Cómo mantener una relación durante la cuarentena

Hace unas semanas, lo único que te preocupaba era si ibas a tener suficiente dinero para irte a Copenhague en verano con tu pareja y si le caías bien a sla rarita de su hermana. Pero ahora que estamos viviendo una pandemia, hay otras cosas en las que pensar. Quizás estáis haciendo cuarentena separados y la última vez que os visteis fue por una videollamada que se cortaba cada dos segundos y en la que no oías nada porque sus compis de piso se estaban peleando a gritos sobre cómo desinfectar las toallas. O quizás os habéis quedado juntos, en la misma habitación, asustándoos cada vez que alguien tose y discutiendo cuando jugáis a Uno.

En cualquier caso, una pandemia no tiene porque ser el final de una relación. Puede que no sea el momento para calentones (ya habrá tiempo cuando se acabe la pandemia y podamos tocarnos de nuevo), pero hay formas de mantener la llama viva durante el tiempo que pasemos en casa. A tal fin, os dejamos algunos consejos para sobrevivir a la cuarentena en pareja.

Videos by VICE

SI ESTÁIS SEPARADOS:

Haced videollamadas rutinarias

Enviar whatsapps a lo largo del día está bien cuando alguien está de vacaciones, pero si estás en cuarentena total sin nadie más en casa, te va a venir bien escuchar a tu pareja y veros las caras. Cuando llevas sin hablar en alto 72 horas excepto para darles las gracias al repartidor de Deliveroo por la mirilla de la puerta, se echa en falta la comunicación humana.

María lleva dos semanas en cuarentena en Irlanda y su novio se ha quedado en Londres. Se llaman por FaceTime al menos dos veces al día y les ayuda a sentirse conectados. “Normalmente nos llamamos cuando nos despertamos y luego a lo largo del día”, me dice. “A veces dejamos el vídeo encendido mientras cocinamos o nos duchamos. Es una rutina que me ayuda a centrarme y a tener algo que me alegre que no sea ver las noticias otra vez”.

Recurrid a la creatividad cuando tengáis sexo

Solo porque no estéis juntos y nos os podáis tocar físicamente no significa que tengáis que estar a dos velas y ver los mismos cinco vídeos de Pornhub. De hecho, ahora es el momento para la creatividad, lo cual puede ser una opción interesante especialmente para toda esa gente que solo tiene sexo los miércoles y siempre en la misma posición.

Kat, que está aislada con su familia en Islandia mientras que su novia trabaja en Mánchester, nos cuenta que el sexo telefónico y por Skype se ha convertido en una forma divertida de intimar. “Intimar no tiene por qué ser físico”, señala. “Usa juguetes mientras que tu pareja mira, decid lo que os gustaría hacer, buscad formas de poneros cachondos por vídeo, ¡lo que sea!”.

“Otras versiones menos ‘activas’ también son divertidas”, continúa. “Enviaos fotos en pelotas antes de ir a dormir y así os podéis despertar viéndolas. Es difícil sentirse sexy cuando solo se habla de lavarse las manos y de la cuarentena, así que a mí personalmente estas pequeñas cosas me hacen sentir que el sexo es todavía una parte importante de nuestra relación”.

Que no cunda el pánico

Es muy fácil decirlo, obviamente, porque no estamos acostumbrados a tener que hacer cuarentena por un virus infeccioso transmitido por un murciélago. Pero es importante recordar que nada dura para siempre. El aislamiento, en general, es una medida temporal. Así que, si estás lejos de tu pareja o tus seres queridos, recuérdate que lo haces por el bien de todos y piensa en el tiempo que pasaréis juntos en el futuro.

SI ESTÁIS EN CUARENTENA JUNTOS:

Prepárate como lo harías normalmente

Aislarte con tu pareja puede acabar en caos absoluto. ¿Para qué molestarse en trabajar cuando podéis colocaros y ver películas ñoñas sin parar? ¿Para qué te vas a vestir si podéis ir en ropa interior por la casa? ¿Para qué levantarse a las nueve de la mañana cuando podéis despertaros a las cuatro y volver a la cama al cabo de un par de horas?

Por todo eso, es importante mantener una especie de rutina juntos. Dúchate. Vístete. Cocinad algo juntos. Emily, que está en cuarentena con su novio en Londres, sugiere que hay que prepararse como cualquier otro día que vas a trabajar. “Al principio estaba todo el día en pijama, pero empecé a sentirme fatal”, dice. “Cuando hacemos un esfuerzo, nos sentimos mucho mejor y estamos listos para empezar el día”.

Tened cada uno vuestro espacio, incluso metafóricamente

“Creo que es importante tener tu propio espacio, sin importar el espacio real que tengáis”, aconseja Rosalie, que está en cuarentena con su novio en Berlín. Continúa: “Está bien estar en la misma habitación a tu bola, sin hablar, un par de horas. Ahora mismo, él está trabajando en su música en el sofá y yo estoy en la mesa a unos metros. No hace falta entreteneros el uno al otro las 24 horas del día si tenéis que estar juntos durante tanto tiempo.

Haced cosas divertidas juntos

No es fácil pasar cada segundo con la misma persona en el mismo lugar, sin importar quién sea. Así que, si tenéis que estar en cuarentena juntos, asegúrate de que podéis hacer otras cosas que no sean solo ver Netflix.

Elijah, que está en cuarentena con su pareja en Brighton, recomienda hacer alguna actividad física en vez de solo mental. “Tener tanto tiempo para leer es genial, pero también es importante dejar de pensar por un tiempo”, me dice. “Nosotros tenemos pintura y hemos pintado de rosa la mesita de café. También tenemos unas raquetas de bádminton y jugamos en el patio. ¡Ah y compraos una plataforma de baile! Nosotros hacemos ejercicio así”.

No seas gilipollas

Ya sea porque estás en cuarentena con tu pareja o en soledad, no seas gilipollas. Es frustrante tener que encerrarte en casa con 19 botes de lentejas y, por alguna razón, siete cactus que compraste a última hora irracionalmente, pero todo el mundo está como tú. “Olvídate de las cosas insignificantes”, dice Elijah. “Te vas a enfadar con tu pareja si te quita el edredón o cuando está horas cantando en la ducha, pero déjalo estar. La cuarentena no es el mejor momento para enfadarse o crear malas tensiones; te sentirás mucho mejor si os tratáis bien”.

@daisythejones