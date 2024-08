Ni siquiera Corea del Norte se cierra al porno online

Este artículo apareció originalmente en VICE News.



Puede que Corea del Norte sea uno de los países más aislados del mundo a causa de sanciones internacionales y de la censura draconiana que se ejerce en el país, pero eso no ha impedido que los ciudadanos más ricos disfruten de algunos lujos modernos, como husmear en Facebook o ver porno.



Según un nuevo informe publicado por Recorded Future, empresa de inteligencia especializada en amenazas por internet, el acceso a la red está mucho más extendido entre los miembros sénior de la clase dominante del Reino Ermitaño de lo que mucha gente cree.



«Es muy frecuente describir a Corea del Norte como un país aislado», dijo Sheena Chestnut Greitens, experta en Corea del Norte y no residente sénior de la Brookings Institution. «Lo cierto es que el país no está tan aislado, pues los habitantes son el resultado de las decisiones del régimen.

«Nuestro estudio demuestra que el número limitado de líderes norcoreanos y de la élite gobernante con acceso a internet son mucho más activos y están bastante más implicados en el mundo, en la cultura popular, en las noticias internacionales, y en los servicios y tecnologías contemporáneos de lo que muchas personas de fuera de Corea del Norte imaginaban»

Algunos investigadores monitorizaron el uso de internet en Corea del Norte durante tres meses para elaborar un retrato detallado de cómo el gobierno del país y la clase alta utilizan la red. En conclusión, los peces gordos de Corea del Norte están «enchufados al internet de la sociedad moderna».



Greitens explicaba que el informe, de ser preciso, ofrece nueva información misteriosa sobre «la presencia virtual de Corea del Norte», algo a lo que los legisladores «deberían prestar atención».

La investigación revela que las élites de Corea del Norte acceden con frecuencia a las redes sociales, incluyendo Facebook o Twitter, aunque informes previos decían que el régimen había bloqueado dichos medios. Según esta investigación, Facebook es la red social más extensamente utilizada entre los norcoreanos.



Los investigadores descubrieron que los norcoreanos con más privilegios leen regularmente noticias internacionales, lo cual sugiere que el gobierno del país es consciente de cómo se perciben sus acciones fuera del país.

«Los líderes norcoreanos no están desconectados del mundo ni de las consecuencias de sus acciones».



Pero solo un pequeñísimo porcentaje de la clase alta de Corea del Norte disfruta de acceso a internet.



Al resto de norcoreanos se les vende dispositivos móviles con servicios mínimos de 3G, además de mensajes de voz y de texto, pero sin acceso a la red doméstica de Corea del Norte, según explicaba Koryolink.

Los peces gordos de la sociedad norcoreana difunden vídeos sobre el idioma chino, curiosean en Amazon, ven vídeos en la página web china Youku, y juegan a videojuegos online

Algunos especialistas, incluyendo estudiantes universitarios, científicos y algunos oficiales del gobierno, tienen acceso a la red de Corea del Norte —conocida como Kwangmyong—, pero estos solo pueden utilizar internet en ordenadores de uso común de facultades y locutorios.



Este estudio también decía que los peces gordos de la sociedad norcoreana, sin embargo, difunden vídeos sobre el idioma chino, curiosean en Amazon, ven vídeos en la página web china Youku, y juegan a videojuegos online. El contenido difundido y los juegos a que juegan forman el 65 por ciento de toda la actividad que se produce en internet en Corea del Norte.



Quizás a la clase dominante en Corea del Norte —la cual amenazaba el martes con atacar a los EE. UU. con un «poderoso martillo nuclear»— le guste especialmente jugar a un juego multijugador online llamado World of Tanks.