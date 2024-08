Coral Casino también sabe que las relaciones son un maldito “Rally”

Un rally, en su definición más básica, es esa clase de carreras de autos que corren tramos de carreteras compitiendo hasta ir de un punto a otro. Son agotadores, desenfrenados, inestables, demandantes, pasan por sendas volubles, se afrontan con un copiloto, y son tan peligrosos que pueden llegar a ser fatales. ¿Soy el único que ve un paralelismo obvio aquí?

Pues no, Coral Casino también sabe que las relaciones son un rally. Donde hay tensión, baches, arenas movedizas, cansancio, pasión, y sobre todo, un recorrido de aprendizaje que nos lleva de uno a otro punto de la vida. Y es justo eso lo que con eficacia logran trasladar Lara y Roque a su nuevo sencillo, “Rally”, que bebe del R&B y el reggaetón para crear un tema que, como el dúo argentino dice, “es música corporal, física, que quizás no puede verse pero sabe susurrar al oído”. Te toma de la pelvis y te respira en la nuca. Te abraza y te da besitos en el cuello. Así de pinche bonito. El coronel Sanders detrás de esta receta secreta es Alizzz, compañero de crimen de gran parte del trabajo de estudio de C. Tangana, quien se encarga de la coproducción del tema, y quien viene tendiendo puentes importantes para cruzar el Atlántico.

Videos by VICE

“Rally” es la secuela de Lejos, el LP que Coral Casino estrenó apenas el año pasado, y marca un nuevo capítulo en sus vidas tras dejar el manto protector de Finesse Records para unirse a las filas de una major. Escucha el track al inicio de la nota.

Conéctate con Noisey en Instagram.