Consiéntete con estos dos regalos con música de ‘Roma’

Aunque poco a poco Roma, la laureada y controvertida nueva película de Alfonso Cuarón, ha ido esfumándose de las conversaciones de sobremesa en los Sanborns, parece que cada día escuchamos, leemos y vemos nuevas cosas relacionadas a ella. Y es normal; estamos frente a una película que, más allá del soso debate sobre su “calidad” ––o lo que eso signifique––, está resultando trascendente en todos sus niveles.

Un par de días después de anunciarse su nominación a diez categorías de los premios Oscar, recibimos dos bonitos regalos relacionados a uno de los aspectos más relevantes de la película y la creación de sus escenarios: la música.

El primero viene de la mano de Lynn Fainchtein, supervisora musical del largometraje, quien a través de su cuenta de Twitter posteó una playlist de Spotify con todas las canciones que aparecen en Roma. TODAS. Las que se escuchan en las radios, en las azoteas, cuando pasan los coches, todas. La selección va desde Rigo Tovar y Pérez Prado hasta Los Socios del Ritmo y Angélica Maria. Oro para pan tostado que puedes saborear dando click abajo.

A la par, Sony Music Masterworks ha dado a conocer que una reedición del soundtrack de la película con nuevas versiones interpretadas por artistas contemporáneos será lanzada el próximo 8 de febrero. Patti Smith, Beck, Ibeyi, DJ Shadow, Quique Rangel, El-P, Sonido Gallo Negro, UNKLE, y más, participarán en el disco titulado Music Inspired by the film Roma.

Billie Eilish ya dio a conocer hace unas semanas “When I Was Older”, que vendrá en el disco, y Beck hace lo propio ahora estrenando “Tarantula”, original de Colourbox. El tema fue creado con arreglos orquestales producidos junto a su padre, David Richard Campbell, y tiene coros incluidos de Feist y Alex Lilly. Escúchala a continuación y después checa el tracklist oficial del álbum.

Tracklist de Music Inspired by the Film ROMA:

1. Ciudad de México – “Tepeji 21 (The Sounds of ROMA)”

2. Patti Smith – “Wing”

3. Beck – “Tarantula” (Colourbox cover)

4. Billie Eilish – “When I was Older”

5. Bu Cuarón – “Psycho”

6. UNKLE – “On My Knees” [ft. Michael Kiwanuka]

7. Jessie Reyez – “Con El Viento”

8. El-P / Wilder Zoby – “Marooned”

9. Sonido Gallo Negro – “Cumbia del Borras”

10. Quique Rangel – “La Hora Exacta”

11. Ibeyi – “Cleo Who Takes Care of You”

12. DJ Shadow – “We Are Always Alone”

13. Asaf Avidan – “Between These Hands”

14. Laura Marling – “Those Were the Days” (Mary Hopkin cover)

15. T Bone Burnett – “ROMA”

