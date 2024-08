Consejos para quedar de primero este domingo en la carrera de ciclismo urbano, ‘Capital Crit’

Si usted hace parte del ferviente grupo de personas que no conciben la vida sin una bicicleta, el ‘Capital Crit’ tiene que ser, sí o sí, su parche para este domingo.

Por si no lo saben, ‘Capital Crit’ (Criterium) es un circuito donde se busca fomentar la sana competencia entre los ciudadanos que usan la cicla a diario y que, sin ser necesariamente profesionales, entienden la importancia de este medio de transporte urbano.

Así que antes de que llegue la hora y como queremos que la pase bueno este domingo en la carrera, les tenemos una lista de ‘tips’ para que llegue hasta el final y no se quede varado a la mitad del camino. Si sigue estas recomendaciones y ha entrenado arduamente en estos últimos meses, tal vez se termine llevando «La Corona de la Calle».

Todos estos consejos nos los dio un ciclista joven de alto rendimiento que no fiestea los fines de semana para salir a montar.

Lleve su bicicleta al mecánico

Lo mínimo para competir y terminar la carrera es tener la bicicleta en el mejor estado posible. Llévela a su mecánico de confianza o, si usted no es de esos, métale mano: engrásele la cadena, échele aire a las llantas y revise el cableado.

Si no, ni se pase por allá.

Use la indumentaria apropiada

No importa que no sea profesional: no se vaya con pantaloneta ni tenis. Si no se pone la característica licra para montar bicicleta y las zapatillas que lo aferran a los pedales, seguro la va a pasar mal. Va a estar incómodo y se verá como el más ‘amateur’ de todo el ‘Capital Crit’.

Hidrátese como un degenerado

Sin agüita no se llega ni a la esquina. Tome mucha agua antes de subirse a la bicicleta, durante el recorrido y al finalizarlo. Su cuerpo, su cabeza y su marca personal se lo agradecerán infinitamente.

Haga un reconocimiento previo del circuito

Llegue temprano y haga una vuelta por el lugar para saber a qué se está enfrentando. Por más teso que sea al volante, no sobra conocer bien el lugar qué va a recorrer para mejorar su tiempo de llegada.

No salga de fiesta en todo el fin de semana

Deje la fiesta por un sábado y verá cómo le rinde el triple en la carrera del domingo. Si su parche de amigos lo está obligando a salir por la noche, dígales que no, ponga su celular en modo avión y échese a dormir.

Aliméntese bien

La comida es importante para que rinda en el ‘Capital Crit’. Tiene que alimentarse correctamente durante todo el fin de semana —o durante la semana, mejor—. Cómase una buena pasta antes de subirse a la bicicleta para que esté lleno de energía y se dé garra compitiendo.

Luego de terminar la carrera, coma toda la proteína que pueda para recuperar las calorías perdidas.



El reto es con usted mismo

A lo largo de todo el circuito tenga en cuenta que esto es algo suyo, algo personal. No se exceda, ni se extralimite: vaya al ritmo que su cuerpo le permita y así no se va a quedar sin pila a mitad de camino.

La carrera de 'Capital Crit' se llevará a cabo este domingo 13 de agosto en Complejo El Salitre.