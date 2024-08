Así suena ‘AK’, el nuevo tema de Cora Novoa

AK. Así se llama el nuevo tema de Cora Novoa, que pertenece a su último EP, Mental Diary, inspirado en el pueblo polaco. “Siempre me ha fascinado su cultura, su tradición, su mitología, etc., y durante mi estancia en Londres comencé a leer más sobre Polonia, su historia, las tendencias que se están dando allí últimamente”, cuenta la compositora y DJ. Hoy lo estrenamos aquí en exclusiva.

Más abajo puedes leer la entrevista que le hicimos a Cora en la que nos habla un poco más sobre el tema y sobre su nuevo EP.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/519106113%3Fsecret_token%3Ds-rcAt6&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true&visual=true

VICE: ¿Qué hay, Cora? Hace nada tocaste en la Tate Modern el primer acto de Mental Diary, ¿cómo fue?

Cora Novoa: Tocar los tracks de mi siguiente álbum allí fue una experiencia increíble. Si me dicen hace dos años, cuando estaba en plena creación del álbum, que iba a poder estrenarlo en Tate Modern de la mano de Wired y Sonar, no me lo hubiera creído, es algo que no se me hubiera pasado por la cabeza. Pero a veces las cosas sencillamente pasan y me siento súper contenta y feliz con el resultado, todo salió a pedir de boca.

Háblanos de AK, tu nuevo tema.

AK es un tema que pertenece a mi siguiente proyecto creativo y álbum Mental Diary. Este proyecto está compuesto por una trilogía de EPs, donde cada uno es un acto, como las obras trágicas griegas, y donde me abro en canal mostrando mi diario mental de estos dos últimos años. Este primer acto lo creé mientras estaba viviendo en Londres y y está inspirado en el pueblo polaco. Me encanta la historia, la mitología y la simbología, y en este caso tenía muchísima curiosidad por conocer más a fondo la historia de este país, sobre todo porque me fascina lo que se está creando allí en términos de música, cultura, moda… Marcas de moda como MISBHV, artistas como Zamilska, la cultura gabber o festivales como Unsound son los que reflejan la identidad que se está forjando allí. Antes fueron Londres o Berlín los encargados de germinar las nuevas tendencias, pero actualmente para mí el foco está en Europa del Este.



Toda esta curiosidad comenzó a crecer y sentí la necesidad de conocer su historia, así que me estuve documentando y conociendo un poco más sobre este país. Sin lugar a dudas me fascinó la capacidad de reconstrucción como pueblo y como seres humanos durante muchos momentos de su historia. Es admirable y algo que me hizo reflexionar sobre el momento vital en el que estaba, de ahí el título de este primer acto Our words have brought us this far. Only our actions will take us further, porque este primer acto habla de reconstruirnos a nosotros mismo, de dejar de esperar que las cosas cambien, de que salgas ahí y las hagas, que te enfrentes a tus miedos y los dejes a un lado.

¿Dónde te molaría que sonara?

La gira del álbum quiero hacerla en sitios especiales, donde el proyecto encaje y el público se pueda sumergir en la experiencia que le tenemos preparada. La premiere mundial la hemos hecho en Mutek Montreal y la Europea en el Tate Modern pero me encantaría poder tocar el nuevo live en festivales como Unsound, Atonal, Berghain, Sonar… La forma de composición y en consecuencia su directo es totalmente diferente a lo que había hecho hasta ahora. He trabajado todo de forma analógica, sin tocar melodías y jugando mucho con máquinas, por lo que el resultado es mucho más mental y oscuro, perfecto para una propuesta de club. Todo está compuesto con sintetizadores modulares y cajas de ritmo, además en el directo voy con la propuesta visual de Andrei Warren y Sergio Pérez, por lo que todo cobra mucho más sentido para el espectador.

Cora Novoa fotografiada por Alexandra Cepeda

Háblanos de la parte visual de Mental Diary, ¿qué tienes en mente?

Para mí es sumamente importante trabajar con conceptos e imágenes para poder meterme en el estudio y que todo cobre sentido. Siempre estoy explorando en internet, estudiando y descubriendo, es algo que nunca he dejado de hacer y espero que nunca cambie, porque es lo que me mueve y me hace crear. El lenguaje visual es algo super importante para mi, así que siempre hago carpetas moodboard de todo lo que me gusta, lo clasifico todo, y luego cojo esto y aquello para poder llevármelo a mi terreno. Es como si hicieras un collage de las cosas que te gustan y construyeras un puzzle. Por eso todo esto era de suma importancia hacer un videoclip para cada acto de la trilogía. El videoclip de este primer acto está ambientado en Europa del Este y tiene una estética gabber, donde contamos una historia que queda abierta a la interpretación del espectador.

¿Cuáles son tus próximos proyectos y cuándo saldrán la segunda y tercera parte de Mental Diary?

Lo siguiente es lanzar el segundo y tercer acto de la trilogía, comenzar la gira internacional del album, sacar un EP conjunto con Clip y lanzar a un nuevo artista en Seeking The Velvet que creo que va a sorprender. El segundo y tercer acto saldrán a lo largo del 2019, con la intención de poder espaciar cada parte y que la gente pueda entender lo que hay detrás de cada una.

