Los 10 tipos de persona que te encontrarás hoy hablando sobre el coronavirus

El Covid-19 ya se ha cobrado 30 víctimas mortales en nuestro país y el número de casos positivos asciende a 1236. Sanidad reconocía ayer que en País Vasco y Madrid, la zona más afectada por el virus, con 577 de los 1236 casos en España, se estaba dando transmisión comunitaria, lo que llevó a esta última comunidad a suspender las clases a todos los niveles educativos, dejando sin clase a 1,5 millones de alumnos.

Y mientras tanto la gente no habla de otra cosa, claro. Habla desde la mofa -“qué mala pata que los Carnavales de Cádiz ya hayan sido porque menuda chirigota guapa se le podría dedicar al Coronavirus”- desde la alarma y la conjetura -“en una semana estamos como en Italia, a ver qué pasa con la Semana Santa”- y desde el pánico generalizado.

Conscientes y menos conscientes de la magnitud de la pandemia, egoístas y preparacionistas, magufos e ilustrados, estos son los diez tipos de personas que puedes encontrarte hoy en España hablando sobre el Coronavirus.

Tu madre

Que te manda mensajes kilométricos a WhatsApp de “una amiga que tiene una amiga enfermera”, que te dice por la mañana que te largues de Madrid mientras puedas que en una semana vais a estar como en Numancia -sitiados, sin alimento y diñándola sin prisa pero sin pausa- y por la tarde te suelta la de la Tania Acroyoga: que no lo pienses, que si vas con que te va a pasar es cuando te pasa.

El preparacionista que desabastece el Mercadona

Ese que arrambla con el humus de aguacate y con los botes grandes de guacamole, el que compite con las señoras por quién coge la última caja de rellenos de leche, el preparacionista cañí que se excita ante la idea de que recomienden la cuarentena generalizada solo para enseñarle su despensa al vecino con una ceja levantada y el gesto torcido y decirle “mira que te lo avisé”.

Así han dejado el Mercadona de mi barrio en un momento. No sé si me preocupa más la pandemia de coronavirus o la de gilipollas pic.twitter.com/Bc3qOwPLek — Semicírculo supports Palestine 🇵🇸 (@yelasemi) March 9, 2020

El que está preocupado por su vuelo a Berlín

“¿Y si me cierran el aeropuerto y no llego a hacerme cuatro stories a la cola del Berghain para que no me dejen pasar y tener que volverme al piso de mi colega a hacer botellón con sus compañeros de piso, que son de Cuenca y de Jaén, pero con mis cuatro stories en la cola del Berghain?” Son esos a los que se la suda lo que diga Díaz Ayuso y si las autoridades piden o no encarecidamente no viajar porque creen que son las únicas mierdas de persona que hay Europa en este momento a las que se las va a sudar todo y van a viajar. “Si total, por un vuelito…”. Son esos que nunca han pillado/reflexionado sobre el meme que dice que VIVIMOS EN UNA SOCIEDAD, esos que, de niños, ponían los dedos de tope cuando alguien les pedía sándwich.

El magufo

Piensa que todo es una cortina de humo para que no hablemos de la guerra del 5G, para que Trump gane las elecciones o para matar a ancianos y ahorrarnos pensiones en este invierno demográfico sin tasa de reemplazo. Sus fuentes son hilos de Twitter con capturas de 4chan de 2003 o artículos de 2017 que ya venían anunciándolo. Piensa que el CNI está perdiendo un gran talento no contratándole pero claro, el CNI está detrás de todo esto así que ¿cómo le van a contratar? También cree que la gente le toma por loco porque vivimos en una mediocracia.

El chaval de segundo de bachillerato

Que a las puertas de selectividad se pregunta “y ahora qué”.

El que sigue diciendo que solo es una gripe

Y que cuántos viejos mueren cada año por gripe y no decimos nada, y que el ébola era peor, y que fíjate el VIH cuántas vidas se ha cobrado, el que hace memoria y recuerda la Gripe Española, la peste, las plagas de Egipto…. Ese que dice que total de algo hay que morir y que somos jóvenes y lozanos sin reparar en el pequeño detalle de que cuantos más jóvenes y lozanos enfermemos más colapsado estará el sistema sanitario, más contagios habrá entre personal sanitario, más posibilidad de que la población de riesgo acabe en el hospital… pero eso ya tal. Total, es solo una gripe.

El experto en virología

Que el fin de semana pasado fue experto en feminismo, en noviembre en la ley electoral y el populismo, en octubre de 2017 en derecho constitucional y mañana lo será en psicología para paliar la ansiedad. En realidad lo que ocurre es que ha estudiado derecho y ADE y ha hecho un máster en márketing, tiene un cargo en inglés y en su empresa nadie sabe muy bien qué hace, así que se pasa la jornada laboral en Twitter y viendo vídeos de canales de divulgación de lo que toque en YouTube. Desde el sábado lleva aconsejando a sus contactos de WhatsApp sobre qué mascarilla comprar, cuáles son útiles y cuáles son filfas serranas.



El que le echa la culpa al 8M

“Ayer con el 8M no hubo ni enfermos ni muertos ni nada y Madrid dobla la cantidad de infectados en 24 horas. Yo no digo nada, pero hasta me jode tener razón”, te dice. El domingo le dio a fav a varios tuits de Buxadé en Vistalegre y se queja porque los partidos de la Liga vayan a jugarse a partir de ahora a puerta cerrada. Angelito.

El liberal que de pronto se hace estatista

Preciosa foto desde China donde un médico le muestra el amanecer a un octagenario. Esperanza. https://t.co/86Mfw8A8nr — Juan Ramón Rallo (@juanrallo) March 6, 2020

Como Juan Ramón Rallo, que lleva ya semanas avisando sobre cómo debería actuar papá Estado y sosteniendo que los liberales siempre han defendido que este debe velar por y garantizar la protección y la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Hoy colgaba una bella imagen de China, el papá Estado de entre los papás Estados y ya ha gente pidiendo que la avisen cuando se afilie al Partido Comunista.



