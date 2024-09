@Crap90sFootball, el perfil de Twitter con la mejor compilación de «futbol basura» de los 90

La mayoría de los perfiles de Twitter no tienen una historia de origen más allá del típico «creí que era una buena idea en ese entonces», pero @Crap90sFootball es la excepción. Corría el año de 2010, y James Richardson, un joven de 25 años de Hull, Inglaterra, y seguidor de toda la vida de Hull City, tenía un amigo que buscaba deshacerse de sus cintas VHS del Hull City. Richardson, al ser una de las pocas personas con un reproductor de VHS tomó las cintas y subió los videos a YouTube.

Las cintas siguieron ahí después de que Richardson terminara su ardua labor, así que en 2013 decidió que era tiempo de deshacerse de ellas de una buena vez, pero se dedicó a reproducirlas una vez más en busca de cosas interesantes o con cierto valor. «Me encontraba viendo un video», me contó Richardson vía Skype, «y me di cuenta que se jugaba un nivel de futbol espantoso».

El video que data de 1990, donde se ve a Paul Stancliffe metiendo el balón en su propia portería, es uno de muchos ejemplos a los que se refiere Richardson. No sólo es la chusca escena de Stancliffe anotando un autogol, sino todo el ambiente, desde las gradas vacías hasta el lodo en el campo, que nos parece ajeno al futbol moderno. Y no precisamente en un sentido negativo, más bien nostálgico. «Estaba muriendo de la risa viendo este tipo de jugadas y pensé que seguramente había más material de este tipo».

En los próximos años, cuando Richardson contó con un par de horas libres, se dedicó a revisar las cintas, escogía los momentos más divertidos, los convertía a DVD y los subía a la web. La mayoría de las cintas de Richard son momentos destacados del «Partido del Día», pero también hay uno que otro partido completo.

En marzo de 2016, Richardson creó Crap 90s Football (Futbol basura de los 90). Él simplemente quería crear unos cuantos videos que se pudieran reproducir durante varios meses en una cuenta de Twitter, y poder disfrutarlos con sus amigos. Pero para su sorpresa, la gente comenzó a compartir su sentimiento y a seguir su perfil. Desde entonces, Richardson ha tuiteado 2,100 veces y acumulado más de 27,300 seguidores.

La tarea de Richardson de deshacerse de las cintas fracasó, ya que terminó acumulado más casetes. Pero, si me lo preguntan, es un precio muy barato comparado con el aporte de la mejor cuenta de deportes que existe en Twitter.

Crap 90s Football nos recuerda que el futbol no tiene que ser excelente para ser entretenido; lección que Richardson aprendió a una edad temprana viendo a su Hull City merodear por la tercera división del futbol inglés. Cuando los goles son sólo para ganar, las únicas dos emociones que podemos sentir son felicidad o tristeza, lo cual es aburrido y deja en el olvido a un tercer factor: el humor.

No me digan que no se pusieron de buenas después de ver esta magnífica compilación porque no les creeré.