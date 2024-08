Construye tu propio sintetizador con Hard-Mod

Hard-Mod es el alias de Jadir Zarate como synth maker. Comenzó a construir sintetizadores desde hace casi 9 años. Actualmente está especializado en síntesis modular y ha construido instrumentos para músicos y artistas sonoros, nacionales e internacionales; aunado a su creatividad por crear artilugios de ruido, misma que lo ha forjado para colaborar en distintas obras de arte sonoro expuestas en México y en el extranjero.

Por otro lado, el inigualable mexicano también produce música, y es tan singular como los sintetizadores que él construye. Evoca experiencias de falsa nostalgia de la electrónica temprana de los 90 y un exceso de emociones claroscuras de cualidad inquietante. La simplicidad sirve como base a la complejidad que desea en sus composiciones.

El próximo sábado 10 de febrero, Jadir impartirá un taller en Residencia Casa del Bosque, el cual consiste en la construcción de un Alien Screamer Noise Box de MFOS, un dispositivo análogo que puede servir como recurso de sonido, para crear efectos sci-fi y hacer drone. Puede funcionar con baterías y tiene salida de audio 1/4¨ (o speaker integrado). El gabinete es de construcción en madera con forro de vinil disponible en color blanco y negro, el panel frontal es de aluminio. Carlos Cruz

¿Qué incluye el taller?

– Se ofrece el kit con todos los componentes electrónicos, gabinete, toda la documentación necesaria y se prestaran las herramientas que se requieren.

– La experiencia de improvisación con todos los integrantes contará con un sistema de audio adecuado e instalaciones cómodas.

–Transporte ida-regreso (del parque España) y comida.

Contenido

– Introducción a la cultura «Do It Yourself».

– Fundamentos básicos de electrónica a nivel componente.

– Interpretación de diagramas eléctricos.

– ¿Qué es un Alien Screamer Noise box? Explicación y su

funcionamiento.

– ¿Qué es un VCO (voltage controlled oscillator) y LFO (low

frequency oscillator)

– Construcción de un Alien Screamer Noise Box

Programa

– 1 hora de background Do It Yourself, fundamentos básicos de electrónica e interpretación de diagramas.

– 2 horas de práctica de soldado y construcción del pcboard.

– 1 hora para montaje del pcboard en el case.

– 1 hora de test.

– 30 minutos de receso para comer

– 1 hora de improvisación con todos los integrantes del taller (son libres de llevar un pedal o efecto)

Requisitos

– Tener interés en aprender electrónica aplicada a la síntesis, música y arte sonoro.

– Disponibilidad de tiempo de un día para vivir la experiencia en Residencia Casa del Bosque.

– Tener más de 15 años.

– No es necesario tener conocimientos previos de electrónica o síntesis.

– Tampoco requieres contar con herramientas ya que todo se te proveerá en el taller.

Fecha: Sábado 10 de Febrero

Horario: 10am a 4:30pm

Duración: 1 sesión de 6hrs

Precio: $5,000

Informes: residenciacasadelbosque.info@gmail.com



Habrá un descuento de $500 a las personas que envíen un correo al residenciacasadelbosque.info@gmail.com con el título: «Vice en Casa del Bosque» junto con un screenshot del texto compartido desde nuestras redes sociales.

NOTA: Las primeras tres personas en enviar el mail serán las ganadoras.

Conéctate con Hard-Mod en: Facebook // Instagram.