Cosas que no son estéticas | Bendito Internet

Bendito Internet. Eternamente bendito, tú que simplemente das y das sin esperar nada a cambio.

El nombre del sitio lo dice todo, en su original inglés, Things that are not aesthetic. Este perfil de Facebook, junta gloriosamente lo que muchos temerían en recopilar: Meterse a las profundas aguas de las redes y literalmente juntar las cosas que menos podrían evocar un sentimiento de éxtasis estético.

Sin vacilar, pero tampoco sin abusar de temas gore, sangre o morbo, la pureza de Things that are not aesthetic, (sitio el cual, además, cuenta con 3 páginas) radica en una inocente intención por simplemente darle una cabida a lo que se niega, somete y evita en el imaginario cultural de la World Wide Web.

Hay muchas maneras de entender los tres sitios de Cosas que no son estéticas. Para mí, esto no es otra cosa que la expresión de libertad radical de un individuo libre de prejuicios morales que solamente se queda con el discernimiento entre lo bello y lo desagradable. Sin embargo, al ponerlas en un nuevo plano, al darle voz a lo que él cree «antiestético» genera un nuevo movimiento que lo sitúa como el indiscutible rey o reina de lo desdichado, de lo feo, haciendo así una revolución artística única en su tipo. Una en la que el nuevo estándar de belleza o de algo valioso en cualquier caso, se da a partir de un valor reactivo. Ahora, cuando se pierda noción de lo que contraponía originalmente el creador del sitio, lo antiestético se volverá lo estético y las palabras perderán su significado. Esto no es sólo una revolución estética, es una revolución del humano y el lenguaje.

O tal vez simplemente da risa ver cosas feas e inesperadas, quién sabe, el punto es que este sitio es genial.

Degusta con detenimiento el ricor de esta selección Creators:

Sigue Things that are not aesthetic, Things that are not aesthetic 2: The Reckoning (Mi favorita) y Things that are not aesthetic 3: Electric Jubilee, no te arrepentirás.

