Corey Taylor destrozó a Adam Levine por decir que “el rock está desaparecido”

Hace unos días, el frontman de Maroon 5, Adam Levine, declaró en una entrevista para Variety que su banda es “única”, y que siempre “ha buscado un sonido cercano al hip hop, R&B, y en general formas de música muy rítmicas” –lo cual me hace entrar en pánico pensando que tal vez hay dos Maroon 5 y hemos estado escuchando a los equivocados toda nuestra vida–. Además, dijo que “toda la innovación y cosas increíbles que suceden en la música actualmente están pasando en el hip hop”.

Sin embargo, la frase que más llamó la atención fue aquella donde aseguró que “el rock está desaparecido”, estableciendo que “si está en algún lugar, parece que no lo invitaron a esa fiesta”.

La declaración ––obvio–– no tuvo un aterrizaje tranquilo por eso de no servir al ente sagrado que es el rock, y el lapidamiento digital no se hizo esperar, siendo Corey Taylor uno de los primeros en pronunciarse al respecto, haciendo alusión al viejo adagio memero: “la verdad es dura, pero es más dura mi verdura”.

Como niño de 12 años, el vocalista de Slipknot soltó su furia en la manera más real posible –o sea, un tweet–, escribiendo que “a pesar de que Levine diga que ‘se mueve como Jagger’, nunca ha estado ni cerca de rockear como Jagger”. Como si no fuera suficiente, llamó “imbécil” a su par de Maroon 5, y le sugirió volver “a la pinche ‘Voz’”, como indirecta a la participación de Adam como juez en el popular reality show de talentos vocales.

Ya algunos años atrás, Taylor había criticado a Kanye West por decir que “era la más grande estrella de rock del planeta”, así que esto no nos sorprende mucho. Por lo pronto, se mantiene haciendo lo que mejor sabe hacer, y ya prepara el nuevo LP de Slipknot a ver luz el próximo año, tras lanzar un adelanto en octubre titulado “All Out Life“.

