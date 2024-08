El porno de coronavirus llega a Pornhub y se hace viral

El enlace que contiene este artículo puede no ser apto para su visualización en el trabajo.



El vídeo titulado “Bodycam Footage (CDC Agent) Investigates Deserted Wuhan” muestra el punto de vista en primera persona de Jerry, un sanitario vestido con indumentaria de protección contra materiales peligrosos que recorre a oscuras las instalaciones abandonadas de una clínica.

Entre el sonido de su respiración profunda y el latido de su corazón, del walkie talkie que lleva surge una voz que intenta comunicarse con él sin éxito. De repente, se produce una breve refriega con una mujer ataviada con una bata quirúrgica que, sin mediar palabra, le saca el pene al hombre y se lo trinca.

El coronavirus, o COVID-19, ha causado ya la muerte de más de 3000 personas en todo el mundo y ha infectado a 90 000. El vídeo “Deserted Wuhan”, protagonizado por una pareja que se hace llamar Spicy x Rice, está, en una minúscula parte, basado en hechos reales, y es que la ciudad china en la que se originó la epidemia realmente parece desértica: se han cancelado todos los transportes públicos y, desde hace más de un mes, el movimiento de los residentes está restringido. Otro de sus vídeos, “TSA AGENT DETAINS WOMAN SUSPECTED OF CORONAVIRUS“, podría perfectamente ser el titular de cualquier periódico internacional.

Si es cierto eso que dicen de que el arte imita la vida, ahora mismo la vida debe de ser una mierda para mucha gente de todo el mundo. Pero si hay una manifestación artística que puede convertir una situación muy jodida en entretenimiento y una forma de evadirse, es el porno.

¡Claro que existe el porno con temática de coronavirus! ¿Lo dudabas?

Una búsqueda del término “coronavirus” en Pornhub revela 112 vídeos con títulos como “MILF In Coronavirus Quarantine Gets Hard Fucked for Medicine” o “Coronavirus patients fuck in quarantine room”. En xHamster, solo aparecen cuatro resultados, y al menos uno de ellos corresponde a un vídeo antiguo de gente con mascarillas jugando a médicos y enfermeros. Pero según Alex Hawkins, portavoz de xHamster, la plataforma ha recibido una ingente cantidad de solicitudes de registro, respondiendo a la oferta que publicaron de ofrecer cuentas premium gratuitas a las regiones más castigadas por el coronavirus.

“Creo que a la gente le atraen los vídeos porno con temática del COVID-19 del mismo modo que hay personas que se asustan hasta de su sombra pero que disfrutan viendo películas de miedo: todos buscamos algo que nos haga sentir vivos”, me explicó Spicy, el miembro masculino del dúo Spicy x Rice. “Ahora mismo, el coronavirus inspira miedo y misterio a casi todo el mundo… Tenemos la necesidad de sentir cosas, y qué mejor que la crisis mundial que estamos viviendo”.

Luego hay vídeos que, además de excitar al espectador, procuran ser educativos.

En “COVID-19 Coronavirus: Horny Slut Has to Use Protection During Outbreak!”, la actriz Little Squirtles entra en casa, se quita los zapatos y grita: “¡Ya estoy en casa, papi! ¡Y vengo muy caliente!”. Entonces aparece su compañero, Chase Poundher, con una mascarilla y la mano extendida para detenerla: “Espera, no te acerques ni un paso más. ¿Es que no te has enterado del COVID-19?”. A continuación, le suelta una charla sobre el coronavirus que nada tiene que envidiar a la que darían en el CDC.

Chase me dijo que para hacer el vídeo se inspiraron en los antiguos vídeos de seguridad de la aerolínea Delta Airlines. Su objetivo principal era el de informar a los usuarios sobre el uso adecuado de las mascarillas y la forma de propagación del virus.

Lamentablemente, Chase me explicó que su vídeo ha sido objeto de la censura generalizada.

“Pensamos que sería buena idea servirnos del vídeo y un poco de humor para difundir información útil y así evitar la censura”, dijo Spicy. “Ese fue el detonante, y además sabíamos que todo lo que pasa en el mundo acaba teniendo un reflejo en el porno y la gente lo buscaría en plataformas con menos censura, como Pornhub”.

A partir de ahí, son muchos los vídeos sobre coronavirus que han intentando aprovechar el tirón. Hay uno, con el título “End Coronavirus” en el que aparece una mujer con tanga descalza en una cinta de correr. En otro, aparecen dos personas con trajes de seguridad haciendo ver que follan a través del material de goma. Otros son simplemente vídeos de tipos masturbándose o recibiendo mamadas a los que han puesto “coronavirus” en el título. Abundan los vídeos con artistas asiáticas y en algunos, por desgracia, hay comentarios racistas.

Varios de los vídeos con la temática del coronavirus parecen ser de gente en cuarentena, pasando el rato o intentando ganar algo de dinero en internet. No queda muy claro si realmente están en cuarentena, aunque no creo que alguien que de verdad tuviera los síntomas del virus ⎯fiebre y dificultad para respirar⎯ estuviera en disposición de grabar un vídeo porno. Aunque, quién sabe, si te mueres de aburrimiento y tienes una cámara y conexión a internet…

“Éramos conscientes de que esta crisis podía proporcionar buen material viral, pero que también estaba teniendo consecuencias trágicas”, dijo Spicy. “No queríamos insultar a nadie haciendo que pareciera muy realista. De hecho, conocemos a gente que está atrapada en Wuhan, e hicimos el vídeo pensando en esas personas”.

Obviamente, en Wuhan no habrá mujeres medio zombi esperando en las sombras para chupar polla, pero ahí es donde entra en juego la fantasía del porno.

“La gente busca este tipo de contenido por la novedad, pero son minoría”, dijo Chase. “También hay mucho fetiche con las máscaras, algo que tampoco tiene por qué estar relacionado con el coronavirus. Creo que les llama la atención porque ayuda a darle un toque de humor a un asunto tan serio”.