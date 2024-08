Alguien le puso 150 mil LEDs a un dron para iluminar un desierto

La tecnología de los drones cada vez es más sorprendente. No hay otra manera de decirlo ni ponerlo. Los sistemas de grabación, iluminación, y generar tomas fuera de este mundo están llegando a puntos muy elevados –literalmente.

En el corto The Dying of The Light o La muerte de la luz, el fotógrafo y cinematógrafo estadounidense Ian Montgomery sacó su dron con un aro de 150,000 luces LED a la mitad de un desierto de localización desconocida, para crear una de las imágenes más poderosas del año.

Iluminando con su paso, permitiendo ver en su esplendor los más mínimos detalles y minucias del desierto, “The Dying of The Light” genera un impacto visual único en su especie; pareciera que se trata de una maqueta delicadamente construida hecha exclusivamente con el fin de apreciar la textura y surrealidad del mundo sin el toque humano.

Si quieres ver más producciones de Ian Montgomery, visita su sitio.

