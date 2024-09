Conozcan a Anthony Dable, el nuevo jugador francés de los New York Giants

Este artículo se publicó originalmente en VICE Sports Francia.

La noticia ha sacudido a todos los seguidores del futbol americano en Francia. Anthony Dable, jugador francés, firmó un contrato la semana pasada con los New York Giants. Veinticuatro años después de que Richard Tardits —nacido en Bayonne, Francia, y el único jugador francés en haber participado en la NFL— jugara como linebacker para los New England Patriots, por fin puede que haya alguien más que siga sus pasos. Luego de formar una carrera en Francia con los Grenoble Centaurs y en Alemania, donde ganó dos títulos nacionales y el campeonato europeo el año pasado con los New York Lions de Brunswick, Dable se acerca cada vez más a su sueño americano.

Pero antes de soñar con jugar un Super Bowl y pasar las noches en los clubes más exclusivos de la ciudad de Nueva York, el receptor abierto de 27 años, quien se llama a sí mismo Dablatron en redes sociales, tiene que convencer a sus entrenadores que necesita estar en el equipo.

VICE Sports: ¡Felicidades! ¿Cómo te sientes una semana después?

Anthony Dable: De hecho es raro, aún no lo creo. Muchas personas me han mandado mensajes, e intento hablar con las personas más cercanas. Hablo mucho con mi madre. Fue a la primera que llamé cuando me enteré. Le dije que había firmado y después se puso a llorar. Estaba muy contenta. Fue difícil mantener mi compostura.

¿Cómo te encontraron los Giants?

Osi Umenyiora, quien jugó 10 años con los Giants y ganó dos Super Bowls, vio mi vídeo y creyó en mí. Una vez lo conocí —realicé algunas audiciones en Londres [Umenyiora trabaja para la NFL en Europa, específicamente para el Reino Unido] que no sirvieron de mucho—. Pero me dijo que fuera a Florida a entrenar seis semanas. Mientras tanto, le mostró mi video a los Giants y no esperaron a que terminara el campamento de entrenamiento en Florida. Me contactaron directamente para una audición. Tenía varias citas en puerta, pero ellos fueron los primeros en llamarme y por eso me presenté. El vídeo es muy importante, pero tienes que jugar de la mejor forma cuando te vean. Tenía que impresionarlos.

¿Qué pensabas ese día? ¿Creíste que tenías una oportunidad para ser fichado?

Controlo lo que puedo controlar. La decisión era de ellos e hice lo que pude. No hice muchas preguntas. Sabía que tenía que pasar más pruebas.

¿Qué sucedió en las pruebas?

Cuando llegué, me midieron y pesaron. Luego hice algunas pruebas de agilidad. Después corrí en la pista cerca de 15 minutos. Los exámenes médicos se tardaron unas cuatro horas. Después del examen físico de cuatro horas, me llevaron a una oficina y me dijeron que querían que fuera un Giant.

¿Qué fue lo primero que pensaste en ese momento?

De hecho, pensé en decirles que tenía otras audiciones en mi agenda. Al día siguiente tuve que ir a Seattle, luego ese mismo viernes fui a Kansas City, y después a Jacksonville el lunes. Pero me hicieron entender que no querían que fuera a los demás lugares. Después me preguntaron qué podrían hacer para ficharme. Les dije que llamaran a Osi. Le llamaron y después él me llamó. Hablamos mucho y llegamos a la conclusión de que era una buena decisión quedarme con los Giants.

¿Y ahora qué sigue?

La aventura con los Giants inicia el 11 de abril. Es la fecha que iré al campamento de novatos, donde aprendo el libro de jugadas, y conozco a los entrenadores. Es una oportunidad importantísima. Algunos veteranos también van a entrenar. El campamento dura hasta el 26 de junio.

Luego en agosto arranca el campamento de temporada regular. Es el lugar donde tengo que demostrar de lo que estoy hecho y estar dentro de los 53 jugadores del plantel. Escogen a 90 jugadores pero solo se quedan con 53 para la temporada. Así que hasta el momento no hay garantías. Te pueden descartar en cualquier momento. Controlo lo que puedo controlar: la forma en que me involucro, mi desempeño, mi conocimiento de las jugadas, mi respeto por los entrenadores. Pero la decisión está en sus manos.

¿Cómo son tus días ahora?

Me levanto, desayuno, llego a las 7am al centro de entrenamiento [Actualmente Dable entrena en Boca Raton, Florida]. Atrapo balones, voy de compras, almuerzo, descanso, atrapo más balones, levanto pesas, corro y encuentro otras formas para entretenerme. Hay jugadores universitarios con futuro que también entrenan ahí y algunos jugadores de la NFL también. Vuelves a aprender cómo correr para encajar all estilo de la NFL. Hay jugadores que te enseñan cómo correr apropiadamente, y cómo bloquear. Te tienes que adaptar al juego. También voy a masajes, sesiones de acupuntura, y recuperación.

¿Qué representa la NFL para ti?

Para mí la NFL es un sueño. Este es solo el inicio. Los Giants creen en mí y tengo que seguir demostrándoles que no se equivocaron, y que me merezco un lugar en el plantel de 53 jugadores.

Tu historia nos hace recordar un nombre del pasado: Richard Tardits, el jugador francés que jugó dos años como linebacker para los New England Patriots.

No es el mismo recorrido, pero lo que hizo en la NFL fue grandioso. Fue un logro tremendo. Obviamente quiero hacer lo mismo que él. Esto es un sueño. Tienes que creer en ti mismo. Pero nunca es suficiente. Se necesitan de dos para realizar un sueño. Nunca he dejado de creer en mí, y hay otra persona que creyó en mí: Osi Umenyiora. Por él todo esto sucedió.

¿Cómo empezaste a jugar futbol americano?

Me inicié en este deporte por medio de un videojuego. Unos años después, cuando jugaba muchos videojuegos y veía el Super Bowl, me enteré que había un club en mi ciudad y comencé a jugar a la edad de 19.

Es un poco tarde practicar un deporte a los 19 años, y ni mencionar el hecho de querer ser profesional a esa edad. Cuando te enteraste que los niños estadounidenses se inician a los cinco o seis años, ¿te preguntaste que habrías podido lograr en la NFL si hubieras empezado a esa edad?

No, es algo que no puedo controlar, así que es inútil pensar sobre qué habría pasado su hubiera nacido en EE.UU, o si mi padre hubiera sido un ex jugador. En realidad, nunca sabes lo que habría podido pasar en tu vida. Soy quien soy, vengo de Grenoble, y vivo el momento.

¿Cuáles son los recuerdos de tu época como jugador en Grenoble?

Jugué ahí de 2007 a 2012. Tengo lo mejores recuerdos de mi vida. Contamos con una gran generación de jugadores en 2011. Ese año subimos a primera división, y después llegamos a la final el año siguiente. Francamente fue increíble. Esos fueron los mejores años de mi vida. Así es como todo empezó.

Después de jugar para los Centaurs de Grenoble, me fui a Canadá. Pero no pude jugar por algunas normas. Así que después de varios meses allá, decidí regresar a Europa, y me fui a Alemania donde gané dos campeonatos nacionales y después un campeonato europeo.

Para mí no se trata de las victorias. Se trata del viaje. Amé nuestro viaje desde que empezamos en la segunda división hasta llegar a la final con Grenoble. Disfruté mucho mi estancia en Alemania, todas las experiencias, el entrenamiento, las victorias, la fuerza de voluntad sobre las lesiones para ganar el campeonato. Esto es lo que me gusta recordar.

Finalmente, ¿qué piensas del equipo nacional francés que terminó en cuarto lugar en el campeonato de la Federación Internacional de Futbol Americano? ¿Qué se necesita hacer para mejorar?

El equipo necesitar ser más constante, jugar más a nivel profesional, y cometer menos errores. Todos corren a la misma velocidad, y la mayoría juega al mismo nivel. Los detalles hacen toda la diferencia. Es por esto que es muy importante que algunos de nosotros nos hagamos profesionales.