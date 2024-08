9 videojuegos clásicos que puedes descargar para tu celular

Porque siempre se quedan incrustados en tu corazón los juegos con los que aprendiste a relacionarte con el mundo de manera pasiva, agresiva, divertida y en ocasiones extremadamente obsesiva, es momento de que sepas cuáles de tus juegos de mesa o video favoritos ya están disponibles gracias al poder de los celulares inteligentes.

Abajo puedes ver 9 clásicos que puedes descargar en tu celular.

Final Fantasy VI

Aunque la versión para smartphones no es el juego completo; esta aplicación es uno de los mejores juegos de rol que desde 1994 se ha convertido en un clásico. En la nueva versión hay nuevos gráficos y opciones especiales para celular sin perder la esencia de la música, los personajes y la historia. Juégalo en Android y iOS.

Battleship Ultra

Para terminar con el listado con broche de oro; el último juego clásico es la versión app del juego de mesa. En esta versión podrás enfrentarse con alguien seleccionado al azar o con tus contactos que también tengan la aplicación y podrás hundir sus barcos sin piedad con efectos de sonidos que ya no tendrás que hacer tu. Velo para Android y iOS.

Snake ’97

Si Pac-Man no nos pegó directo en la nostalgia, este juego si lo hará. Snake ’97 volverá a ser la razón del estrés y el desaburrimiento que nos generaba el viejo jueguito de los celulares obsoletos de Nokia. Además de tener la oportunidad de jugarlo otra vez, la aplicación da la opción de seleccionar diferentes niveles y también cambiar el diseño de celular que más te guste. Es como viajar al pasado pero sin perder los celulares de iOS o Android.

RollerCoaster Tycoon Classic

Esta es la nueva versión que combina los juegos originales «RollerCoaster Tycoon» y «RollerCoaster Tycoon 2». En esta aplicación podrás construir y diseñar parques de diversiones y montañas rusas con una serie de herramientas para hacer creaciones únicas y personalizadas a tu gusto. También podrás gestionar tu parque de atracciones para generar más ganancias, organizar al staff y manejar al parque para que este vaya funcionando de la mejor manera posible y atraiga a más gente. Además de estar disponible para iOS y Android, también la puedes descargar para tu computadora.

Tamagotchi Classic

Si no tienes hijos y quieres un recordatorio de la responsabilidad que conlleva tenerlos entonces tienes que descargar «Tamagotchi Classic» sin olvidarte de que aunque estés muy ocupado y no puedas revisar el teléfono, lo tienes que alimentar, jugar, bañar y hacer todo lo necesario para mantenerlo con vida y a gusto. Si no lo haces, lamentarás las consecuencias. Recuerda el esplendor de los 90 en Android y iOS.

Clue

Como las patadas directo a la nostalgia no son suficientes; también puedes descargar la versión para smartphones del juego de mesa Clue. Es la versión más fiel al juego original con escenas en 2D para meterte más a la historia. Lo que tienes que hacer en la aplicación es exactamente lo mismo que lo que hacía en el juego de mesa: descubrir quién es el asesino, con qué cometió el crimen y en dónde se cometió el mismo. Si tienes mucho tiempo en tus manos lo puedes descargar y comenzar a jugar. Chécalo aquí para Android y iOS.

Oregon Trail: The American Settler

Con este juego podrás crear tu propio pueblo, construir edificios, sembrar y generar ganancias para mantener a tu población tranquila y feliz. También podrás conocer a personajes importantes para la historia norteamericana, cumplir con las misiones que se pidan, y sobrevivir a desastres naturales como huracanes. Lo único que te pide esta aplicación es proteger a tu población y tomar las decisiones correctas. Lo puedes descargar para Android o iOS.

Recolor

Esta aplicación ofrece más de 1000 ilustraciones para escoger entre mandalas, animales, retratos, flores, etc. Para colorear puedes elegir diferentes herramientas para diferentes efectos de pluma, estilos y filtros. Aunque para adquirir la aplicación no pagas nada, sólo tienes ciertas ilustraciones y herramientas desbloqueadas para ponerte a colorear; para desbloquear las demás opciones que la aplicación ofrece tendrás que pagar ya sea de manera anual o mensual. Como somos adultos creativos, no tenemos la necesidad de pagar por muchas herramientas y colores para divertirnos. Podemos desestresarnos con las opciones gratuitas que la aplicación nos ofrece. Obtenla en Android.

Pac-Man

Si nos queremos sentir muy retro y algo nostálgicos mientras estamos aburridos y sólo tenemos nuestro celular; podemos descargar Pac-Man y perder el tiempo un rato con solo nuestros dedos y sin la necesidad de un control. Además de ser la recreación en un smartphone del juego clásico, también le han añadido más niveles para traumarnos como si fuera Candy Crush. Aquí la puedes descargar para iOS y Android.

