Corea del Sur confirma el hallazgo de gas radioactivo por prueba nuclear

Después de que Corea del Sur finalmente confirmara que este miércoles encontró evidencia de material radioactivo debido a la sexta prueba nuclear de Corea del Norte, Pyongyang y Washington continuaron su guerra de declaraciones sobre las últimas sanciones que recayeron sobre el país que dirige Kim Jong-un.

En Seúl, el gobierno informó que los rastros hallados de gas de xenón radioactivo estuvieron relacionados con la prueba nuclear que realizó Corea del Norte el pasado 3 de septiembre. Pero la Nuclear Safety and Security Commission dijo que era incapaz de confirmar si la prueba estaba relacionada con una bomba de hidrógeno —como aseguró Pyongyang— y qué tan poderosa había sido la explosión.

Mientras tanto, a un par de cientos de kilómetros al norte de Pyongyang, el régimen de Corea del Norte describió a su vecino como «títere» del gobierno estadounidense en una editorial en el diario estatal de Rodong Sinmun.

Regresando la atención a Washington, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte dijo el miércoles que las últimas sanciones —aprobadas de manera unánime por los 15 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el lunes— fueron descritas como «completamente sofocantes para su pueblo y su gente gracias a un bloqueo económico a gran escala». El martes, el embajador de Corea del Norte en Naciones Unidas, Han Tae Song, advirtió que «estas medidas harán que Estados Unidos sufra el más grande dolor que jamás han experimentado en su historia»

A pesar de la retórica, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, parece no creer que estas amenazas son razones suficientes para preocuparse. «Nosotros creemos que es otro pequeño paso, no un gran problema», declaró Trump, «esas sanciones no son nada comparado con lo que sucederá en última instancia «.

Por otro lado, el martes en Washington, Susan Thornton, la actual diplomática estadounidense de alto rango en el Este de Asia, expuso el enfoque que Estados Unidos tiene con Corea del Norte, diciendo que su política tenía tres secciones: «máxima presión», «presión pacífica» y «responsabilidad estratégica».

A pesar de los recientes comentarios de Trump sobre Pyongyang, Thornton declaró: «Nosotros no imitaremos la ya bien afinada práctica de Pyongyang de acrecentar tensiones sin importar las consecuencias, pero estamos listos para responder si es necesario.»

