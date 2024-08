¡Construirán un bar en la frontera entre México y Estados Unidos!

El mismo día que el Washington Post publicó las transcripciones de Donald Trump solicitando al presidente Enrique Peña Nieto que dejara de decirle a la prensa que México no pagaría por el muro prometido (o amenazado) por el magnate, una compañía cervecera escocesa anunció que acaban de aprobar el inicio de la construcción en la frontera. La siempre divertida BrewDog dice que va a construir un bar de cervezas artesanales que se «extienda» por la frontera entre México y Estados Unidos.

Aunque no han publicado la ubicación exacta del establecimiento —hasta ahora bautizado como The Bar on the Edge (El Bar en el Límite)—, BrewDog dice que la mitad del local estará en Texas y la otra mitad en Chihuahua, México. (Si miras cuánto territorio limítrofe comparten Chihuahua y el borde occidental de Texas, verás que eso no especifica nada en absoluto.) Pero sí queda explícito que el bar estará situado justo en la frontera, misma que será señalada con una línea punteada que atravesará el interior del lugar y los asientos.

Aunque BrewDog es tan famosa por sus recursos publicitarios como por las cervezas que fabrican (sí, ellos fueron quienes cambiaron sus nombres a Elvis y pusieron una cerveza de $ 20.000 dólares dentro de una ardilla muerta ), el cofundador James Watts quiere que el bar envíe un mensaje muy sincero. «La cerveza es un lenguaje universal, brinda una herencia y un legado que van más allá de la creación de los estados-nación», afirmó en una declaración de prensa. «Queremos celebrar su capacidad de unir culturas con nuestro ‘Bar on the Edge’».

Si todo sale de acuerdo al plan, el bar servirá cervezas mexicanas en el lado de Estados Unidos y cervezas estadounidenses en el lado mexicano, así como las propias cervezas de BrewDog elaboradas en las nuevas instalaciones de Columbus, Ohio.

Y aunque Watt y Martin Dickie, su socio de BrewDog, esperan que el lugar sea un sitio de encuentro para los amantes de la cerveza en ambos lados de la frontera (suponiendo que puedan hallarlo), también tienen ligeras intenciones belicosas. «Pediremos permisos oficiales de las autoridades locales para construirlo y respetaremos cualquier trámite burocrático que nos pidan, pero me imagino que será más complicado levantar un muro si hay un bar BrewDog en el camino», dijo Watt. «Planeamos erigir el bar ahí de cualquier forma hasta que alguien nos diga que lo movamos».