¿Misterio resuelto? Craig Wright asegura ser ‘Satoshi Nakamoto’, el fundador de Bitcoin

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

El emprendedor australiano Craig Wright habría presentado evidencias que le reivindican como al creador de Bitcoin. De confirmarse la noticia, se resolvería el misterio de quién es el inventor de la divisa codificada. De momento muchos han reaccionado con escepticismo a la vindicación.

Las evidencias presentadas por Wright son una serie de monedas a las que se conocían como presunta propiedad del fundador de Bitcoin, al que hasta ahora se conocía por el sobrenombre de «Sataoshi Nakamoto» y por los mensajes digitales que ha suscrito este hasta la fecha, una firma ejecutada desde el principio de su aparición con caracteres criptográficos. Así lo ha informado la cadena británica BBC.

Videos by VICE

«Yo fui el principal responsable, claro que me han ayudado otras personas», habría dicho Wright.

Según la BBC, algunos de los miembros más prominentes de la comunidad Bitcoin y el núcleo duro de su equipo de programadores habría suscrito la reivindicación de Wright. Entre ellos se cuenta Gavin Andersen, responsable de la división científica en la Bitcoin Foundation, quien así lo confirmó en su blog.

Wright habría afirmado su presunta identidad en las páginas de las revistas GQ y The Economist, a pesar de que esta última publicación expresó sus sospechas ante la reivindicación.

«Nosotros hemos concluido que el señor Wright bien podría ser el señor Nakamoto. Sin embargo, tal es una pregunta que sigue en el aire», relatan. «En realidad es posible que ya nunca sea posible proclamar quién o quiénes fueron los fundadores de Bitcoin de manera rotunda y sin asomo de dudas».

En una entrada de su blog de hoy mismo, Wright se postula como el fundador de Bitcoin con una parrafada técnica, en la que cita ejemplos de códigos de encriptación y se refiere al proceso a través del cual habría creado la divisa. Wright aprovecha para agradecer a todos aquellos que han mostrado su apoyo a Bitcoin desde su fecha de creación.

«La increíble pasión de esta comunidad, su intelecto y su perseverancia han alimentado, mejorado y propulsado mi pequeña contribución, y le han insuflado la vida», ha escrito. «Le habéis dado al mundo un maravilloso regalo. Gracias».

Sin embargo, Wright no ha reconocido de manera demasiado esclarecedora que él sea Nakamoto. «Satoshi ha muerto» ha escrito. «Pero esto es solo el principio».

El proyecto bitcoin podría fracasar si no se abstiene del mundo real. Leer más aquí.



Según la BBC, Wright habría desvelado su identidad, algo que no quería hacer, para acallar así las febriles investigaciones periodísticas aparecidas en distintos y grandes medios de comunicación, en las que se elucubraba con Nakamoto podría esconderse tras el rostro de varios personajes.

«No lo he hecho porque sea lo que quiero. No se trata de una elección personal», ha contado a la BBC. «Realmente no deseo ser la imagen pública de nada».

Wright habría asegurado en las páginas de The Economist que se bautizó como «Nakamoto» para rendir homenaje al filósofo y mercante japonés del siglo XVII Tominaga Nakamoto, quien se hizo célebre por abogar por el libre comercio. Sin embargo, no desveló el porqué del nombre de pila, Satoshi. «Algunas cosas deberán de permanecer en secreto», ha dicho.

La hacienda australiana (ATO en sus siglas inglesas), y la policía se abstuvieron de hacer declaraciones.

En diciembre, la policía llevó a cabo un registro en la residencia y la oficina de Wright en Sídney después de que la revista Wired informara que Wright es el más que probable creador de Bitcoin y le acusara de acumular cantidades valoradas en cientos de millones de dólares de la moneda codificada. Bitcoin ha despertado el interés cada vez más voraz, de bancos, especuladores, criminales y reguladores.

La policía refirió entonces los resultados de todas sus redadas a la hacienda australiana, que aseguró «que no podía hacer declaraciones sobre los asuntos fiscales de ningún particular», en virtud de la confidencialidad legal a la que se debe.

«La necesidad de que Bitcoin tenga que rendir cuentas o no ante la hacienda australiana ha sido objeto de un intenso debate. En diciembre de 2014 la ATO ya concluyó que consideraba que la empresa debería de ser considerada como un activo antes que como una moneda, al menos en lo que respecta al impuesto sobre capitales.

A diferencia de lo que sucede con la moneda tradicional, bitcoin no es una divisa emitida ni distribuida por ningún banco, ni siquiera está sustentada por activos físicos, como podría ser el oro. Sin embargo, está cotizada por sus usuarios, quienes emplean computadoras para calibrar las fórmulas algorítmicas cada vez más complejas que se usan para valorarla.

Según han opinado los expertos, el hecho de haber desenmascarado a Nakamoto sería significativo para la industria, puesto que entonces no solo existirá alguien que pueda responder e influir en el futuro de la divisa, sino que existe alguien, el mismo Nakamoto, que probablemente disponga de suficiente cantidad de divisas en su poder como para determinar su valor.

Como temprano arquitecto de la divisa que es, Nakamoto acumularía a día de hoy cerca de 1 millón de bitcoins, cuyo valor se estima en 400 millones de dólares, según concluye el experto Sergio Demian Lerner.

Sigue a VICE News En Español en Twitter: @VICENewsEs