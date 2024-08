11 escritores consagrados leyendo sus propias obras

Puede pasar que al leer, uno se cree las voces de los personajes en la cabeza. Me ha pasado que cierto personaje me recuerda a determinada persona que alguna vez me crucé; cuando leo los diálogos escucho en mi cabeza la voz del conocido, ese al que me hace recordar.

Pero nada de esto importa cuando es el propio autor quien te lee su obra. Por eso traemos una pequeña selección, de audio y video, para que los escuches en su propia voz, con la interpretación oral ajustada a la intención que se tuvo en el momento de escribir.

Está la comicidad inteligente de Gioconda Belli. La voz profunda de Alejandra Pizarnik. Tenemos la prosa poética de Julio Cortázar. La antipoesía de Nicanor Parra.

Te ofrecemos la puerta de entrada a una dimensión novedosa de la expresión literaria.

Gioconda Belli toma el guante de Vinicius de Moraes

La poetisa le responde con esta lírica y e ironía cándida, todo el tiempo a la altura de la circunstancia, a una letra del músico brasilero. Al principio del video explica por qué.

Charles Bukowski y su poética del lumpenaje

Al leer con su voz rasposa exhibe un estilo muy Tom Waits, pero con menos melodía. Destila el habla y obtiene una ternura lacerante para alimentar las palabras. Así libera lo que hay de emotivo en el lenguaje.

Escucha esta joya, aquí.

La firmeza cálida de Margaret Atwood

Lee el inicio de su novela Oryx y Crake, explica la estructura del libro, el momento narrativo en que transcurre el texto. Mientras lee con una calidez de abuela, hace unos paréntesis para bromear con su interlocutor y contextualizar el escrito.

Por lo que pude deducir, está con alguien que se dedicaba a la investigación con riñones. Margaret le hace una broma referida a su trabajo y aquello que iba a leer; el señor reaccionó a la defensiva y ella le explicó la gracia, sin dejar de sonreír. Me dieron ganas de preguntarle si me dejaba abrazarla.

Julio Cortázar ilumina con “Me caigo y Me lavanto”

Utiliza palabras que resaltan su rotacismo, paladeando las erres de una manera tan particular, que sólo él logró llevar con tanta elegancia. Da la impresión de estar bromeando, aunque dice cosas sensibles con mucha profundidad. El escritor argentino era muy aficionado a grabar lecturas de sus escritos, hay una gran cantidad de material disponible.

Alejandra Pizarnik

Esta es la única grabación de voz de esta escritora argentina, ingresada en la categoría nefasta-encantadora de las poetizas malditas. En este caso, no es una obra de ella. Pero es Alejandra, debajo está Alejandra. Conocer su tono grave, retenerlo en la memoria y volver a recorrer su poesía, fue un ejercicio sublime.

La maestría de Jorge Luis Borges

Recomiendo especialmente Borges y yo. Texto que funciona como una carta de presentación del escritor, metafísico y creativo, y de la persona física que lo lleva encarnado. Una coexistencia simbiótica, dos seres escindidos que aun así comparten la misma experiencia. El tono casi milonguero de Borges, transfiere la sensación de estar escuchando a un amigo, en un cafetín de Buenos Aires.

Puedes escuchar aquí y acá.

Nabokov leyendo su Lolita

Es una entrevista para lo que parece la TV francesa. Lo cierto es que no entendí casi nada, salvo cuando nombra a Lolita, de manera firme y un poco cantarina: Lo – Li – Ta, minuto 1:12. Sólo por eso ya vale la pena mirar el video.

La sensibilidad e ironía de Nicanor Parra

Desde un balcón hacia una plaza, recita una de sus antipoesías. Abajo una multitud se deleita y vitorea al artista chileno.

Es maravilloso ver esa demostración para con un poeta. Al menos en mi experiencia, son actos muy ligados a manifestaciones hacia líderes políticos.

T.S. Elliot leyendo “Waste Land”

El tono parco del autor acompaña esta obra que, en un principio, se iba a llamar “He do the police in diferent voices”. Una obra maestra de la poesía que logró motivar la inspiración de artistas y la curiosidad de teóricos.

Aquí hay una web que estudia el trabajo de las voces en el poema de Elliot.



Allen Ginsberg

Allen Ginsberg, por Michiel Hendryckx. Vía Wikimedia Commons.

Les traemos un registro de varias de sus grabaciones entre 1949 y 1993. Hay líricas cantadas a capela. El recital en vivo de su poema Howl. Despliega su ingenio con un carisma que entusiasma. Horas de goce asegurado.

Puedes escucharlo, aquí.



Joanne Kyger

Estas grabaciones están incluidas en dos colecciones colectivas. En el primer caso, fue publicado en discos por Giorno Poetry Sistems. Se puede oír el sonido de la púa del tocadiscos arrastrando por la superficie. Una hermosura, escúchalo aquí.

El segundo, ya con mejor audio, es de una serie de lecturas que se hicieron en el marco del proyecto de poesía de St. Mark`s Church. Podemos sentir la fuerza poética de Kyger, manifiesta e inexorable. Escúchalo en poetryproject.

