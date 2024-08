Le pregunté a fans de Imagine Dragons cómo cogen los dragones

Cada vez que he tenido que hacer una entrevista o contenido sobre alguna banda o artista que no conozco, trato de hacer mi tarea. Estudiarlos. Oír sus discos así los odie. No me queda de otra y esta chamba me paga la renta y los traguitos de colores que consumo de jueves a sábado. Sin falta.

He fumado con bandas mientras platicamos de música. He comido tacos con otras. Jorge Drexler una vez no quiso dibujarme lo que sentía sobre su música. Pasé 15 minutos de los 30 que tenía con J Balvin platicando de tenis en vez de una entrevista musical real. E intercambié mensajes de Instagram y mails con el señor Aleks Syntek y decliné su invitación a desayunar (pero ya esto lo sabían). Pero realmente nunca me habían tocado músicos tan alejados de lo que soy yo como ser humano. Sabía que este momento llegaría y tenía que aprovecharlo con las dos manos. Entra en la escena Imagine Dragons, tipos con demasiados seguidores y fans. “Son como los últimos discos de Coldplay pero más ‘rockeros’”, me dijo un compañero de oficina cuando se enteró que tenía que hacer contenido sobre estos estadounidenses. Pensé que la mejor manera de cubrir a estos chicos con guitarritas afiladas, era tomando un ángulo que ninguno de mis colegas del gremio periodístico hubiese tomado. ¿Qué hacer sobre una banda absurdamente conocida, famosa, y con un nombre un poco sacado de un episodio de Game Of Thrones? Me gusta tomar distancia de los demás seres humanos que conviven conmigo en el planeta tierra.

Videos by VICE

Tomemos el nombre Imagine Dragons. Traducido a la lengua de Maluma y Bad Bunny significa literalmente “imagina dragones”. Vale. Imaginémoslos. Pensemos que estamos en el diván de nuestro psicoanalista sobre pagado. Cerramos los ojitos, imaginamos dragones. ¿Ya? Yo me imaginé uno rojo y azul, como los de esa montaña rusa bien famosota de Universal Studios. Imagino que están retorciéndose, tocando sus cuerpos de alguna manera sexual como si fueran gusanos. ¿Por qué? No sé. Es mi imaginación y para eso es este ejercicio. Mi psicoanalista me diría que todo lo llevo al terreno sexual. Que Freud. Que mi mamá. Ya sabemos qué viene acá.

Así que luego de este ejercicio e introspección absurdamente calificada, llegué a la conclusión de que la mejor manera de entender a los fans de Imagine Dragons es preguntándoles, cara a cara, ojo a ojo, cómo cogerían los dragones en la vida real. Fuera de su mundo mitológico. Aprovechando que Imagine Dragons cerró el Corona Capital 2018, le pregunté a sus fans todo sobre el sexo y los dragones en este plano terrestre. Y bueno, un poco también sobre su relación con la música del grupo. Checa lo que me dijeron.





Monserrat Amaro, 20 años

Tengo casi 5 años escuchando a Imagine Dragons, los conocí por el soundtrack de una película. Gracias a “Demons” le entré a la banda. Sus canciones me dan ánimo y fuerzas, son gente bien humana. Me gusta la personalidad de los integrantes de la banda un montón. Creo que los dragones cogerían en unas montañas definitivamente. Tipo Avatar, todo bien elevado; y quizás ganaría el dragón que expulsara el fuego más intenso. De ahí ya luego se irían a una cueva en las alturas. Sin condón.





Irving Ramírez, 22 años

Habría mucho fuego y de seguro sería dentro de una especie de cavernas, o también en alguna montaña o volcán. Creo que la existencia del fuego debe ser algo obligado para los dragones, casi siempre los vemos relacionados con esto. Imagine Dragons es una banda bastante importante para mí y creo que conecta con muchísimas personas de una forma que no otras bandas logran hacer click.





Brandon Moreno, 15 años

Pienso que son asexuales, o quizás tengan sexo entre ellos mismos; una especie de masturbación. Creo que sus citas dependerían de la comunicación mediante rugidos o lanzándose llamas. Con respecto a mi relación con la banda siento que me sacan de lo común, que es muy significativa para las generaciones actuales. Es la primera vez que los voy a ver en vivo.





Axel Meza, 15 años

Supongo que los dragones tendrían sexo igual que los seres humanos, por medio de sus organismos sexuales. Se tienen que sentir cómodos: que si en las orillas de los volcanes o en alguna cueva que tenga una temperatura caliente y adecuada. Es tercera vez que veo a Imagine Dragons, me enseñaron muchísimas cosas. Sobre todo a perseguir mis sueños y alcanzarlos.





Adriana Cuellar, 27 años

Sería un completo cagadero, están muy grandes y lo veo complicado. Creo que el sexo sería similar a como lo tienen las serpientes. Me tocó ver una foto el otro día y dije “guau, no me lo esperaba”. Se enroscarían y así. Seguro tendrían citas en una montaña, imagino bastante fuego en el date. Tengo 6 años escuchando a la banda, me llenan de energía y me hacen muy feliz.





Lucero Sánchez, 19 años

Creo que serían absurdamente ruidosos teniendo sexo; y el asunto para conquistar a alguna dragona o dragón sería algo bastante territorial y las dragonas escogerían siempre al dragón más macho para aparearse. Las citas serían volando, ahí coquetearían. Imagine Dragons es mi banda favorita, vinimos al primer Corona a verlos y espero que hoy sea increíble también.





Johann Anaya, 17 años

Tal vez tendrían citas en tabernas, y un dragón casaría la comida para luego calentarla con el fuego que probablemente salga de su boca. Ya sabes: hay que impresionar a tu pareja y no creo que por tratarse de dragones esto sea una excepción. No encuentro otra palabra para describir a Imagine Dragons que “espectaculares”.

Sigue a Diego en Instagram y habla de dragones con él.