Cosplayers del SOFA nos dieron sus mejores frases para levantar

Lo sabemos: ustedes, desgraciados, piensan que al SOFA solo vienen viejos vírgenes disfrazados de niñas japonesas. Sí, sabemos lo que están pensando: «hacer cosplays ñoños y elaborados significa quedar soltero toda la vida».

Pues bien, recorrimos Corferias para que vean que los cosplayers saben levantar. Cogimos a varios geeks criollos y les preguntamos cuál sería su mejor línea para coquetearle a alguien en el SOFA, con qué pick up line le entrarían a alguien que les gusta.

Amigo no-geek: entre y escoja para que la próxima no se quede varado cuando le esté cayendo a una Gatúbela, a un loco del anime o, incluso, a la Peppa Pig con la que siempre quiso casarse.

Pedobear

Foto: Pablo David G.

—En este disfraz cabemos los dos.

Mujer Maravilla

—Vente pa’ acá, papi, yo soy tu Diana Prince.

Ashe y Tryndamere, de League of Legends

—¿Te gustan las curvas?

—Sí.

—Me refiero al arco…

Gatúbela

*maúlla y da látigo*

Katsura y Elizabeth, de Gintama

—No te asustes, mírame fijamente.



La mascota de Crunchyroll

—¿Quieres ver anime «legal» conmigo?

Un furry

—Te llevaría a mi cueva a hibernar conmigo.

Peppa Pig

*Se levanta la faldita y muestra la tocineta*

Spiderman

—Te quiero llevar en mi telaraña (if you know what I mean).

Azir y Azir mujer, de League of Legends

Ella:

—Te invito a dominar las arenas de mi reino.



Él:

—Shurima, tu emperador ha vuelto.

La caja de leche de «Coffee & TV» de Blur

*Nadie se la come porque está vencida*