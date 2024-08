QuédateEnCasa: por qué es importante que los españoles nos concienciemos de ello

“Estamos muy lejos de estar a la altura de esta situación”. Me lo decía una amiga ayer, después de contarme que había discutido por WhatsApp con un colega. Su tono seguramente era tremendista, pero venía de tener una larga disputa online con él porque le estaba contando que se iba de cañas, que todos estábamos siendo muy alarmistas y que vaya chapa, que él no tenía síntomas así que no pasaba nada.

A la par que me contaba esto, Martínez Almeida, alcalde de Madrid, tuiteaba un ruego: “Pido a los madrileños que sigan estrictamente las instrucciones de las autoridades sanitarias y que eviten la aglomeración de personas. Que limiten al máximo cualquier actividad que se tenga que hacer fuera de su domicilio”. Horas después, esta misma mañana, ordenaba el cierre de las terrazas de la ciudad, pedía a los bares que clausuraran y volvía a insistir en permanecer en casa. Al ser preguntado por la cuarentena de la región evitaba “descartar ningún escenario”.

Mientras tanto, en las redes, se hacía viral el hastag #QuédateEnCasa, un reto lanzado por personal sanitario de la Comunidad de Madrid en el que distintos profesionales pedían reducir al máximo las salidas y la socialización por el bien de todos y con el fin de aplanar la curva de la epidemia del coronavirus y evitar colapsar el sistema sanitario. El periodista y divulgador científico Antonio Martínez Ron explicaba el por qué es importante seguir esta medida en este hilo de Twitter. En Madrid ya son 2.000 los contagiados y 40 los muertos, y esta misma semana Isabel Díaz Ayuso anunciaba que se preveía que el fin de semana hubiera “un repunte de casos”.

Algo similar sucedió en Italia con los hastags #iorestoacasa #restiamoacasa. Esta española en Italia lo explicaba, pedía que no cometiéramos los mismos errores que allí y que, como dicen otros usuarios en redes sociales, nos quedáramos en nuestra puta casa. Aunque no tengamos síntomas. Aunque “vayamos-a-recuperarnos-porque-total-somos-jovenes”. Aunque estemos hartos de estar en el cuarto de nuestro piso compartido y aunque no entendamos -y es normal que no lo hagamos- por qué íbamos a quedarnos en casa si nuestra empresa aún nos hace ir a currar a la oficina cada día. De nuestra responsabilidad individual depende, en gran medida y como afirma esta otra campaña en redes, la situación colectiva.

Sigue a Ana Iris Simón en @anairissimon.

