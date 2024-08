Converge y su metalcore están de regreso con nuevo EP

Converge, una de las bandas más importantes y populares del hardcore de los años noventa, y quienes han fusionado a la perfección la energía del punk, más los sonidos extremos del metal, acaba de sorprender a todos con un EP de dos temas, un nuevo 7 pulgadas previo a su noveno álbum que a más tardar saldrá a finales de este año.

El cuarteto originario de Boston desde hace cinco años no había entrado a los estudios de grabación. Su último material, en 2012, fue el álbum All we love we leave behind con Epitaph Records, igual que un Split que compartieron con los británicos de Napalm Death, icónica agrupación de grindcore.

Videos by VICE

Ese sonido que han venido desarrollando desde hace más de veinticinco años Jacob Bannon (vocal), Kurt Ballou (guitarra), Nate Newton (bajo) y Ben Koller (batería) sigue identificando con facilidad al proyecto. Surgen y se desintegran grupos de metalcore pero Converge sigue vigente, siempre en boca de todos, como un conjunto de formación musical, como una influencia total que no puede negarse.

Obras maestras como When forever comes crashing (Equal Vision Records 1998), Jane Doe (Equal Vision Records 2001), No heroes (Epitaph Records 2006), el mismo Axe to fall (Epitaph Records 2009), entre otros, mantienen esa línea cruda y cadenciosa de Converge: violencia, distorsión, rapidez, precipitación, caos, líneas melódicas, breakdowns, poesía en las letras de sus canciones y un arte plasmado en las portadas de sus discos y videoclips que nunca defrauda.

El material más reciente de Converge presenta «I can tell you about pain». De ese tema se desprende el video que realizó Tony Wolski (y que puedes ver arriba). Podría ser una combinación entre Stanley Kubrick, David Lynch y Nicolas Winding Refn en una clásica melodía de hardcore + metal, acomodada en esa serie de tomas con vasos de leche, sangre y bolsas para la basura que duran dos minutos con veintiséis segundos. La otra canción se titula «Eve», casi ocho minutos que se asemejan a Neurosis, otra banda también de veneración. No obstante, en grabaciones anteriores como «Wretched world», «Glacial pace» o «Damages», Converge había realizado algo parecido.

Con esto queda claro que Jacob Bannon y compañía parece que jamás envejecerán, que esa furia y vivacidad de sus canciones perdurará hasta la eternidad. Por lo pronto, y mientras finalizan la grabación de su nuevo álbum, «I can tell you about pain» y «Eve» estarán sonando demasiado, por todos lados.

Sigue a Noisey en Facebook.