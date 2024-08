Consejos para la depresión del cocreador de ‘Rick and Morty’

Este artículo fue publicado originalmente en Tonic, nuestra plataforma especializada en temas de salud

Conocemos a Dan Harmon como el cerebro detrás de shows inteligentes y fritos como Rick and Morty y Community y por su podcast, Harmontown. Sus pensamientos pueden hacernos reír cuando los oímos o los vemos cobrar vida en pantalla, pero la vida de Harmon no es solo risas. Hay una cierta tendencia a una superposición entre la comedia y las enfermedades mentales y cuando se trata de compartir sus propias experiencias de depresión, Harmon es todo menos tímido. Entonces no es realmente sorprendente que una de sus fans le tuiteara para pedirle consejos para quienes viven con depresión:

@danharmon do you have advice for dealing with depression — gary?? (@sweetrollx) November 28, 2017

«¿Tienes algún consejo para lidiar con la depresión?

Lo qué es sorprendente es lo qué Harmon, de hecho, respondió:

https://twitter.com/danharmon/status/935405103997059073

«Primero que todo: Admite y acepta lo qué está pasando. Ser consciente significa todo. Nos ponemos a nosotros mismos bajo mucha presión para sentirnos bien. Está bien sentirnos mal. ¡Puede ser algo en lo qué eres bueno! Comunícalo. NO LO MANTENGAS COMO UN SECRETO. Aprópiate de ello. Como un sombrero o una chaqueta. Tus sentimientos son reales.

https://twitter.com/danharmon/status/935405912247779328

Dos: Intenta acordarte, una y otra vez, que los sentimientos son reales pero no son la realidad. Un ejemplo: puedes sentir que la vida no significa nada. Es un sentimiento verdadero. Un sentimiento importante. Es VERDAD que lo sientes PERO..¿la vida tiene significado? No depende de nosotros. Hay hechos y hay sentimientos: igual de importantes pero diferentes.

El compartió consejos sólidos para cualquiera que se pueda relacionar con la frase de Rick: «Wubba lubba dub dub» —la cual los fans de Rick and Morty saben que significa «Estoy en un gran dolor, por favor ayúdame» en lenguaje birdperson.

https://twitter.com/danharmon/status/935407256648130560

«Los pensamientos oscuros resonarán en las paredes de tu cráneo, se distorsionarán y magnificarán. Cuando abres tu boca (o anónimamente escribes un diario, blog o un sketchpad), estos pensamientos salen. Van a volver pero tienes que SACARLOS. Ventílalos. Tócalos. Sé que no quieres pero inténtalo.»

Las redes sociales pueden herirnos de algunas maneras —no menos importante porque nos hace enfrentar la impulsividad horrible de nuestro presidente— pero entre todo el caos, la respuesta empática de Harmon es un ejemplo refrescante de cómo las redes sociales pueden fomentar algún sentido de comunidad.

Si estás esperando oír a Harmon tú mismo, puede que te falte un poco de suerte. Él publicó ayer que se tomaría un tiempo fuera de Twitter.

https://twitter.com/danharmon/status/936301286248538112

«Tomándome otro descanso de Twiter, regresaré cuando tenga suficiente felicidad para saciar el altar, para complacer al ave sin ojos»