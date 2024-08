11 personas nos dibujaron lo mejor y lo peor de la soltería

Hablamos con solteros promedio, llamémoslos neo-solteros, una especie que se ha popularizado en los últimos años, los que no le rinden cuentas a nadie, los que no paran de janguear, los que vacilan. Los que no necesariamente están esperando el amor en pareja, pero que también disfrutan de prácticas y actividades como un buen cuchareo, una merienda o una ida al motel.

Para ser soltero y lograrlo en el intento se necesita dedicación y entrega, la misma que le pones a una pareja. Debes construir tus experiencias con buenos cimientos, evaluar qué rutinas son las que más y menos disfrutas, aprender a convivir con viejos lobos enamorados, poner a prueba tus normas personales con el único fin de disfrutar más y, en ocasiones, enfrentar al espíritu macabro del amor, frente a frente, valiente, encarándolo y afirmándole: ¡Estoy mejor sin ti!

Videos by VICE

Queridas amistades emparejadas, recuerden que los solteros también tenemos sentimientos, que no todo es color de rosa en este lado, que a pesar de las mieles y la diamantina libertina, hay lodo, en ocasiones, muy difícil de limpiar.

Hoy es el día del soltero y para celebrarlo, hicimos que varias personas solteras nos dibujaran lo mejor y lo peor de ser solteros.

Disfruta de sus trazos libres, abajo.

Daniela

28 años

28 años soltera

Jenny

23 años

Dos años soltera

Noé

26 años

Seis años soltero

Arturo

26 años

Cinco años soltero

Ana

25 años

Dos años soltera

Álvaro

25 años

Un mes soltero

Tavo

26 años

Ocho años soltero

Roberto

27 años

Seis meses soltero

Aranza

27 años

Seis meses soltera



Valentina

21 años

Tres meses soltera

Alejandro

26 años

Seis años soltero

Luis es soltero funcional, edita CREATORS y puedes seguirlo en Instagram.



Relacionados:

La gente nos cuenta sobre sus peores ligues de verano

Por qué la gente no se da cuenta de que su relación apesta



Este corto incómodo nos muestra lo mejor y lo peor del amor