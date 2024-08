«Cráter»: el libro de poemas sobre un mundo en ruinas

Leer Cráter —el primer libro de poemas de Jose Sarmiento, artista de la Universidad de los Andes, y Tania Ganitsky, poeta colombiana y ganadora del premio nacional de poesía inédita en 2014— es adentrarse en un mundo de ciencia ficción en el que lo terrenal se fusiona con lo espiritual.

El proyecto nació en marzo del año pasado, cuando Tania y Jose decidieron participar en la colección de Poesía Ilustrada de La Jaula Publicaciones. Los dos, amigos desde hace años, decidieron desde Nueva York y Coventry crear un libro que yuxtapone dos lenguajes distintos: el arte y la poesía.

El libro está compuesto por cinco ejes temáticos —o como lo llaman sus autores «regiones»— en los que desglosan ventiún poemas acompañados por varios grabados. En el prólogo de Cráter, Lucas Ospina afirma que se trata de un libro donde «hay un juego incesante de imágenes y palabras, una serie de cruces que comparten un lenguaje llano pero preciso y certero. Hay una técnica filosófica en la que la forma es contenido: se prefiere nombrar a interpretar y el boceto y el fragmento se detienen justo antes del sentimiento».

Aunque fue un trabajo a distancia, la colaboración fue constante y en conjunto. Sus funciones para la creación de Cráter fueron, por un lado, retomar poemas de Tania y crear unos nuevos de su autoría y, por otro, crear imágenes, realizadas por Jose, que de alguna manera nutrieran esos poemas. «Desde el comienzo, dijimos que no queríamos que fuera un libro de poesía ilustrada así hiciera parte de una colección de poesía ilustrada. Queremos que las dos cosas sean equivalentes, […] que no sea la imagen la que ilustre el poema sino que se nutran mutuamente», afirma Jose.

La poesía de Tania, que es tímidamente descrita por Jose —pues según él no sabe mucho sobre este tema— representa un tipo de poesía contemporánea que intenta ser muy clara. «Para mí esos poemas son como cuerpos que se elevan, es algo que se despega de la tierra, como que se desmaterializara», me dijo.

Según él, todo está relacionado, como si fuera un mundo en el que hay cosas que pasan, hay sentimientos y hay relaciones entre las imágenes y los grabados que generan una dualidad. Por un lado, vemos cosas que se elevan y, por otro vemos lo terrenal, lo que se puede tocar. «Nosotros al final empezamos a ver ese mundo [el del poemario] como algo primitivo, postapocalíptico […] en el que se muestran los sentimientos de los poemas de Tania y de pronto también estaban en mí, en mi manera de hacer los grabados del libro», afirma.



Acá el primer poema de Cráter:

I. Lo extinto

EL PASADO

el pasado habría podido ser

cualquier cosa

un árbol que crece cada mediodía

una madre que renace

una noche que no se abre y que no estalla

igual a un libro en que no se ha escrito nada

un desierto que descubre su tiempo en liras

and a god that sings us lullabies

pero el pasado, ese no fue el pasado

el pasado es un ángel

que cae de cabeza en el vacío

Cráter se publicará en la sede de NADA Librería (carrera 5 #66-11) mañana jueves 28 de septiembre a partir de las 6:00PM y estará disponible hasta el 12 de octubre.