser fotógrafo de moda y de celebridades. Siempre viendo Rolling Stone, Vanity Fair, Vogue. Pero la vida quiso que en un determinado momento conociera la publicidad y realmente con el tiempo la fui queriendo y apasionándome por ella. He aprendido a querer la foto publicitaria y todo lo que implica llevar a cabo una campaña.

Pero la moda me sigue gustando. Y por eso el año pasado decidí, después de tenerlo mucho tiempo postergado, volver a probar. Y me encanta también. Así que ahora trato de repartir el tiempo entre estos dos amores profesionales.

La fotografía editorial me encanta. Me parece todo un mundo en el que he aprendido y en el que he soñado una y otra vez. Tengo un cariño especial por lo editorial, por la moda y el fotoreportaje. De hecho estoy con un proyecto personal que tiene que ver con ello. Y me hace muy feliz poder disfrutar del proceso que lleva toda mi participación.

¿Cuál de las tres ramas puede ser la más difícil de realizar?

En la publicidad hay mas responsabilidades, creo. Es mucho más lo que está en juego, quizás. Y eso lo hace más complicado. No es solo la foto. Yo siempre digo que para ser buen fotógrafo publicitario, hay que aprender a llevar esa gran mochila. Eso implica no solo saber hacer una buena foto, sino todos los procesos que involucran un proyecto. Desde la preproducción, reuniones de producción, shooting, el post, contener a la agencia, cliente y a tu propio equipo para que todos estén seguros y tranquilos.

Creo que aprender a cargar esa mochila es fundamental. Y claro, acompañar eso con trabajo y resultados.

¿Qué buscas contar con tus fotos? ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir?

No busco decir nada en particular. No intelectualizo mi trabajo, solo trato de hacer lo que me gusta. Soy muy pasional y me muevo con las tripas para hacer fotos. Así que generalmente solo lo hago porque me gusta y creo que por el motivo que sea, está bueno. Me hace feliz. Así es en mi trabajo personal como en el de moda.

¿Cómo dialoga la fotografía con la publicidad?

Para mí, perfecto. Como mencioné antes, es muy complicado ser buen fotógrafo de publicidad. En este campo hay que aprender mucho más que cosas técnicas fotográficas. Creo que si a uno le gusta lo que hace, el diálogo entre foto y publicidad es perfecto.

Hay fotógrafos que consideran que la publicidad no es un campo «digno» de acción fotográfica. ¿Qué opinas de esto?

No lo comparto. Creo que es un prejuicio. Es más, creo que es mas difícil tratar de ser un gran fotógrafo, o diferente, en publicidad que en otros campos de la fotografía. Y la razón es muy sencilla. Uno no puede hacer 100% lo que le gustaría. Uno trabaja para una agencia y para un cliente que ya tiene una idea. Pero justo allí, es donde un buen fotógrafo de publicidad puede hacer la diferencia. Ahí es donde puede tratar de mover la línea para hacer crecer cada una de las ideas en las que trabaja. Así logra ponerle su impronta o darle a cada campaña un valor agregado que la haga dar un paso más adelante. Ya sea fotográficamente o reforzando la idea.

¿Y digno? Tener la suerte de hacer lo que uno ama y lo apasiona, creo que es increíble. Es mucho más que digno. Es una bendición poder vivir de lo que me gusta. Sea fotografiando moda, editorial, publicidad, o en mis trabajos personales.

¿Has tenido problemas trabajando en publicidad? ¿Consideras que eres totalmente libre a la hora de tomar una foto?

Por ahí al principio. Cuando no entendía bien los procesos y lo que hacer publicidad implicaba a la hora de fotografiar. Con el tiempo vas aprendiendo cómo moverte y mover esa línea que hay a la hora de realizar un trabajo. Con los años descubrís que sí hay una manera de hacer lo que te gusta. Que podés hacer lo que un cliente pretende, pero con tu impronta. Y una vez que el trabajo está hecho, podés incluso ir por más. Podés tratar de hacer crecer eso que hiciste antes. Para después tener la posibilidad con la agencia y cliente, de comparar. Gracias a Dios, generalmente solemos tener suerte y cuando hacemos eso, lo que proponemos es bien recibido y aprobado en la gran mayoría de los casos.

Pero claro, llevo tiempo de aprendizaje. Lo importante es siempre ser honesto con uno porque de esa manera sos honesto con los demás.

¿Cómo surge la idea para una campaña publicitaria y/o en una sesión fotográfica de moda? ¿Cómo son estos procesos y en qué difieren?

La idea para una campaña publicitaria siempre llega de mano de una agencia y un cliente. En moda, la idea puede llegar de la mano de una revista, o mismo del fotógrafo.

La diferencia está en los procesos. Como decía antes, hacer publicidad es mucho más complicado. En general son como diez pasos desde que presupuestas hasta que entregas la imagen final, en publicidad.

En moda es más sencillo porque hay libertad, si se quiere. Igual, en mi caso, con el tiempo aprendí a usar todas esas cosas que me enseñó la publicidad para volcarla en los procesos a la hora de hacer moda. Todos eso valores y pasos en pre producción y producción los vuelco también allí. Eso hace crecer el ‘shooting’ de moda.

Con lo cual, en mi caso, la diferencia viene desde donde parte la idea.

