Ahora podrás ir a la iglesia en Realidad Virtual

La Realidad Virtual nos ofrece una gran cantidad de experiencias, desde ser asistente de Rick & Morty, hasta superar tus miedos con los diferentes juegos que ofrece HTC Vive. Las opciones son ilimitadas y muchas instituciones y comunidades están haciendo uso de esta nueva herramienta para ampliar su público.

El pastor de Reading, Pensilvania –D.J. Soto–, vio el futuro y alcance de la realidad virtual y creó la primera VR Church con unos lentes Rift y el programa AltSpaceVR.

Como buen pastor –y autoproclamado apóstol del siglo XXI–, dejó sus labores en una mega iglesia de Reading, vendió sus propiedades, estudió programación y creó este nuevo templo virtual para llevar el mensaje y el amor de Dios a la mayor cantidad de personas que pudiera. Con el programa ya creado, ha visitado, junto con su esposa e hijos, varias iglesias para mostrar su nuevo modelo de evangelización.

Como pastor de un templo, se dio cuenta de la disminución física de los creyentes, la mayoría comenzaba a buscar alternativas en internet para poder seguir rindiendo culto a sus creencias. Con la alianza de Brian Leupold y Alistair Clarkson, ambos programadores y buenos cristianos, crearon este nuevo templo en realidad virtual con el que buscan que en un futuro puedan recrear pasaje bíblicos como Moisés abriendo el Mar Rojo.

Al principio no tenía mucha audiencia, en ocasiones no había más de doce personas y otras veces no había nadie; pero con el tiempo sus reuniones y sermones comenzaron a atraer a un público externo, que, en opinión del pastor Soto, son ateos que buscan fe. Aunque esta red de realidad virtual está creciendo, muchos de los pastores tradicionales están en contra, su argumento dice que la tecnología y la iglesia no van de la mano, ya que la desafían y en el pasado promovió enseñanzas negativas como las reformistas.

El pastor Soto conoce la postura de sus amigos cristianos, pero esto no lo detiene y sigue esperando que se llegue a un consenso sobre su VR Church. Hasta que no haya un nuevo concilio que hable sobre esta nueva opción para profesar el cristianismo, Soto seguirá su camino como apóstol contemporáneo e irá por todo el mundo, virtual y físico, profesando la palabra del señor.

Si quieres más información o acceder a la trascendente experiencia de VR Church, visita su sitio en Oculus y su página de información.

