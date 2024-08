Así se está viviendo el coronavirus en las cárceles españolas

Desde el 12 de marzo, el Ministerio de Interior decidió establecer medidas de restricción de movimientos a sus 69 cárceles y Centros de Inserción Social (CIS), como consecuencia del aumento de contagiados por el Covid-19. Un total de 23 000 funcionarios trabajan en las cárceles de España y unos 50 800 presos permanecen recluidos y son calificados como ¨colectivos de alto riesgo¨ ante la enfermedad.

Actualmente hay dos casos confirmados de infección dentro de las prisiones. El primero se dio por parte de una trabajadora del jardín de infancia, encargada de trabajar con los niños menores de tres años, que conviven con sus madres en la cárcel de Aranjuez (Madrid) y el segundo caso es de un interno de la prisión de Zaballa (Ávila).

¨La situación dentro de la prisión de Aranjuez y de todas es realmente lamentable¨, me explica Gonzalo, funcionario de Interior de la cárcel de Aranjuez a lo que me apunta que ¨la media de edad de los funcionarios es superior a los 50 años. Normalmente sufrimos agresiones diarias y ahora tenemos mucho más miedo cuando llegue el momento de cortar las comunicaciones con los familiares por el coronavirus¨.

Tras la detención del positivo de la trabajadora de Aranjuez, dos mujeres y tres niños del mismo centro, se encuentran en observación. ¨El kit que nos han suministrado en Aranjuez es lamentable. En muchos casos los centros no tienen mascarillas ni geles desinfectantes. No se puede admitir esta situación¨ reclama Gonzalo* y me añade que ¨actualmente en la cárcel de Aranjuez hay hijos de internos afectados y es necesario mejorar las medidas¨.

El kit contra el coronavirus para los funcionarios de prisión en Aranjuez. Foto cortesía de Gonzalo

¨No queremos que en las cárceles de España, suceda lo mismo que en Italia¨ explica Gonzalo. En Italia se han dado motines violentos en diversas prisiones. El primero comenzó en la cárcel de Módena, en el norte de Italia a raíz de las restricciones de visitas en las prisiones ante el fuerte aumento de infectados y muertos en el país. En el motín de Módena murieron seis presos y en la prisión de Foggia, localización donde reside la cuarta mafia de Italia, decenas de reclusos salían corriendo en pleno día. Se habla de 370 fugados.

En el Psiquiátrico Penitenciario de Alicante ya han tenido lugar agresiones a dos funcionarios y un jefe del servicio sanitario por un interno. Sucedió tras la comunicación de la suspensión de las visitas de contacto físico, los “vis a vis”. Solamente habrá comunicaciones en los locutorio. ¨Los funcionarios de prisiones llevamos semanas avisando de que era inevitable que el Covid-19 entrara a la prisión¨ me cuenta Elena Getino, portavoz de la Asociación de Trabajadores Penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar.

¨No sabemos cómo actuar si el virus entrar en la cárcel”

¨En nuestro ámbito de trabajo tenemos una población de riesgo muy importante, hay muchos internos con enfermedades previas. Además la higiene dentro de los centros penitenciarios es escasa, se tienen pocos hábitos de limpieza y hay un reducido espacio para la separación entre ellos¨ argumenta Elena. En su opinión, para asegurar que el coronavirus no se expanda entre la población carcelaria, la medida que se debería establecer, pero que ni los presos ni el personal de prisiones están dispuestos a asumir, es “la exclusión del preso en su celda”, es decir, que los presos se queden encerrados en sus respectivas celdas para evitar el contacto al mínimo.

Las cárceles españolas necesitan también más personal médico: “actualmente existen 260 vacantes de médicos y 135 puestos de auxiliares de enfermería en los centros penitenciarios¨, señala Elena.

¨No sabemos cómo actuar si el virus entrar en la cárcel. Lo único que hemos sabido es gracias a una noticia de la Cadena Ser del día 4 de marzo. Conocimos que nos aplicaban el mismo protocolo de aislamiento de celda que a los internos, una medida que no estamos dispuestos a aceptar¨ denuncia Elena y defiende que ¨no nos van a privar de la libertad en un medio hostil. Necesitamos saber que hacer también con las actividades culturales, los proveedores, las ONG. Queremos transparencia¨.

Mercedes* mujer de Antonio*, interno en el Centro Penitenciario Madrid IV, en Navalcarnero, acaba de salir de su última visita con su marido y me cuenta con pena que ¨es una situación muy triste·. ·No poder estar cerca de mi marido y solo poder hablar con él, detrás de un cristal. Es algo que no me podía llegar a imaginar¨. Como ella misma dice, ese mismo sentimiento lo tienen ahora también “madres, esposas, hijas… No tenemos comunicación con ellos y queremos una transparencia real, que nos cuenten si están enfermos y poder saber su situación¨.

Personas esperando para ver a sus familiares en la prisión de Soto del Real el 14 de marzo. Fotografía cortesía de la fuente anónima contactada por VICE

¨Los vis a vis son la mayor entrada de droga en la prisión. Cuando empiece a faltar, vendrán las tensiones y los temidos conflictos¨ explica una fuente de Interior de la prisión de Soto del Real en Madrid, que prefiere mantener el anonimáto. ¨En la cárcel de Soto del Real hay 17 módulos y los departamentos de comunicaciones exteriores, es decir, los locutorios”, estas comunicaciones no se suspendieron hasta el decreto del estado de alarma y no tenían medidas higiénicas suficientes “solo hay gel de manos¨ dice el trabajador y añade que en un fin de semana podían acceder al reciente ¨unas 600 familias”.

El mismo trabajador señala que a fecha tan avanzada como el 14 de marzo no se había dado ninguna actuación de cómo actuar con ellos y que, por supuesto, no había mascarillas. En un documento que me hace llegar, con fecha del 11 de marzo, las únicas directrices que se daban para su centro, Madrid IV, era que los ingresos y reingresos requerirán una valoración individual por parte del personal sanitario para la adopción de las medidas necesarias. Los traslados, salvo por motivos excepcionales han quedado suspendidos, así como las comunicaciones íntimas, familiares y la convivencia. Por último, el documento señala que profesionales externos, religiosos, profesores y trabajadores de ONG tienen suspendida la entrada.

“Las únicas medidas que nos han indicado es el uso continuo de agua y jabón y están empezando a instalar dispensadores de gel”

¨Los presos están nerviosos. Estamos esperando cómo evoluciona la situación¨ subraya y me pide que no diga su nombre por miedo a represalias por hablar en un medio de comunicación.



Montse, Coordinadora de Tu Abandono Me Puede Matar en Picassent, Valencia, y encargada del departamento interior del Centro Penitenciario de Picassent, traslada que ¨la Secretaría General está sacando instrucciones en diferentes días como pasó en el día 9, 11 y 12 y no pararon de modificar los protocolos. Las circunstancias eran diferentes cada día¨. Un ejemplo son los días de locutorio donde han estado entrando entre 40 y 50 personas y como explica Montse ¨los sábados y domingos tanto por la mañana y por la tarde, entraban y salían gran cantidad de personas. Los trabajadores no tenían nada de protección y pudieron ser infectados tanto ellos como los internos, algo que tenemos que evitar para que el virus no entre a la cárcel¨.

¨Desde TAMPM , por activa y pasiva estamos pidiendo medidas para que no entre el virus a la prisión¨ aclara Montse y me cuenta que los internos tienen en su mayoría patologías y ¨sería muy fácil que si este virus entra en la cárcel haya presos que puedan morir. Además los trabajadores que estamos en las calles podemos contagiar y se lo podemos transmitir¨.



El centro ubicado en el municipio de Picassent, alberga a 2247 presos, de los que 2027 son hombres y 230 son mujeres. Esta cárcel es una de los más masificados de toda España. ¨Las únicas medidas que nos han indicado es el uso continuo de agua y jabón y están empezando a instalar dispensadores de gel. En los módulos no hay mascarillas ni EPIS (equipación de protección individual). Este material está custodiado bajo llave y los directores están decidiendo cuando lo entregan¨.

¨Hay que evitar que el virus entre en las cárceles, ya que ellos no pueden aislarse en sus casas¨ afirma Montse. Desde el día 9 de marzo están enviando escritos para establecer medidas y fue el día 13 cuando ¨se empezó a poner geles. Pensamos que lo peor está aún por venir¨.

Ramón lleva cinco años en el Centro Penitenciario de Segovia. Recibo su testimonio a través de su hija Elena. Me cuenta que su padre está asustado “tanto por como pueda afectar el coronavirus a su familia como por un posible contagio en la cárcel. Reclaman mayor seguridad y más intervención de medidas sanitarias¨. Elena me dice que su padre ya les ha avisado que ¨hay presos revueltos por el tema de los vis a vis y el ambiente se está calentando¨.

¨Hay que evitar que el virus entre en las cárceles, ya que ellos no pueden aislarse en sus casas¨

Un día después de que saliera Pedro Sánchez para anunciar las medidas y restricciones que se tendrán que llevar a cabo durante 15 días, el trabajador interno de Soto del Real me escribe diciendo que ¨en Tenerife no están oficialmente suspendidas, simplemente la Guardia Civil no les deja entrar al centro, en Aranjuez, se han celebrado las comunicaciones a primera hora y al parecer se van a suspender ya todas. Y en Madrid IV estan sin mascarillas¨ añade que ¨algunos compañeros de prisiones tienen mascarillas porque las han traído desde su casa¨.

Unas horas después me vuelve a escribir y me traslada que ya ¨un compañero del centro penitenciario de Navalcarnero ha dado positivo al virus y también un jefe de servicio en la prisión de Melilla. Hasta el momento hay 164 internos y medio centenar de funcionarios asilados. La dirección del centro ya ha informado al resto de compañeros que han estado en contacto con la persona¨ y me facilita una nota de prensa escrita por el Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) informando que los presos de Fontcalent (Alicante) han organizado las primeras protestas, con hogueras en el patio de la cárcel por la falta de información y de protección ante el virus.