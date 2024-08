Cosas llenas de frijoles que no deberían estar llenas de frijoles | Bendito Internet

Bendito Internet. Eternamente bendito, tú que simplemente das y das sin esperar nada a cambio.

Hace un par de meses descubrí lo que con rapidez, pero sin advertencia, se convertiría en una de mis páginas favoritas en todo el dominio de Facebook y probablemente el internet: Cosas llenas de frijoles que no deberían estar llenas de frijoles. Debo de aceptar que es agridulce escribir este artículo ya que después de intentar contactar a los creadores y administradores de dicha página para una entrevista, e incluso después de recibir un mail de contacto, ellos dejaron de responder mis correos. Dejándome con un halo de incertidumbre y temor por lo desconocido, me aventuro con atrevimiento a que esta página tenga la exposición mundial que se merece.



La información, escasa por naturaleza, simplemente señala que, «hay cosas que no deberían tener frijoles dentro de ellas, pero los tienen» bajo el rubro de un performance o artes visuales, este sitio toma al espectador como una tormenta de asombro, extrañeza y profunda admiración hacia lo que ha llegado la evolución de la raza humana y no, no lo digo sarcásticamente.

En este perfil nunca, nunca, sabes qué esperar. Si bien en un momento te puedes topar con algo clásico como un envase de yogurt lleno de frijoles, mismos que, por cierto, son frijoles tradicionales ingleses, en otro momento puedes ser sorprendido con un iPod original que en su display hay… Así es, frijoles.

Abajo, disfruta de una galería con una estricta curación de las mejores creaciones del movimiento revolucionario que está cambiando al mundo.

Y bueno, ahí lo tienen amigos, no duden en mandar sus colaboraciones al sitio de Things full of beans that shouldn’t be full of beans y, tal vez, tendrán la fortuna de participar en este fabuloso proyecto sin precedentes.

