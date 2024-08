Un estilista reseña nuestros cortes de pelo del confinamiento

Dicen que de esta saldremos distintos. Dicen que valoraremos más nuestra libertad y los abrazos, que empezaremos a darnos cuenta del valor de la familia, de los amigos, de las tardes de terraza cuando hace sol. Dicen, vaya, que cuando todo esto acabe nuestras vidas se van a empezar a parecer a un anuncio de cerveza.

Pero eso lo dicen los optimistas, los que aún creen en el género humano. Probablemente de esta solo salgamos más gordos, con la piel más mortecina y con vergüenza de ir al peluquero por la bronca que nos va a echar. Porque uno de los fenómenos que más se está dando esta cuarentena -dejando a un lado las turras y los diarios de cuarentena y lo de hacer pan y deporte cuando jamás ha hecho uno ni pan ni deporte- es el fenómeno Britney Spears: agarrar las tijeras, la maquinilla o el tinte y lo que surja. Celebrar el confinamiento con un atentado capilar, que a veces sale bien y otras no tanto, como cualquier atentado.

Estos son algunos de los que han caído en ello, cuyos nuevos looks se ha ocupado de evaluar el estilista Miguel Alaiz. Igual, sí que tenía sentido que las peluquerías fueran un servicio esencial durante el estado de alarma, tanto que nos reíamos.

Pablo, 26 años

VICE: Hola, Pablo. ¿Cómo es que te has hecho ese corte de pelo?

Pablo: Es un tributo a la infancia, al Mundial que nos robaron. Lo he llamado “Total 90”.

¿Cómo que al mundial que nos robaron?

Está inspirado claramente en Ronaldo Nazario en el Mundial de 2002.

¿Cuándo y por qué decidiste hacértelo?

Me lo hice el sábado pasado y la verdad es que lo tenía ya planeado desde antes de la cuarentena.

¿Con qué utensilios lo llevaste a cabo?

Con una cortadora de pelo que además se ha roto porque el cabezal se mueve y duele un poco.

¿Qué te han dicho sobre él las personas con las que estás confinado?

Solo risas. Mi padre me ha dicho que estoy feo. Mi madre también, pero se ríe.

¿Qué te diría tu peluquero si te viera?

Que tenía una espina clavada desde hace mucho tiempo y que contra eso no se puede luchar.

¿Te arrepientes?

Dios, no.

VEREDICTO DEL ESTILISTA: “La verdad es que lo veo diferente, único. No es el típico rapado normal que se pueda hacer una persona y tiene una inspiración en algo, ese rollo un poco cañí dosmilero mola. No está mal hecho técnicamente, pero tampoco le veo una dificultad excesiva, no tiene nada especial. No es muy favorecedor, pero depende mucho de cómo puedas llevarlo y cómo sea tu personalidad. Igual me puede gustar en un conjunto y en otro no, pero a rasgos generales me parece un corte de pelo distinto”.

María, 19 años

VICE: Hola, María. ¿Qué te has hecho en el pelo?

María: Hace semana y media estaba harta de verme de morena en los espejos de casa, eso se juntó con un poco de bajona y le di la chapa a mi madre para que me decolorase. Tras tres días de ser muy pesada lo conseguí.

¿Qué herramientas utilizásteis?

Decolorante 9% – 30V, solo una decoloración, film de cocinar para tapar el pelo, un bol de plástico con su brocha y tinte L’Oreal Pure Blonde que compré en el Mercadona.

¿Cómo definirías tu nuevo estilo?

Como una mezcla de los maravillosos 80 con una de señora de casa fiel a las compras del Mercadona, depresión posdivorcio y modernismo de Lavapiés. Igual lo podríamos denominar Hacendado mood.



¿Te arrepientes?

No. Creo que es la mejor decisión de este 2020. Y solo por los jajas con mis amigos vale la pena.

¿Qué te dicen?

Que se esperaban de todo menos esto, “María, eres igual que un pollo”, “lo que te faltaba, disléxica y rubia”, “parece que llevas una peluca”, “estás igual que las Supremas de Móstoles”…

VEREDICTO DEL ESTILISTA: “La decoloración debe estar siempre controlada por un profesional con mucha experiencia, tanto para que te quede un color de pelo homogéneo como para que no se te dañe el pelo e incluso para no crear irritaciones en el cuero cabelludo. Las decoloraciones en rubio platino y las cabezas rapadas son las estrellas de los desastres de la cuarentena, aunque es cierto que en este caso no le ha quedado mal, le favorece, quizá por la armonía con su piel y el corte que tiene le ha quedado un pelo bastante estiloso. El color no está conseguido del todo, no es homogéneo, pero tampoco está mal. En todo caso, realizado por un estilista le podría haber quedado mejor. Decolorarte en casa es jugar con fuego, te puedes freír la melena”.

María, 27 años

VICE: ¿Qué tal, María? Te has rapado media cabeza.

María: Sí. Si me miras por un perfil parezco una pequeño burguesa estándar y por el otro una persona costra decadente. Creo que refleja bien mi dualidad y mi inestabilidad emocional en estos días.

¿Cómo y cuándo sucedió?

Llevaba tiempo queriendo probar y el confinamiento me ha parecido el momento perfecto, porque si salía mal tampoco había drama. Nadie iba a verlo. Creo que estoy tan aburrida que he decidido ir probando pequeños pasos que contribuyan a mi degradación estética poco a poco. Después del rapado me estoy planteando teñirme el pelo de azul.

¿Tenías la máquina ya en casa?

No, le pedimos al vecino su maquinilla de cortar pelo. La idea era que primero me lo cortase mi compi de piso con tijeras y luego repasarlo rapándolo bien con la maquinilla. Pero cuando la fuimos a usar descubrimos que estaba rota y obviamente conseguir otra era imposible. Así que tengo media cabeza llena de trasquilones.

¿Te ha visto tu madre?

Sí. Mi compañera de piso, la autora del look, dice que tengo rollazo. Mi familia cuando me vio por videollamada fue menos benévola y comentaron que parecía que me había mordido el pelo una rata. Mi madre se puso regular. En este mundo hay muchas opiniones y es mejor no pararse a pensar quién tiene razón.

Yo me corté el pelo así en 2011, pero entonces existía una persona llamada Skrillex y un estilo musical que se llamaba EDM que nos hizo bastante mal en general a todos. ¿Tú te has inspirado en algo o alguien?

En este encierro he sentido un torbellino de emociones bastante turbias que me han llevado a comprender perfectamente a Britney Spears en 2007, así que supongo que es un homenaje a ella.

¿Volverías a hacerlo?

Sí. Igual en mayo, cuando volvamos a la vida y a las calles y tenga el rapado creciendo a trompicones ya no me parece tan guay. Pero en medio de esta pandemia el pelo es la menor de mis preocupaciones.

VEREDICTO DEL ESTILISTA: “Esto es un sacrificio capilar. No hay por dónde cogerlo, con la cabeza rapada a tijeretazos y después la anchura que tiene ese rapado, que es de prácticamente media cabeza, con la patilla sin perfilar. La gente se tiene que dar cuenta de que la cuarentena pasa, y de que el pelo no crece tan rápido como creemos. Un mes después seguirá prácticamente igual, y raparse implica acabar con muchos años de crecimiento de pelo. Son estos cambios sin pensar de los que después nos arrepentimos. Lo único positivo que puedo decir de este corte es que si es un homenaje a Britney Spears entonces sí que me parece de puta madre, por mucho que sea un atentado contra una melena”.

Borja, 38 años

VICE: Has caído en el decolorado, Borja. ¿Cuándo tomaste esta decisión, qué te llevó a ella?

Borja: Justo antes de que decretaran el estado de alarma, cuando la gente estaba arrasando con el papel higiénico, yo estaba comprando el polvo decolorante y el agua oxigenada. Me olí que me tendría que quedar en casa unas semanas trabajando y pensé que era el momento. Era algo que siempre había querido hacer pero a lo que nunca me había atrevido, de hecho tuvo que pasar una semana -y un par de copas de vino- de encierro para atreverme.

¿Cómo fue el proceso, cómo hiciste?

Estuve informándome en internet antes incluso de comprar los materiales, pregunté a algunas amigas y me compré unos polvos decolorantes azules y agua oxigenada de 40 volúmenes, porque lo quería lo más blanco posible y parece ser que cuántos más volúmenes, más blanco. El día que lo hice me vi tres o cuatro vídeos en YouTube varias veces y leí en foros, porque si te equivocas te puedes hacer un estropicio en el pelo y en el cuero cabelludo y hay que saber más o menos lo que haces. Como no tenía utensilios de tinte en casa, hice la mezcla en una taza, la removí con un cuchillo de plástico y me lo apliqué directamente con las manos, usando unos guantes de fregar. Antes de hacerlo a saco probé en un lado de la cabeza (donde tengo el pelo más corto) para comprobar que no me produjera una reacción alérgica.

¿Y qué te han dicho del cambio?

Mi novio, que es el que tiene que verme la cara todos los días, no estaba muy convencido con la idea, pero el resultado le sorprendió para bien, me dice que estoy muy guapo. Mis compañeros de la oficina también lo han visto y bien, sorpresa al principio, pero nada fuera de lo común. A mis amigos también les ha parecido bien. O eso, o nadie se ha atrevido a decirme que me queda fatal, que también puede ser. Algún silencio sí que he notado en alguna videollamada de trabajo.

¿Quieres que te dure o te lo vas a cortar cuando podamos salir a la calle?

Quiero que me dure. En Semana Santa me volveré a dar una capa, para blanquearlo un poco más e incluso probar algún tinte fantasía. Me lo estoy cuidando mogollón, con champú para pelo gris y mascarilla potente para que esté todo perfecto y me dure el máximo posible. Solo echo de menos poder cortármelo un poco.

VEREDICTO DEL ESTILISTA: “Igual que en el caso de decoloración anterior, no es un trabajo que debamos arriesgarnos nunca a hacer en casa y sin supervisión de un profesional, tanto por estética como, sobre todo, por la salud de nuestro cuero cabelludo y nuestro pelo. En este caso vemos que ha quedado un tono amarillo plátano que no es uniforme. Y, aunque quizá era el objetivo, no pega demasiado con la barba”.

Lara, 28 años

VICE: Hola, Lara. Pareces una sirena con ese pelo, ¿le has puesto nombre a tu nuevo look?

Lara: Se llama “Flamingo entre palomas”. Tenemos palomas okupas balcón.

¿En quién está inspirado?

Podría decir que en Billie Ellish, pero no sé. No tengo swag como ella.

¿Por qué decidiste hacértelo?

Lo llevaba pensando desde hace tiempo, pero me daba respeto. En Youtube encontré vídeos de gente probando tintes supuestamente rosas en casa y vi como el pelo les cambiaba a un color totalmente diferente. Los más comunes eran verde y naranja. No soy fan de ninguno de ellos…. pero como ahora nadie me puede ver, parecía el momento perfecto para probarlo en paz y correr el riesgo.

¿Te teñiste tú sola?

Me ayudó mi novia. Era bastante fácil hacerlo porque es básicamente una crema con color, pero la dejamos demasiado tiempo y al final mi pelo parecía paja. Una lección aprendida.

¿Le ha gustado a ella y a las palomas con las que convives?

Mi novia estaba asustada de que me fuera a parecer a Avril Lavigne cuando era emo. Al final le gustó mucho. A mi familia también le gustó, incluida a mi abuela, y he puesto un vídeo en Instagram y todo el mundo me ha dicho cosas buenas, pero así es internet.

¿Qué te va a decir tu peluquero?

No se lo voy a decir y no lo va a saber porque ya se me habrá ido. Se enfadaría conmigo, me diría que eso es un estropicio. Ya casi se me ha ido, de hecho, pero he comprado otro bote. Aunque aún estoy pensando en si volvérmelo a dar, mi pelo necesita recuperarse de esta aventura.

VEREDICTO DEL ESTILISTA: “En este caso vemos a una chica que seguramente tenía ya la decoloración hecha y que solo se ha aplicado el color rosa y seguramente lo haya hecho bien y con cuidado. Como se puede ver en la foto, se lo ha aplicado bien. No es un color espectacular, pero sí bonito y bien aplicado”.

Natalia, 30 años

VICE: Hola, Natalia. Has decidido hacerte un corte de pelo skin esta cuarentena, por lo que veo.

Natalia: Yo creo que es un poco más mohicano que skin, pero sí.

¿Buena aceptación?

Mi ex me dijo que es sexy, pero más bien por lo loco que es, creo, que porque yo esté guapísima. Soy valiente para estas cosas. Vamos, que me da igual que a la peña le parezca un horror.

¿Cómo te lo hiciste?

Con una máquina y un celo para marcar el límite de atrás.

¿Estás contenta con el resultado?

Sí, me divierte, no me arrepiento. Sé que dura poco, y puedo rectificar o seguir experimentando la semana que viene.

¿Y de dónde sacaste la idea?

De Yaya Bones.

¿Has recibido feedback de tu peluquero de confianza?

No, pero seguro que le gusta. Suelo llevarlo corto y siempre intenta hacerme dibujos y rayas.

VEREDICTO DEL ESTILISTA: “Igual la idea del corte podía ser guay, pero no está muy bien ejecutada. Las patillas no tienen forma o no pegan demasiado con el corte, es un poco un desastre de cuarentena”.

Sigue a Ana Iris Simón en @anairissimon.

