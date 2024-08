Las historias que hay detrás de lo que se vende a 1 euro en Wallapop

Wallapop es realmente maravilloso. Es el Rastro que une a frikis con gente que quiere llevar una vida minimal y deshacerse de todas sus cosas y en el que te cruzas por el camino con padres desesperados por no tener más hueco en sus 60 metros cuadrados de hogar. Es a la vez un sitio mágico: puedes encontrar objetos realmente extraños que nunca habrías imaginado que existieran.Tienes que hurgar mucho, de acuerdo, pero después de tiempo hurgando siempre encuentras algo que merece realmente la pena, como en el Primark, vamos.



Esta vez estaba dispuesta a centrarme en las historias que hay detrás de aquello que se vende por un euro. Encontré millones de anuncios de peluches, pulseritas y trastos inútiles. No es una tarea fácil. Existen muchísimos anuncios de gente que utiliza el 1 euro en plan gancho cuando en realidad lo venden por más pasta, y otra tanta gente que lo ofrece como reclamo para ofrecer mano de obra y toda clase de servicios.

Entre todos esos anuncios hubo varios que nos llamaron la atención y hemos entrevistado a sus vendedores.

Fátima. 28 años. Murcia

VICE: ¿Qué se esconde detrás de esta publicación?

Fátima: Una historia de amor inconclusa, una ilusión por casarse que nunca se materializó. Es el anillo de pedida falso que me regaló mi ex.

¿Cuando te lo dio sabías que era falso?

Siempre tuve claro que se trataba de una réplica, pero eso entonces para mí era lo de menos.

¿Cómo se te declaró?

Fue una tarde de verano, se presentó en la terraza de mi casa mientras se estaba poniendo el sol y me pidió matrimonio. Iba con el uniforme de trabajo puesto. Él es soldador. Le dije que sí, pero nunca nos llegamos a casar.

¿Por qué lo vendes?

Lo vendo porque no quiero recuerdos. Le dejé yo. Básicamente por gandulería, complejo de Peter Pan e inmadurez.

Marc. 27 años. Barcelona

VICE: ¿Qué tipo de persona vendería algo así por un euro?

Marc: Soy buceador por hobby y me dieron el kit cuando obtuve la titulación oficial “Rescue”.

¿Para qué te sirve?

Básicamente te forman para saber rescatar a gente. Siempre es bueno tener formación en actividades que pueden ser de riesgo.

¿Lo has tenido que usar alguna vez?

Por suerte no. Está completamente nuevo.

¿Por qué lo vendes?

No lo necesito. No es que haya dejado de bucear, es que ahora los botes están obligados a llevar uno y prefiero que alguien lo aproveche a tirarlo a la basura. Por eso lo vendo por un euro.

Yolanda. 35 años. Móstoles

VICE: ¿Tu perrita ya no las usa?

Yolanda: La han castrado hace poco. No la quería castrar, pero a los nueve años le salió un tumor en la mama así que le quitaron la cadena mamaria y la castraron.

¿Cuántas braguitas tenía la perra?

Tengo un par. De quita y pon. Son de talla pequeña porque es una Yorsay. Es muy bonita y muy cariñosa.

En el anuncio dice que con la compra de las de la foto regalas otras con la cara de un mono. ¿Por qué?

He puesto que valen un euro, pero estoy dispuesta a regalarlas. Si pones cero euros la gente tampoco se acaba de fiar, pero si encuentro a alguien que le vayan bien no tengo problema en dárselas.

Marcos. 22 años. Valencia

VICE: ¿Por qué crees que el titular que has puesto ayuda a persuadir a alguien e impulsarlo a la compra?

Marcos: A ver, llamativo seguro que lo es. Hay gente que vende muñecas en peor estado, yo al menos no engaño.

¿Cómo se quedó sin brazo una de ellas?

No lo tengo muy claro. Eran de mi hermana, yo las rompía y las destrozaba… así que seguramente lo hice yo.

¿Por qué quieres sacártelas de encima?

Están allí llenas de polvo y nadie les hace caso. Digo yo que alguien las querrá.

Juan. 21 años. Prado del Rey (Madrid)

VICE: ¿Roncas mucho y tienes un arsenal de tapones de sobras o por qué los vendes?

Juan: En un festival de música, al lado de una máquina de preservativos vi que vendían tapones por tres euros. Me vine arriba y compré varios. Me di cuenta que ya tenía otros en casa y puse el anuncio en Wallapop.

¿Es lo más ridículo que has vendido por la app?

La verdad es que tengo muchas historias de ventas ridículas. La gente compra por aburrimiento.

¿Qué más vendes a 1 euro?

Un reloj de Star Wars, sellos de Franco, tanques escala 1:72, cintas de cassette varias… Tengo más de 200 objetos a la venta.

Veo que en la descripción te extiendes…

Sí, así visibilizo las distintas utilidades del producto. Al menos a mí me funciona.

Adelina. 63 años. La Coruña

VICE: ¿Qué tipo de pulsera vende?

Adelina: Es una de cuentas. La gente no sabe lo que son, pero son como los abalorios más corrientes.

¿Recuerda de dónde salió?

No sé muy bien si me la regalaron o me la compré yo. Queda muy bonita puesta.

¿Por qué ya no se la pone?

Porque he engordado mucho y ya no me cabe.

¿En qué momento decidió venderla?

La tenía por casa y ni mis nietos ni nadie la quiere. Por eso la vendo. Es una pena. Antes la tenía más cara pero no la compró nadie. Ahora la he puesto a un euro.

Maribel. 56 años. Barcelona

VICE: ¿Qué es eso que vende exactamente?

Maribel: Es un llavero que incluye un pack anti Sida. Lo que el preservativo no está incluido.

Hemos visto que en su perfil tiene 1,6k de ventas y 0 compras. ¿Cuáles han sido sus últimas ventas?

He vendido un traje de niño, un reloj despertador de Justin Bieber y un DVD del Doctor Zhivago. La única queja que me han dejado en mi perfil es la de una mujer a la que le vendí un CD con una carta astral y me ha escrito diciéndome que le he tomado el pelo y que no le funciona.

¿A qué se debe el mercadillo digital que tiene montado?

Ahora mis hijos ya son mayores y ya no viven conmigo. Me han dado permiso para vender todas aquellas cosas que aún tienen en casa.

¿Y el llavero es de sus hijos?

Sí. Mi hijo tenía una colección enorme de llaveros y entre ellos tenía el de la lucha contra el Sida. En su día tenía más de cien. Los he vendido casi todos.

Enaut. 30. Villalba (Pamplona)

VICE: ¿Dónde conseguiste las figuritas?

Enaut: Venían de regalo con las patatas Matutano, si no lo recuerdo mal.

¿Las coleccionabas?

Lo intentaba. Tampoco con mucho ahínco porque me he dado cuenta que me falta alguna y además la colección completa va por colores y no los tengo todos.

¿Recuerdas qué hacías con ellos?

Tengo de dos tipos: unos de plástico y otros de goma. Los de goma los utilizaba en el cole como goma de borrar.

¿Por qué las vendes?

Creo que Wallapop ha hecho de mi un vendedor compulsivo. No las utilizo. Hay coleccionistas con más apego. Me estaré haciendo mayor.