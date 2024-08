A sus 81, Frank Stella sigue siendo el artista más experimental de EU

Este artículo apareció originalmente en Garage US, nuestra vertical de arte, moda y diseño contemporáneo.

Frank Stella, de 81 años, ha sido una figura legendaria en el mundo artístico de Nueva York desde finales de la década de 1950 por su trabajo pionero en pintura, escultura e impresión, permaneciendo experimental e influyente, incluso cuando muchos de sus contemporáneos se acomodaron a un ritmo agradable. En la víspera de Frank Stella: Experiment and Change , un espectáculo de 300 obras en el NSU Art Museum de Fort Lauderdale que mapea su obra dinámica del minimalismo al maximalismo, con énfasis adicional en los bocetos, notas y modelos que a menudo los precedieron. el artista se sentó con VICE para hablar sobre «lo que a la gente le gusta llamar ‘el proceso’».

VICE: Cuénteme sobre su próximo show, Frank Stella: Experiment and Change

Frank Stella: Hice un show con [la curadora de Experiment and Change] Bonnie Clearwater en North Miami. Fue algo dramático cuando hablamos sobre cambiar las reglas de Fort Lauderdale, pero fue realmente divertido. La idea del programa fue básicamente sobre el cambio, o hacer una serie de cosas que no son secuenciales. No un desarrollo sistemático.

¿De qué manera fue diferente?

Era una oportunidad para mostrar las diferentes cosas en las que estaba trabajando en ese momento. Había una especie de modelo que era realmente un tipo de investigación arquitectónica. Hubo una especie de escultura y algunas pinturas también.

Keep on truckin’: Frank Stella. Foto por Michael Anderson

¿Comenzó en una ubicación diferente?

Era un grupo de cosas en las que había estado trabajando desde una muestra que tuve en el Museo de Arte Moderno a fines de los 80, fue básicamente trabajo de los 90. Fue una oportunidad para mostrar el trabajo, pero, por extraño que parezca, ya que es una institución, un museo, tenía un aspecto informal.

¿Cómo encontraste el trabajo con la curadora, Bonnie Clearwater?

Bonnie solo deja que se desarrolle, deja que ocurra. Fue organizado de una manera para hacer que las obras se vieran lo mejor posible. Entonces podrías caminar, mirarlas y no chocar con ellas.

Frank Stella, WWRL, 1967. Private Collection, NY © 2017 Frank Stella / Artists Rights Society (ARS), New York, Foto: Jason Wyche.

Entonces, con todos los diferentes períodos de su trabajo, ¿cómo seleccionó las cosas? ¿Es esto una visión general?

Este espectáculo es grande pero también relajado. Elegimos cosas que me interesan, que tal vez no he demostrado tanto. Hay bastante trabajo, pero es diferente a otras exhibiciones que he tenido porque también tiene un trabajo incidental, como modelos y dibujos.

¿Qué buscas mostrar?

Muestra lo que a la gente le gusta llamar el proceso, aunque las cosas nunca se mostraron antes por la simple razón de que no quería mostrarlas, ¡Y nadie más quería mostrarlas tampoco! Y también es algo sobre tener un trabajo que te gusta guardar para ti mismo, en el que piensas y te gusta revolver.

Interesante...

Y si se exhiben y se organizan es difícil pensar en ellas de esa manera porque entonces tienen un lugar. Pero si están sobre la mesa y las barajas, aparece un pedazo de papel de hace cinco años y comienzas a pensarlo. Entonces, hay un aspecto informal en el programa que le permite ver el trabajo de una manera más relajada



Frank Stella, Diavolozoppo (#2, 4x), 1984. Private Collection, NY © 2017 Frank Stella / Artists Rights Society (ARS), New York, Foto: Steven Sloman

¿Estabas tratando de alejarte de las esquinas porque sentías que los expresionistas abstractos se perdían en las esquinas de sus pinturas?

Hay un par de cosas allí, y yo tengo mis propios problemas. Pero cuando trabajas de la manera como ellos trabajan, cuando nada está planeado y así, entonces todo es parte de lo mismo. Tienes una superficie y la superficie debe describirse o delinearse de alguna manera. Haces una marca, haces cosas y luego está lo que solíamos llamar «el espacio sobrante». Pero no puedo pensar en nadie que haya hecho una pintura y haya empezado por las esquinas y trabajado hacia el medio.

¿Cómo sabes cuál es el espacio sobrante?

Porque haces tu marca. Es la forma de marcar o atacar la superficie.

¿Por ejemplo?

Morris Louis es un buen ejemplo en ese sentido de que al menos él trabaja de un lado. No sé si realmente trabajó desde las cuatro esquinas. La tendencia es centrar composiciones y simplemente comenzar en algún lado.

Frank Stella, Lettre sur les sourds et muets II, 1974. Private Collection, NY © 2017 Frank Stella / Artists Rights Society (ARS), New York, Photo: Christopher Burke

¿Dónde comienzas una pieza?

Depende de lo que sea el trabajo.

¿La tendencia es centrar las composiciones? ¿Qué quieres decir?

No sé por qué sucede eso, pero incluso cuando trabajamos con prototipos rápidos y con ideas «sofisticadas» y formas de hacer las cosas, hacemos una escultura que tiende a ser esférica. Que es otra forma de decir que las cosas terminan en el medio. Frank Stella: Experiment and Change está en exhibición en el NSU Art Museum Fort Lauderdale hasta el 8 de julio de 2018.

