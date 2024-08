Construir y perder es invertir: los primeros 4 años de Ensamble

Tras un trabajo sólido y constante que los han ubicado como un referente ineludible de la música local actual, cerca de 70 fiestas esparcidas a lo largo de de cuatro años y un diálogo que ha logrado desarrollar células de comunicación entre distintas escenas sonoras, no sólo electrónicas, Ensamble, en palabras de uno de sus principales artículadores (Carlos Cruz, mejor conocido como Índigo), apenas se encuentra por arrancar su verdadero trayecto y comenzar a darle a forma a todo el periplo de aprendizajes obtenidos hasta ahora.

Aunque con frecuencia el nombre de Ensamble es asociado a tópicos como la fiesta, la música electrónica o la tecnología, Carlos Cruz afirma que se trata primordialmente de una plataforma de diálogo, encuentro y apoyo para artistas locales: “siempre fue pensada como un punto de apoyo para el talento local, y ésta tiene muchos formatos de salida, uno de ellos son los eventos y otro la disquera digital; sacamos cassettes, pero eso aún no ha terminado de cuajar”.

Videos by VICE

Y añade: “Nunca he querido encasillar o definir a Ensamble de forma concreta. Pero en ocasiones la gente necesita esas certezas, de que es un colectivo, una plataforma que también es productora y que a su vez es disquera. Pero la verdad es que es una entidad que está mutando conforme va adquiriendo experiencia de todos los ejercicios que está haciendo”.

Más de una veintena de actos locales se encuentran asociados a Ensamble, palestra que también ha acercado el trabajo de artistas de talla internacional como The Bug, Egyptrixx, Total Freedom, Samuel Kerridge, Batu, M.E.S.H. a México, a través de noches interminables y memorables que han ido gestando un espacio de interlocución entre las distintas microescenas que conforman el corpus sonoro capitalino.

Foto por Hana Quevedo, cortesía de Ensamble.

El primer Ensamble

Aunque el nacimiento oficial de la plataforma se sitúa en enero de 2014, su origen se remonta a abril de 2013: “En un inicio hicimos un experimento, pero no éramos Ensamble todavía; trajimos a Jimmy Edgar para ver si podíamos colaborar juntos (Barbara Ruíz y Carlos Cruz). Pero el lanzamiento oficial fue en la primera fiesta de Jam, con Pinch y Addison Groove en 2014”.

Tras ese primer detonante, Ensamble no ha cesado de replantearse nuevas formas de interacción social y de diálogo cultural, con el pretexto de la música tras de sí. Actualmente, tras la salida de Bárbara Ruiz, Carlos Cruz es quien se encuentra al frente de la plataforma, con la certeza de que los cuatro años transcurridos, han sido apenas para preparar el terreno previo a dar el primer paso sólido.

Cortesía de Ensamble.

“Yo siento que Ensamble aún no ha avanzado hasta donde queremos que llegue en realidad. Todo este tiempo ha sido para experimentar, para entender cómo está funcionando el país, la ciudad, y sobre todo cómo está respondiendo la gente ante la oferta cultural independiente que implica pagar contra un sinfín de cosas auspiciadas. (…) Y Ensamble tampoco apunta a ser algo demasiado grande, que gane dinero como un festival, ya que cuando llegue ese momento, nos habremos convertido en una fórmula, y la experimentación probablemente vire hacia ponerle atención a otro tipo de aspectos que tienes que atender”, afirma Carlos Cruz, quien en su trabajo se ha encontrado con diversos aliados de la escena local que han nutrido la identidad y el trabajo de la plataforma.

Índico agrega que “Ensamble no es un aglutinador sino una familia. Y a veces no todos estamos en contacto, pero tenemos en común que antes nos sentíamos apartados, segregados o incomprendidos. Y ahora estamos viendo cómo se están levantando A-rp, Camille o Me & Myself, por ejemplo«.

“Muchos de los artistas también se han integrado a la producción: Turning Torso está de stage manager junto con No Light, Practice está en el diseño con A-rp. Ellos se encuentran dentro de Ensamble y la comunicación no es estrictamente por el dinero, sino por ampliar el espectro de posibilidades que se aprovechan para manifestar una intención de diálogo, de una pequeña muestra diversa para que la gente conozca otro tipo de propuestas, de forma orgánica”.

Arp Tape, foto cortesía de Ensamble.

Dinero, experimentos sociales y escenas

Pese a que es evidente que un público cada vez más nutrido y diverso integran los eventos de Ensamble, que tienen esa particularidad de dividir su narrativa entre una primera parte contemplativa y/o experimental; más la segunda sección enfocada al baile, para quienes lo conforman han sido cuatro años arduos de agridulce sabor, años que se han traducido en grandes satisfacciones y una fuerza interna para articular una propuesta cultural genuina, pero también de deudas, pérdidas y lecciones aprendidas ‘a la mala’.

Al respecto, Carlos Cruz comenta que cuando Ensamble hace una fiesta, “asume la pérdida, porque no traemos a nadie taquillero y lo articulamos de tal manera que de otra forma no puede tener cabida en un club. Un club pone sus reglas de consumo y está ahí con un modelo de negocio claro, que algunas veces no es compatible con Ensamble».

“Estamos construyendo, encontrar lugares dignos que tengan una producción decente y los artistas se presenten bien, aunque sí también hemos aprendido de eso con audio y lugares a veces no tan idóneos. La idea es encontrar un lugar en el que todos nos sintamos libres de expresarnos. Y eso implica también perder, deprimirte a veces porque no sabes si te fue bien; hemos llegado a perder casi 80, 000 pesos en una noche, cosas de ese tipo. Pero eso nos ha ayudado también a tener más claridad y fuerza interna para hacer las cosas mejor”.

Pinch por Leonardo luna, foto cortesía de Ensamble.

Ese trabajo en pos de conectar microsociedades que se encuentran unidas por distintos motivos dentro del país, también ha reflejado sus resultados, entendiendo que el trabajo colaborativo y la unificación de un mismo mapa cultural con necesidades similares comienza a suceder de alguna forma.

“Estos años han servido para que Ensamble se distinga de otros colectivos. Y eso va en consonancia con la evolución actual de los públicos, los cuales han ido cambiando, se han estado abriendo más a las distintas propuestas. También las microescenas, crews y colectivos ya han comenzado a dialogar más entre sí y dejar de lado el discurso hermético, y también los géneros se están haciendo más y más híbridos. Por fin, ya se empieza a asumir que la escena mexicana es sumamente ecléctica”.

Así, con el aprendizaje como primera conclusión para iniciar el vuelo que quiere ver de su compleja nave, Ensamble arranca el año con una fiesta de aniversario de altos vuelos y una personalidad sólida, además de diversos proyectos que se irán concretando a lo largo del año.

“Estamos construyendo más y mejores relaciones que seguro se verán reflejadas en nuestras actividades. Actualmente estamos rentando una casa en el bosque como parte de un laboratorio creativo y residencia artística; probablemente haya artistas repetidos, pero es porque se está gestando una relación con ellos más a largo plazo; va a empezar un diálogo menos cuadrado, en formatos más holgados y nos vamos a mover de forma más constante, hay un trabajo de residencia artística con el Centro Cultural España; vamos también a comprender bien el sello, presentarlo mejor y darle mayor continuidad a los proyectos”, afirma Carlos Cruz, quien asegura que Ensamble, hoy por hoy, más que hacer y promover música, desarrolla un experimento social de diálogo, en donde la música y la tecnología es el pretexto para reunirse y se tengan ejercicios de distinta índole para interactuar, en torno a nuestra realidad.

Conéctate con Ensamble en: Facebook // Sitio Web // SoundCloud.

Conéctate con el 4to Aniversario de Ensamble en: Facebook.