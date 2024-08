Gente que folla mucho nos habla de cómo es tener mucho sexo

Últimamente se habla mucho de que a los jóvenes no les interesa demasiado el sexo y de que, pese a que su visión de este y las relaciones es más permisiva que la de generaciones anteriores, en los últimos 30 años ha descendido considerablemente la tasa de relaciones sexuales.

MIRA:

Videos by VICE

Sin embargo, hay un país en que la media de parejas sexuales es más elevada que en el resto de países de Europa, y no estamos hablando de España, sino del Reino Unido, donde el promedio es de siete parejas sexuales a lo largo de la vida.

Obviamente, hay numerosas anomalías que no se contemplan en estas estadísticas, como que haya gente que folle mucho más que tú y que yo aunque a) sean jóvenes y b) británicos. Hablé con varios de ellos sobre positividad sexual, monogamia y las lecciones que puedes aprender de la humanidad cuando te has acostado con muchos de sus ejemplares.

Clyde Walton, escort y modelo

VICE: Cuéntame, Clyde, ¿qué edad tenías cuando perdiste la virginidad?

Clyde Walton: Pues tenía 15 años cuando la perdí con mi primer novio, de 18.

¿Con cuánta gente te has acostado, más o menos?

Demasiada como para llevar la cuenta, por mi trabajo de chapero. No sabría decirte un número, pero han sido muchos.

¿Has aprendido algo de la humanidad después de haberte acostado con tanta gente?

No he aprendido nada, pero sí he ganado experiencia y he conocido todos los tipos de fetiches que tiene la gente. Y pase lo que pase, siempre practico sexo con protección.

LEE:

¿Por qué te gusta tanto el sexo?

Porque me gusta ese momento íntimo con la otra persona, ya sea con sexo duro o haciendo el amor. No hay nada en el mundo mejor que practicar sexo con alguien a quien encuentras guapísimo. Me gusta el vínculo que se crea entre ambas personas cuando unen sus cuerpos y se abrazan.

Si pudieras hacer un trío con dos celebridades, vivas o muertas, ¿a quiénes elegirías?

Fácil: Zac Efron y Tom Welling.

Hannah Witton, escritora y videobloguera sobre sexo y relaciones

¿Penetración o sexo oral?

Hannah Witton: Oral.

¿Qué opinas de las relaciones abiertas?

Me parecen una alternativa válida a la monogamia. Para mí son tan saludables como las relaciones monógamas. A mucha gente les funcionan. Por desgracia, creo que están muy estigmatizadas en nuestra sociedad.

Porque te tachan de guarra, ¿no?

Fatal, fatal. Por favor, que estamos en 2017. A ver si superamos ya lo de juzgar a la gente por su sexualidad o su forma de vestir.

¿Qué es lo más duro que has hecho o que te han contado que han hecho durante el sexo?

Es complicado, porque cada uno tiene un concepto distinto de lo que es sexo duro, pero una de las cosas más chungas que he oído es lo de jugar con agujas, rollo BDSM.

Florence, una mitad del dúo de consejeras sexuales del canal de YouTube Come Curious

¿Con cuántas personas te has acostado?

Florence: Entre los 19 y los 23 años tuve una etapa de sexo muy bestia, así que serán unos 35 o 40, no sé… ¡He perdido la cuenta! Pero si te digo la verdad, estoy muy orgullosa de mi cifra. La experiencia es un grado.

¿Qué has aprendido de la gente después de haberte acostado con tanta?

Pues he aprendido algo de cada persona. El sexo cambia mucho según con quién lo practiques, y los gustos también varían. También he aprendido cosas de mí misma que nunca habría imaginado. En la cama, las parejas sexuales pueden hacer que te muestres como eres o que te cierres en banda. Pero de cada experiencia que he vivido, aunque me arrepienta de muchas, he aprendido algo sobre el comportamiento humano y sobre cómo ayudar, aconsejar y amar a la otra persona.

LEE:

¿Aceptarías estar en un matrimonio poliamoroso?

No. Respeto totalmente a la gente que quiera tener relaciones poliamorosas, abiertas o de cualquier otro tipo, pero en este caso yo soy más tradicional y puedo decir que no son para mí. Soy celosa y de momento no tengo intención de compartir a mi novio.

¿Y el tema intercambio de parejas?

Como digo, me encanta la idea de que la gente quiera tener relaciones abiertas, hacer tríos o lo que sea, pero yo seguramente no lo soportaría. Mi cerebro me lo impediría. La idea me atormentaría durante años. No sería capaz de volver a confiar en mi pareja si la viera follar con otra persona. Soy así de aburrida. Pero el sexo conmigo no lo es. En serio.

Reed, la otra mitad del dúo de consejeras sexuales del canal de YouTube Come Curious

Con cuántas personas te has acostado?

Reed: Pues sorprendentemente, no me he acostado con tantas personas. Tal vez sean unas 20 o 30. Nunca llevo la cuenta, porque no me gusta hacerlo. Creo que toda persona con la que te acuestas —tanto si fue un error como una experiencia increíble— es importante para entender mejor tus intereses sexuales y madurar en la vida.

¿Qué has aprendido de la gente, en general, después de echar tantos polvos?

Pues que aunque te creas una diosa del sexo que lo sabe todo del sexo, no es así. Siempre aprendes cosas nuevas, incluso aunque repitas con alguien. A todos nos excitan cosas distintas en momentos diferentes de nuestra vida. No juzgues lo que le pone cachondo a alguien simplemente porque no lo entiendas. Y tampoco des por sentado que quien es malo en la cama siempre lo va a ser.

¿Qué piensas de la monogamia?

Pues que es un concepto anticuado. Muy arcaico. Yo lo veo algo muy asociado a la religión. Sé que la mayoría de la gente cree en la monogamia, pero no creo que sea porque solo quieran practicar sexo con la misma persona, sino que es fruto de un problema de inseguridad o de confianza. Personalmente, creo que la monogamia es la culpable de que la gente sea infiel y mienta a sus parejas, a las personas que más quieren en el mundo. Se nos inculca la monogamia desde pequeños, cuando hablamos del matrimonio… y luego vemos que, estadísticamente, cada vez fracasan más matrimonios por infidelidades.

MIRA:

Videos by VICE

Somos seres complejos. Es imposible que queramos acostarnos con la misma persona para el resto de nuestra vida. Es una locura. Y si acabas haciéndolo, a mí me parece muy deprimente, la verdad. Todo se reduce a una conducta animal: estamos aquí para procrear, y nuestras hormonas nos piden que practiquemos sexo con cuantas personas podamos y que tengamos tanta descendencia como podamos para perpetuar la especie humana.

Obviamente, somos inteligentes. No digo que la monogamia sea una chorrada: para muchas personas funciona, y la verdad, es una fantasía muy bonita y romántica. Solo digo que no debería forzarse, porque produce mucha infelicidad cuando las cosas salen mal. Y hace que la gente se sienta mal por desear acostarse con otras personas. Si a ti te gusta la monogamia, al menos deja que tu pareja se pajee o se lo pase bien, porque puede que no sienta la suficiente autoconfianza acostándose solo contigo; somos humanos y a veces necesitamos reafirmarnos con otras personas.

¿Tu postura sexual favorita?

Curiosamente, depende de la pareja sexual. Actualmente, mi favorita es a cuatro patas, pero la modalidad “perrito 3.0”. Esta variante consiste en pegar la cara y la parte superior del tronco a la cama, con el culo en pompa. Esta postura me gusta mucho porque la encuentro más dominante. Yo soy muy sumisa, me encanta la sensación de no tener el control, y en esta postura me pueden asfixiar, meter dedos en la boca, etc. Además, me estimula el punto G de una manera increíble.

¿Quiénes son mejores amantes, los hombres o las mujeres?

Pues he estado con ambos y diría que, en general, los hombres. No porque sea hetero, sino porque es lo que me pone ahora mismo. Todo puede cambiar. Soy muy voluble en cuanto a lo que quiere mi vagina, pero me encantan las pollas, sobre todo si están unidas a alguien que siente todo lo que le puedes dar con la vagina. A mí me gusta mucho el sexo duro, los juegos de dominación, así que cuando estoy con una chica, es más equitativo y nunca he asumido el rol de dominante, pero cuando estoy con un tío, me vuelvo completamente loca.

Luke Hotrod, actor porno y compositor

¿A cuántas personas te has tirado?

Luke Hotrod: Bueno, eso depende de a qué te refieras. En los siete años que llevo haciendo porno, no sabría decirte. Necesitaría una calculadora para contarlas. Antes de hacer porno, diría que entre 30 y 50. Así que, así a ojo, desde los 15, que es cuando perdí la virginidad, hasta ahora, diría que más de 1.000.

¿Qué has aprendido de la gente, en general, después de tanto polvo?

Esta sea quizá la pregunta más difícil, porque es distinto en cada caso. Ahora mismo estoy en un bar, tomando algo con un amigo de hace años. Él lleva un par de relucientes zapatos marrones, vaqueros azules y una camisa rosa perfectamente planchada, como si lo hubiera hecho su madre. Yo llevo unos vaqueros negros, una sudadera gris y un par de zapatillas Converse. He tenido mucha suerte de poder viajar por todo el mundo como músico y de trabajar con algunos de los mejores artistas.

LEE:

En mi faceta de actor porno, he tenido la suerte de trabajar con las mujeres más guapas que hayas visto. Tengo 35 años y una vida increíble, mientras que mi amigo trabaja en un centro de atención al cliente para la compañía telefónica O2. Si estuvieras en este bar, viéndonos a los dos, pensarías que él es un empresario forrado de pasta y que yo soy un estudiante que no tiene dónde caerse muerto [Risas]. Relacionando esto con tu pregunta, voy a citar un dicho muy famoso: “No juzgues un libro por su portada”. Lo que quiero decir es que al haberme acostado con tanta gente he aprendido que cada persona es distinta y tiene gustos diversos.

¿Cuál es tu postura sexual favorita?

Con la chica encima. Me encanta el sexo lento, profundo y sudoroso, con mucho contacto visual y jugar con las tetas. Me gusta complacer y que surja química con mi pareja sexual, hablar con ella. Yo siempre digo que para que el sexo sea bueno, hay que hablar.

¿Cuál es la experiencia de sexo más bestia que has tenido?

Trabajando en porno, como comprenderás, he hecho de todo, pero quizá la vez que me lo monté con mi novia en la parte de atrás de una furgoneta, de camino a casa después de un concierto, mientras los padres de mi novia y los míos iban en la parte de delante.

@Shaydakisses