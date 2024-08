Si eres fumador esto es lo que tienes que saber del coronavirus

La pandemia del COVID-19 sigue avanzando y el número de muertes aumenta a diario. Con este panorama, es normal que haya quien se sienta abrumado ante la situación.

Si fumas tabaco normal o cigarrillos electrónicos, tal vez te preguntes cómo puede afectar a tus pulmones este virus. Según los datos, en China algo más de la mitad de los casos diagnosticados de coronavirus eran hombres, lo que dio a pensar que en China ⎯país en que más de la mitad de los hombres fuman, a diferencia de las mujeres, que solo son un 2 por ciento⎯ el tabaquismo podría ser un factor en los índices de contagio y mortalidad.

Según el mayor estudio sobre el coronavirus realizado en China, en el que se recababan datos de 72 314 pacientes, el número de hombres infectados superaba al de mujeres, aunque no se especificaba qué porcentaje de ellos eran fumadores. Cabría la posibilidad de que los hombres sean más susceptibles al virus por razones distintas al tabaquismo, pero es algo que desconocemos por el momento.

En todo caso, esto es lo que los fumadores deberían saber.

¿Las personas fumadoras tienen más probabilidades de contraer el coronavirus?

Quizás… No lo sabemos. “Sabemos que la exposición al tabaco y los productos derivados dificulta la capacidad del organismo de combatir las infecciones”, señala Russell Buhr, neumólogo de UCLA Health, en Estados Unidos. En términos generales, los pulmones de un fumador tienen más dificultades para reaccionar de forma efectiva a una infección. A largo plazo, el tabaquismo puede provocar una EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), la cual, a su vez, hace a quien la sufre más vulnerable a las infecciones.

Y ¿qué hay del COVID-19? “En general, sabemos mucho sobre los coronavirus, pues pertenecen a la misma categoría del virus que causa el resfriado común”, señala Buhr. Pero esta es una cepa nueva de coronavirus. Todavía se está investigando cómo actúa y qué personas son más susceptibles a contraerlo.

Por ahora, las características generales del virus parecen coincidir en distintos lugares: el riesgo de los niños de morir por el virus es prácticamente nulo, a diferencia de las personas mayores. Las enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión tienden a empeorar el estado de los contagiados. Son datos, según Buhr, muy habituales para este tipo de virus.

Pese a ello, todavía se desconoce si los fumadores pudieran ser más susceptibles, concretamente, al COVID-19. “Siempre que haya complicaciones en el pulmón, va a ser más fácil infectarse y más complicado recuperarse”, afirma Yasmin Thanavala, inmunóloga de Nueva York.

¿Qué hay de los cigarrillos electrónicos? ¿Quienes los usan son más susceptibles de contraer el virus?

Thanavala ha estudiado los efectos de estos cigarrillos; en una investigación reciente, ella y sus colegas sugieren que el acetato de vitamina E causa daño pulmonar a los vapeadores. Según señala, en el estudio hecho con roedores, el tabaco causa inflamación y suprime la respuesta inmune. Si bien son datos recién descubiertos, Thanavala señala que, en estudios preclínicos llevados a cabo con roedores, “vapear no altera la capacidad del animal de responder a la infección”. No olvidemos que estamos hablando del supuesto de unos pulmones dañados, aparte de cualquier vulnerabilidad específica al COVID-19. Pero, según Thanavala, “seguramente no nos equivocaríamos al decir que vapear en general y vapear con THC puede dificultar la capacidad de los pulmones de lidiar con una infección”.

¿Qué puedo hacer, como fumador o fumadora, para evitar contagiarme?

En pocas palabras: nada distinto a lo que hacen los demás. A falta de una vacuna o un tratamiento directo, la mejor defensa es la prevención. Eso implica lavarse las manos, no tocarse la cara y toser en la cara interna del codo, entre otras cosas. Y confiar en los expertos. “Queremos que la gente se tome esto en serio”, dijo Buhr.