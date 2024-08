A la Virgen: postales y retratos, la reverencia de una forastera

El 12 de diciembre se instauró como el Día de la Virgen de Guadalupe en México y otros lugares como Filipinas. Esta festividad vio por primera vez los rayos del sol en el cerro del Tepeyac, aquella vez que en 1531 el chichimeco Juan Diego le juró al mundo haber visto a la Virgen.

A Juan Diego nunca se le dejó morir, incluso 500 años después le otorgaron la presea autopsia de beato, y 12 años después la de canonizado.

Stefy Pocket nació lejos de tierras chichimecas en Italia, ahora vive en Londres, pero como la Virgen, o el águila que devora una serpiente, Stefy se asentó por un rato en México para dejarse sorprender. Entre retazos culturales, colisiones ideológicas y demás diversidades, Stefy tropezó con la túnica de Guadalupe.

Platicamos con Stefy para saber qué fue lo que más la atrapó de esta celebración.

CREATORS: ¿Qué atrajo tu atención a esta celebración?



Stefy Pocket: No planifiqué este proyecto ya que no sabía acerca de esta celebración hasta que sucedió. El año pasado estuve 6 meses en Tulum, un día estaba en la ciudad y en algún momento escuché montones de automóviles, sirenas y carros y camiones decorados, seguidos por peregrinos que corrían descalzos y cargaban vírgenes en sus brazos. Parecía una especie de competencia tácita entre los lugareños para ver quién puede sacar el vehículo con más adornos brillantes.

Pregunté qué estaba pasando y me dijeron que era el «Día de la Virgen de Guadalupe» y que sería una gran celebración en la ciudad. Sorprendida por todas las estatuas de la Virgen, y las decoraciones y rostros de la gente fui a buscar mi cámara y pasé la noche en la ciudad tomando fotos y celebrando a la Virgen con los lugareños.

¿Eres religiosa?

No soy religioso, pero amo el arte sagrado.

¿Crees en la fe?

Depende, si te refieres a la confianza, entonces sí, confío en las cosas, en las personas y en el universo, pero no creo en un dios, aunque crecí en Italia con una educación católica, pero nunca creí realmente en Dios. Siempre he tenido fe en otras cosas, y he tenido creencias muy arraigadas que se mantienen en movimiento a lo largo de mi vida.

¿Cómo ves la relación entre los mexicanos y la Virgen?

Creo que la Virgen es un poderoso símbolo de la identidad mexicana. Por lo que vi cuando estaba en México, es considerada extremadamente santa para los mexicanos. Ella está presente en todos los aspectos de la vida mexicana. Creo que es un símbolo de lo que significa ser mexicano. Su imagen aparece en todo México, está en todas partes, desde camisetas hasta bolsas de compras, estatuas en todos los hogares y tiendas mexicanas, estampados en edificios, anuncios en camiones y tatuajes.

Me parece que la religión practicada en México es única comparada a la de otros países. Es interesante cómo en la cultura mexicana algunas personas creen en el catolicismo, incluso si no son creyentes, tan fieles o participativos en la vida de iglesia, pero todos tienen un altar a la Virgen en sus hogares.

También me llamó la atención cómo ella sigue siendo frecuente, reconocible y profundamente arraigada en la mitología e historia nacional. Me encanta el hecho de que algunas personas la llamen «La Reina de México».

Lo que me impresionó al fotografiar esta celebración fue la profundidad de la devoción de los peregrinos, muchas personas abrazan a la Virgen como parte de su propia cultura e identidad. Un peregrino me dijo que llevaba caminando unas tres semanas llevando una gran escultura de la Virgen con el fin de orar para que su hija enferma pudiera recuperarse. Fue inspirador ver la fe del pueblo mexicano hacia la Virgen de Guadalupe, muchos de ellos eran materialmente pobres, pero espiritualmente ricos. Fotografiando esta celebración, realmente sentí el amor de la gente, fue como entrar en otro mundo.

¿Encuentras paralelismos entre ésta y otras prácticas culturales?

Como mencioné anteriormente, crecí con una educación católica en Italia, y las prácticas de La Virgen de Guadalupe en México me recordaron la veneración de la Virgen María en Italia, que contiene en sí mismo grandes fenómenos de devoción: peregrinaciones, santuarios, particulares oraciones y manifestaciones de adoración. También los italianos disfrutan mostrar los símbolos de la Virgen María y Jesús también y sus celebraciones ponen gran énfasis en ellos. Muchos hogares italianos pueden tener símbolos cristianos, iconos e imágenes de santos colocados de manera llamativa y crucifijos colgados en las paredes de las escuelas y hogares o exhibidos en pequeños santuarios, y se usan comúnmente en collar de oro o rosario.

¿Qué fue lo que más disfrutaste de hacer esta serie?

Realmente disfruté el ambiente de carnaval y la sensación de alegría con los lugareños, las danzas indígenas, la música desde el amanecer hasta la noche y especialmente a los niños vestidos con los trajes tradicionales de la Virgen.

Puedes seguir a Stefy Pocket aquí y visitar su sitio.

Luis es editor de Creators y puedes seguirlo en Instagram.

