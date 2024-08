Trafiqué MDMA líquido escondido en botellas de ginebra

JMV*, de 22 años, es un traficante de MDMA que actualmente cumple una condena de diez años de prisión en Guernsey, una isla ubicada en el Canal de la Mancha entre Gran Bretaña y Francia.

VICE: Oye, ¿estás por ahí?

JMV: No exactamente. ¿A menos que estés en la prisión de Guernsey? Puede que me encuentres allí.

¿Es tu primera sentencia en prisión?

No, he cumplido varias sentencias cortas por drogas. Me atraparon importando mefedrona cuando tenía 16 años, luego hubo algunos casos de posesión con la intención de vender, pero solo fue marihuana.

¿Cómo terminaste importando drogas ilegales cuando tenías 16 años?

Tenía algunos contactos en la parte continental del Reino Unido porque vivimos en Southampton por un tiempo después de que mi mamá se mudó allí con la familia cuando me atraparon con marihuana en la escuela secundaria en Guernsey. Ella pensó que necesitaba un nuevo comienzo en un nuevo lugar, pero en realidad solo empeoró las cosas.

Encontré proveedores baratos para la mayoría de las drogas incluso antes de dejar la escuela, así que podía traer drogas como mefedrona y marihuana de vuelta a Guernsey y obtener ganancias cuando mi familia estuviera de vuelta en la isla. Fue una decisión obvia. Pero significa que nunca construí una carrera legítima, como mis amigos.

¿Cómo te involucraste en el contrabando de MDMA líquido en botellas de ginebra?

Estuve algún tiempo en la cárcel el año pasado por hacer estupideces mientras estaba drogado. Hablé con un par de chicos de Essex y descubrí que trabajaban para una importante empresa de narcotráfico de Londres. Sus jefes importaban MDMA de alta pureza de un laboratorio clandestino holandés. Los fabricantes disolvían el MDMA en agua, antes de enviarlo al Reino Unido en esas botellas extravagantes de ginebra, con un sello de cera.

Era una idea simple pero brillante. Significaba que el MDMA podía pasar por la aduana sin ser detectado, ya que las botellas parecían nuevas y sin abrir. Obviamente, el vidrio es impermeable a diferencia del plástico, así que los perros de la aduana no podían oler el contenido. Los chicos que conocí eran los encargados de cristalizar el MDMA una vez que llegaba a Londres, en cantidades masivas. Me dijeron que no se veía diferente del MDMA estándar. Era una idea maravillosa y estaba fascinado.

¿Qué pasó después de que saliste de la cárcel el año pasado?

Me quedé en el apartamento de mi abuela. Ella es más relajada que mi madre. Salí de fiesta y vendí un poco de MDMA y marihuana a mis amigos. Fue bastante bueno, para ser honesto.

Pero cada vez que compraba material, me encontraba pensando en lo barato que era el MDMA en la parte continental del Reino Unido. Le estaba pagando entre 65 y 78 dólares por gramo al mayoreo a mi dealer que vive en Guernsey, pero podía obtener producto de alta calidad por solo 3,2 dólares el gramo si lo importaba yo mismo. La idea me estaba carcomiendo, ya que sabía que las ganancias pagarían fácilmente mis vacaciones en Ibiza y todos los festivales de verano. Así que reuní el dinero en efectivo para un viaje de “negocios” a Londres.

¿Cómo te fue en Londres?

Había comprado algunas botellas de ginebra selladas con cera en el Duty Free y luego me reuní con mis contactos para comprar el MDMA cristalizado. Cuesta 3,226 dólares el kilo. Como necesitaba las botellas de ginebra vacías para transportar la sustancia de regreso a Guernsey, ocho de nosotros nos apiñamos en una habitación de hotel en Shoreditch y nos embriagamos antes de salir. Hicimos todas las actividades turísticas trilladas de Londres, fuimos a Ballie Ballerson, Beigel Bake y todos esos lugares.

¿Luego disolviste el MDMA en agua?

Sí, aunque el proceso no siempre era fácil. Había MDMA barato en circulación, así que lo usé algunas ocasiones, pero simplemente no se disolvía. Lo calentaba y lo revolvía durante siglos, pero seguía habiendo grumos, así que quién sabe con qué estuviera cortado.

¿Cómo fue el proceso de traficar el MDMA?

Fue bastante sencillo. Simplemente llevé la botella de ginebra recién sellada de regreso al ferry, dentro de mi equipaje. Estaba nervioso, en particular cuando bajé del barco, por la aduana. Sentí que mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras pasaba por su escritorio, tratando de parecer un pasajero normal. Una vez que había cruzado, no me atrevía a mirar atrás. Seguía caminando y gradualmente la adrenalina era reemplazada por una sensación de júbilo y alivio. Fue verdaderamente intenso, hombre.

¿Te gustaba sentir esa emoción?

Nada se compara con la emoción de pasar junto a cuatro oficiales de aduanas de aspecto miserable, con la mochila llena de drogas con un valor de miles de dólares. Era adictivo.

¿Vendías el MDMA en forma líquida?

No, vertía el líquido en una sartén y lo ponía en flama baja durante unas horas hasta que el agua se evaporaba. Siempre y cuando lo hagas sin prisa, tendrá el mismo aspecto que antes de que se disolviera.

¿Quiénes eran tus clientes?

En su mayoría eran chicos de veintitantos años. Compraban unos gramos y dividían el costo con sus amigos. Solo hay 70.000 personas en toda la isla, así que conocía a la mayoría de mis clientes de la escuela o de las fiestas. A veces vendía directamente en los bares y pubs concurridos, ya que la gente estaba dispuesta a pagar más después de unos tragos, pero era una situación de alto riesgo, ya que nunca sabías si había un policía o un informante observándote. Es socialmente aceptable delatar a la gente aquí. La policía ofrece buenas recompensas a los informantes.

¿Fue una experiencia lucrativa?

Aunque Guernsey es parte del Reino Unido, tiene leyes sobre drogas muy estrictas. Estoy en la cárcel con un chico que fue condenado a tres años de prisión por posesión de una sola pastilla de éxtasis y era su primer delito. Esto significa que puedes cobrar precios ridículos por las drogas si puedes introducirlas de contrabando en la isla. Nadie lo piensa dos veces antes de pagar más de 150 dólares por un gramo de MDMA. De modo que las ganancias para las personas que trafican kilos de MDMA en Guernsey llegan a las decenas de miles de dólares.

¿Cómo gastaste tus ganancias?

Salidas nocturnas y viajes a festivales, además de alcohol y otras drogas. Gasté bastante en ropa de diseñador, incluyendo piezas de Hugo Boss, camisetas de Stone Island y algunas sudaderas Off-White.

¿Cómo te atraparon?

Un oficial de aduanas registró mi mochila y su colega sacó una botella de licor que tenía alrededor de 250 gramos de MDMA disueltos. Pude verla en su mano mientras me preguntaba el propósito de mi viaje, así que me abalancé sobre él y lo derribé con la esperanza de destruir las pruebas, pero lamentablemente la botella no se rompió. Un oficial de policía me arrestó en ese momento y me di cuenta de que me habían atrapado. Me dieron diez años de prisión.

¿Cómo es la prisión?

No está tan mal. Las primeras semanas fueron molestas, ya tuve que volver a adaptarme a la falta de libertad. Actualmente, mi mejor amigo está cumpliendo una condena corta en esta prisión y algunos otros amigos también.

Los chicos de la prisión se ríen de mí porque no dejo que el encargado de la lavandería [otro recluso] me lave la ropa. Yo mismo lavo y plancho, para que no se estropeen las prendas. La prisión solo nos permite tener 15 camisetas, nueve pantalones y tres pares de zapatos a la vez, así que mi madre trae ropa limpia cada seis meses y se lleva el lote más reciente a casa.

¿Algún plan para tu liberación?

En Guernsey solo cumples un tercio de tu condena si tienes buen comportamiento, pero ya me han atrapado con drogas aquí dentro. Es difícil dejar atrás esa forma de vida, ya que está muy arraigada. Soy bastante emprendedor, así que quiero poner un negocio. Probablemente tendrá que ser algo legítimo, pues seguramente estaré vigilado cuando salga, y no estaré libre por mucho tiempo si estoy cerca de sustancias ilícitas o cosas similares.

Desde que he estado en la cárcel en esta ocasión, he aprendido por las malas que las mujeres y la prisión realmente no se mezclan. Así que me encantaría sentar cabeza, encontrar una chica decente y vivir una vida tranquila, cerca de la playa. Pero no me voy a estresar por eso. Que pase lo que tenga que pasar.

*Las entrevistas fueron realizadas a través de mensajes encriptados. Los nombres fueron alterados; las entrevista fue editada ligeramente para lograr una mayor claridad.

