4 ilustradores mexicanos nos dibujaron su infancia

Platicamos y replicamos la misma entrevista con 4 ilustradores mexicanos que cada vez forman una parte más presente del imaginario visual mexicano. Ya sea con folclor, surrealismo o misticismo, cada uno de ellos presenta un universo iconográfico que rompe barreras del dibujo y la ilustración. Sin prescindir de su propio estilo e individualidad, Lepapel, Alan Rodríguez, David Rocha y Aaron Martínez muestran una faceta aún por explorarse de la cultura mexicana en la posmodernidad.

Puedes leer las entrevistas y ver sus obras, abajo:

Lepapel

¿Qué dibujabas cuando eras niño?



Duendes creo, lo que pasa es que de niño me decían que hablaba con alguien en la ventana de mi casa, y me peguntaban “¿con quién hablas, con duendes o qué?”, entonces yo siempre quise tratar de dibujarlos para saber cómo eran.

¿Cómo fue que evolucionaste de dibujar eso a lo que dibujas ahora?

Bueno, la diferencia es que ya tengo más claro que es lo que dibujo, además ha evolucionado, obviamente en la técnica, no sólo está mejor sino que ahora dibujo, hago esculturas y escribo como para mostrar que algo existe.

¿Podrías definir tu estilo en tres palabras?

Melancólico, tropical y surrealista.

¿Qué influencias definen tu estilo?

La moda, la música y las palmeras.

¿Qué artistas mexicanos te gustan más?

Tengo como año y medio escuchando a Mercedes Nasta, me gusta demasiado siento que su música existe en Lepapel.

Está Lucas que tiene un estudio que se llama Tezontle, se me hace súper interesante su estudio de los materiales, la arquitectura, las formas, y me gusta que tanto Mercedes Nasta como él están haciendo propuestas súper frescas, y vanguardistas de lo que es México, sin caer en lo cheesy, o lo cliché o en lo hippie.

¿Puedes dibujar algo de lo que dibujabas cuando eras niño?

Alan Rodríguez­

¿Qué dibujabas cuando eras niño?

Dibujaba anime, por la influencia de las caricaturas. Me la pasaba copiándolos, principalmente Dragon Ball.

¿Cómo fue que evolucionaste de dibujar eso a lo que dibujas ahora?

Fue una progresión, cuando estaba estudiando la carrera, me di cuenta de quienes eran los chidos de la ilustración, y me empecé alimentar de eso para empezar a hacer mis experimentos. Siento que hasta la fecha trato de mantener la esencia del folklor latino, que con los años he ido puliendo y reinterpretando.

¿Podrías definir tu estilo en tres palabras?

Folklórico, místico y experimental.

¿Qué influencias definen tu estilo?

Pues el folklor, y lo que trato de hacer es no hacerlo obvio, sino tomar ciertos elementos de las máscaras y los trajes mexicanos y darle un giro diferente, como mezclarlo con ideas de la Bauhaus o cosas que no tienen nada que ver entre sí, siento que esto hace que pueda llegar a ser más digerible.

¿Qué artistas mexicanos te gustan más?

Pues me gusta Guadalupe Posada, creo que muchas de las ilustraciones que hago con trazos muy pesados y muy gruesos, vienen de esta influencia del grabado, porque me gusta la fuerza que tienen esas imágenes.

Y artistas más recientes me gusta Saner quien también es influencia para mi trabajo, y Dhear.

¿Puedes dibujar algo de lo que dibujabas cuando eras niño?

David Rocha

¿Qué dibujabas cuando eras niño?

Me gustaban mucho los animales; pasé mucho tiempo de mi infancia viendo Discovery Channel y las águilas me llamaban mucho la atención.

¿Cómo fue que evolucionaste de dibujar eso a lo que dibujas ahora?

Creo que fue el momento en el que me pagaron por hacer algo, y me di cuenta de que puedo vivir de esto.

¿Podrías definir tu estilo en tres palabras?

Agresivo, plástico y contraste.

¿Qué influencias definen tu estilo?

Más bien tiene que ver con una cuestión de etapas, en general soy una persona muy influenciable por cualquier estimulo externo, entonces cualquier cosa que hago tiene que ver con algo que he vivido; voy a cumplir dos años viviendo en la Ciudad de México y pues el estilo de vida ahí es muy diferente al que tenía en Guadalajara, y lo que veo en la calle y las personas con las que platico son entradas muy diferentes a las que tenía en Guadalajara.

También el cine y últimamente el anime; nunca fui muy del anime, pero recientemente me he metido en cuestiones no de animación sino de narrativa y psicología.

El diseño industrial y automotriz también me han influenciado; yo estudié ingeniería en diseño, y aunque nunca ejercí, siempre ha sido una influencia en mi trabajo.

¿Qué artistas mexicanos te gustan más?

Me gusta mucho el arte en general en México, aunque por lo que hago no puedo evitar centrarme en las artes gráficas, Jorge González Camarena, Oliverio Martínez, quien hizo las estatuas que están en el Monumento a la Revolución, José clemente Orozco, José Chávez Morado

Y contemporáneos, Smithe, aparte de que es una influencia grande en mi trabajo, es un cabrón que me ha ayudado mucho; yo llegue a la Ciudad de México sin nada y él me dio trabajo y nos volvimos muy amigos, yo le agradezco un chingo por que el haber estado trabajando con el me impulsó mucho.

¿Puedes dibujar algo de lo que dibujabas cuando eras niño?

Aaron Martínez

¿Qué dibujabas cuando eras niño?

Dibujaba animales, lugares a los que iba, como Reino Aventura, siempre observaba cosas.

¿Cómo fue que evolucionaste de dibujar eso a lo que dibujas ahora?

Siempre quise ser pintor, pero poco a poco fui descubriendo el diseño gráfico y la ilustración, empecé haciendo cosas con vectores, y después en 3D.

¿Podrías definir tu estilo en tres palabras?

Colores, simpleza e inhabitual.

¿Qué influencias definen tu estilo?

Yo estudié Diseño Industrial, entonces más que sólo diseñar por diseñar, me gusta que lo que hago tenga otra función además de lo visual.

¿Qué artistas mexicanos te gustan más?

Más que admirar artistas clásicos me gusta admirar a la gente con la que me rodeo.

Está Roberto Miranda, quien también es Diseñador Industrial y tiene una visión muy específica de las cosas, de las formas y experimenta en materiales y técnicas.

También Smithe, por las capacidades gráficas que tiene para llevar las cosas a ese nivel en cualquier técnica. Y me gusta Rafahu, quien además fue mi maestro en algún momento y tiene una capacidad de sintetizar las formas muy rápido, está loco.

¿Puedes dibujar algo de lo que dibujabas cuando eras niño?

